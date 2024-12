„Game of Thrones“ im soll ins Kino kommen: Hier gibt's die Infos zur Fantasy-Saga

Mit seinem millionenfach verkauften Zyklus „Das Lied von Eis und Feuer“ kreierte Bestsellerautor George R. R. Martin einen Meilenstein der Fantasyliteratur. Diesen hat der Bezahlsender HBO in der – vor allem in den ersten Staffeln – hervorragenden Serie „Game of Thrones“ auf die Mattscheibe gebracht. Mit „House of the Dragon“ gibt es zudem inzwischen eine erfolgreiche Prequel-Serie. Nun könnte auch ein Kinofilm folgen.

Das ist über den neuen Film in der Welt von „Das Lied von Eis und Feuer“ bekannt Wie inzwischen mehrere Quellen melden, ist das Filmstudio Warner Bros. dabei, die Vision von George R. R. Martin cineastisch umzusetzen. Dabei soll mindestens ein Film herauskommen. Weil sich das Projekt aber in einem relativ frühen Stadium befindet, existieren noch keine definitiven Angaben dazu, wer für die Drehbücher verantwortlich ist, Regie führt oder mitspielt. Für Fans wäre es allerdings wohl ein Traum, wenn hier der erfahrene Drehbuchschreiber George R. R. Martin selbst Hand anlegen würde. Bezüglich der Handlung gibt es immerhin Gerüchte. So könnte der neue Film etwa eine Invasion des Kontinents Westeros in die Kinos bringen. Auch eine cineastische Fortsetzung der Serie „House of the Dragon“ wäre möglich.

So lange gibt es schon Filmgerüchte Epische Schlachten, feuerspeiende Drachen, fantastische Schauplätze: Es existieren gute Gründe, warum „Game of Thrones“ für das Kino prädestiniert scheint. Dementsprechend sind Gerüchte zu einer filmischen Umsetzung nicht wirklich neu. George R. R. Martin brachte diese selbst vor einem Jahrzehnt in Interviews ins Spiel. Zudem sollen die „Game of Thrones“-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss HBO einst darum gebeten haben, die Serie mit drei Kinofilmen abschließen zu dürfen. Auch nach dem Ende der Serie gab es zahlreiche Gerüchte bezüglich filmischer Umsetzungen – etwa zur Hauptfigur Jon Snow. Streng genommen existiert sogar bereits ein Film. In diesen investierte HBO immerhin 30 Millionen US-Dollar. Wegen der angeblich schwachen Qualität befindet sich das Werk seit der Fertigstellung im Jahr 2019 im Giftschrank des Bezahlsenders. Allerdings war es nicht für das Kino, sondern als Pilotfilm für eine nicht realisierte Serie namens „Bloodmoon“ gedacht.

Darum hat es bislang nicht mit einem echten „Game of Thrones“-Film geklappt und deshalb ist die Situation jetzt anders „Es wird keine ‚Game of Thrones‘-Filme geben“, lautete lange Zeit das Credo von HBO. Da es sich bei dem Unternehmen um einen Pay-TV-Sender handelt, ist das auch kaum verwunderlich. Die Verantwortlichen wollten sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, zumal viele HBO-Serien Publikum und Kritiker gleichermaßen überzeugten. Doch inzwischen gehört das Unternehmen zum Filmstudio Warner Bros. Zudem gab es in der Führungsebene des Bezahlsenders einige Veränderungen. Darüber hinaus sehen wir gerade, dass ein Franchise erfolgreich im Streaming und im Kino laufen kann. So hat HBO selbst im Universum des von Matt Reeves inszenierten Films „The Batman“ mit „The Pinguin“ eine hervorragende Spin-off-Serie geschaffen. Konkurrent Amazon ging hingegen den umgekehrten Weg und kreierte nach Peter Jacksons epischen „Herr der Ringe“-Filmen eine Serie, die ebenfalls in der von J. R. R. Tolkien erdachten Welt spielt. Streng genommen lief „Game of Thrones“ übrigens schon auf der großen Leinwand. So zeigten einige Kinos Folgen der Serie aus Marketinggründen vorab oder als verrücktes Binge-Watching-Event: mit 67 Episoden und einer Gesamtlaufzeit von 63 Stunden.