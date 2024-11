Regierungskrise: FDP drängt auf schnelle Entscheidung

Die Entlassung von Christian Lindner und der endgültige Bruch der Ampel-Regierung führten Deutschland in der vergangenen Woche geradewegs in eine Regierungskrise. Klar ist: Bundeskanzler Olaf Scholz wird die Vertrauensfrage stellen – und im Anschluss wird es wohl Neuwahlen geben. Streitpunkt ist allerdings noch der Zeitpunkt der Vertrauensfrage. Scholz setzte als Termin den 15. Januar fest, was der Opposition und auch der FDP zu langsam geht.