Netflix belebt Kultserie "One Tree Hill" neu!

One Tree Hill ist zurück! Netflix plant eine Fortsetzung der Kultserie über zwei rivalisierende Halbbrüder. Sophia Bush und Hilarie Burton Morgan sind wieder dabei und bringen neue Herausforderungen in der fiktiven Kleinstadt Tree Hill auf den Bildschirm.

In Deutschland konnte "One Tree Hill" nie richtig Fuß fassen, deutlich erfolgreicher war die Teenie-Serie über die Rivalität zweier Halbbrüder in den USA. Grund genug für den Streaming-Dienst Netflix, "One Tree Hill" fortzusetzen.

"Die Fans haben die Serie am Leben erhalten, und sie haben so lange danach gefragt, und das Studio ist auf uns zugekommen", sagt die Schauspielerin Sophia Bush im Interview mit der US-Nachrichtensendung "Access Hollywood". Bush war in "One Tree Hill" in einer der Hauptrollen zu sehen.

Angesiedelt in der fiktiven Kleinstadt Tree Hill, kreist die Original-Serie um die Halbbrüder Nathan (James Lafferty) und Lucas (Chad Michael Murray). Die beiden sind gänzlich unterschiedliche Persönlichkeiten, gemeinsam haben sie nur ihren Vater und die Begeisterung für Basketball. Als Lucas sich in Nathans Mutter verliebt, erreicht die ohnehin schon konfliktreiche Beziehung der beiden einen neuen Tiefpunkt.

20 Jahre später: Sophia Bush und Hilarie Burton Morgan wieder dabei Die Neuauflage des von 2003 bis 2012 ausgestrahlten Teenie-Hits ist 20 Jahre später angesiedelt. Im Zentrum sollen die einstmals besten Freundinnen Brooke (Sophia Bush) und Peyton (Hilarie Burton Morgan) stehen. Beide sind mittlerweile Mütter von Teenagern und haben neben familiären auch mit sonstigen Beziehungsproblemen, Selbstzweifeln und Verlusterfahrungen zu kämpfen.

Bush und Burton-Morgan spielten Brooke und Payton schon in "One Tree Hill, in der neuen Serie wirken beide auch als ausführende Produzentinnen mit. Kreativer Kopf des Ganzen ist Becky Hartman Edwards, die als Drehbuchautorin und Produzentin fungiert. Mark Schwahn, Erfinder und Produzent des Originals, ist diesmal nicht an Bord. Ab wann die Serie bei Netflix erhältlich sein wird, steht noch nicht fest.