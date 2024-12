Netflix macht´s spannend: Bekommt „Die Kaiserin“ eine 3. Staffel?

Die erste Staffel des Historiendramas „Die Kaiserin“ feierte international große Erfolge: Gleich in 88 Ländern schaffte es die Serie in die Top 10 auf Netflix . Und auch die zweite Staffel ist mittlerweile auf Netflix verfügbar und aktuell die Nr.2 der Serien. Angesichts des großen Erfolges stellt sich deshalb schon jetzt die Frage: Wird es eine weitere Staffel geben?

Fast alle kennen den österreichischen Historienfilm „Sissi“ aus dem Jahr 1955, der von den frühen Anfängen der Kaiserin Elisabeth erzählt. Aufgrund des damaligen großen Erfolges wurde aus dem einen Film eine Trilogie. Auf „Sissi“ folgten die Fortsetzungen „Sissi – Die junge Kaiserin“ (1956) und „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ (1957). Seither gehört die Filmreihe zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Filmproduktionen überhaupt. Einen großen Anteil daran hat nicht nur die traumhafte Landschaft Österreichs, sondern insbesondere auch die schauspielerische Leistung von Romy Schneider als Elisabeth und Karlheinz Böhm als Franz Joseph. Sie glänzten als das Traumpaar Kaiserin und Kaiser vor der Kamera und spielten sich so in die Herzen der Zuschauer. Seine Spuren hat der von Ernst Marischka produzierte Film bis heute hinterlassen: Auch die neueste Netflix Serie „Die Kaiserin“ greift auf Inhalte der Filmreihe der 1950er Jahre zurück, allerdings mit einigen Weiterentwicklungen. So wird beispielsweise die Kaiserin mehr als feministische Individualistin positioniert oder der Kaiser Franz Joseph als Figur inszeniert, die auch mal Zweifel an seiner Position hat und mit seinen Verpflichtungen hadert.

„Die Kaiserin“: Riesenerfolg seit der Erstausstrahlung

„Die Kaiserin“ hat seit ihrer Erstausstrahlung auf Netflix ein breites Publikum begeistert. Und auch die zweite Staffel, die ab dem 22. November 2024 verfügbar ist, konnte sowohl national als auch international an die Erfolge der ersten Staffel anknüpfen. Gleich in der ersten Woche schaffte es die royale Serie auf Platz 1 der Netflix Charts mit 6,7 Millionen Zuschauern – und ist sogar in 84 Ländern in den Top 10, in zehn davon sogar auf dem ersten Platz: Neben Deutschland und Österreich gehören dazu beispielsweise auch Frankreich, Portugal und Argentinien.