"28 Years Later": Fortsetzung eines der besten Horrorfilme mit Cillian Murphy

Mit „28 Days Later“ kreierte Regisseur Danny Boyle vor mehr als 20 Jahren einen der besten Gruselstreifen und konnte damit sowohl das Publikum als auch die Kritiker überzeugen. 2007 kam dann die nicht ganz so geglückte, aber kommerziell immer noch erfolgreiche Fortsetzung „28 Weeks Later“ in die Kinos. Danach wurde es relativ still um das Horror-Franchise. Doch bald geht es weiter.

Worum geht es? Das Franchise erhält eine filmische Fortsetzung. Allerdings wird das Sequel nicht – wie zu vermuten – „28 Months Later“, sondern „28 Years Later“ heißen. Als Begründung verwiesen die Verantwortlichen darauf, dass bereits viel Zeit seit dem zweiten Teil der Reihe vergangen sei. Zeit und deren Vergehen sollen nach Auskunft von Drehbuchautor Alex Garland dann auch ein zentrales Thema des Films sein. Wie der Titel vermuten lässt, spielt die Handlung 28 Jahre nach dem Ausbruch des gefährlichen und höchst ansteckenden Wut-Virus. In Großbritannien gibt es nun nur noch wenige Gemeinden, die sich gegen die Scharen an infizierten und ziemlich gewalttätigen zombieartigen Kreaturen stemmen können. In diesem Szenario sucht ein kleiner Junge nach einem Arzt, der seiner schwerkranken Mutter helfen kann. Doch die Reise ist voller Gefahren.

Wer ist beim Projekt dabei? Wie beim ersten Teil wird Danny Boyle – vor allem bekannt durch seinen Kultfilm „Trainspotting“ – auf dem Regiestuhl sitzen. Zudem ist er zusammen mit Alex Garland („Civil War“) dieses Mal auch für das Drehbuch verantwortlich. Vor der Kamera wird es ein Wiedersehen mit Cillian Murphy geben. Der Ire ist seit seinem Auftritt in „28 Days Later“ – nicht zuletzt nach dem „Academy Award“, den er für „Oppenheimer“ erhielt – zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods avanciert. Außerdem werden Jodie Comer („Killing Eve“), Ralph Fiennes („Konklave“) sowie der Favorit für den nächsten James Bond, Aaron Taylor-Johnson („The Fall Guy“), mit von der Partie sein. Das Filmbudget soll bei 75 Millionen US-Dollar liegen.

Wie geht es danach weiter? Auf eine weitere Fortsetzung müssen Fans glücklicherweise nicht wieder 18 Jahre harren. Denn „28 Years Later Part II: The Bone Temple“ wird nicht lange auf sich warten lassen. Auch hier sind Alex Garland und Danny Boyle für das Drehbuch verantwortlich. Die Regie übernimmt allerdings Nia DaCosta. Die ist vor allem für ihre Arbeit an „Candyman“ und „The Marvels“ bekannt. Cillian Murphy dürfte ebenfalls mit dabei sein – jedenfalls wurde der Ire am Filmset gesichtet. Danach soll als Abschluss auch noch „28 Years Later Part III“ folgen. Hier gibt es jedoch noch keine definitiven Informationen.

Wann bekommen wir die Filme zu sehen? Die Dreharbeiten zu „28 Years Later“ – diese dauerten vom 7. Mai bis zum 29. Juli 2024 – sind bereits abgeschlossen. Das Veröffentlichungsdatum für die USA hat Sony Pictures auch schon bekannt gegeben. In den Vereinigten Staaten soll der Film am 20. Juni 2025 in die Kinos kommen. Horrorfans in Deutschland könnten den Endzeitfilm sogar noch früher sehen. Denn bei uns dürfte „28 Years Later“ sogar einen Tag früher anlaufen. Auch die Fortsetzung ist seit Oktober 2024 vermutlich „im Kasten“. Mit dem Kinostart von „28 Years Later Part II: The Bone Temple“ ist aber wohl erst Ende 2025 oder sogar erst im Jahr 2026 zu rechnen.