Dieter Bohlen verrät Hochzeitspläne: "Bei Carina bin ich mir da absolut sicher"

Seit 18 Jahren gehen Pop-Titan Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz schon Hand in Hand durchs Leben. Sie haben sich 2006 auf Mallorca kennen und lieben gelernt. Aus ihrer Liebe sind zwei gemeinsame Kinder entstanden. Doch etwas fehlt noch. Bisher sind die beiden noch nicht vor den Traualtar getreten. Das ist kein Zufall, wie der „Modern Talking“ Star in einem Interview mit der Bild verriet.

Dieter Bohlen zeigt sich aktuell fitter denn je - und das mit 70 Jahren! Wie macht er das? Schließlich sitzt er nicht nur bei „Das Supertalent“ in der Jury, sondern momentan auch in der „DSDS“ Jury und ist damit zeitlich stark eingespannt. Doch mit einem strengen Fitnessprogramm, das schon nach dem Aufstehen beginnt, bleibt er topfit und agil.

Dieter Bohlen, bekannt als Musiker und TV-Juror, hat nicht nur musikalisch, sondern auch in der Liebe für Schlagzeilen gesorgt. Von einer stürmischen Vergangenheit mit Verona Pooth und Nadja Abd el Farrag bis zum Happy End mit Carina Walz: Ein Einblick in seine Liebesgeschichte.

Das sind seine Ex-Frauen

Mit seiner ersten Frau Erika Sauerland war Dieter Bohlen von 1983 bis 1989 verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Marc, Marvin und Marilien. Nach seiner gescheiterten Ehe verliebte sich Bohlen in Nadja Abd el Farrag - eine On-off-Beziehung, die in den Medien häufig für Schlagzeilen sorgte. 1996 folgte eine Blitz-Ehe mit Moderatorin und Unternehmerin Verona Feldbusch (heutige Pooth). Sie gaben sich 1996 in Las Vegas das Ja-Wort- vier Wochen später folgte schon die Trennung. Danach bandelte der Pop-Titan noch einmal mit Nadja Abd el Farrag an, nach drei Jahren Beziehung gingen die beiden aber im Jahr 2000 endgültig getrennte Wege. Ein neues Glück fand der Musikproduzent dann in Estefania Küster (heutige Heidemanns), mit der er von 2001 bis 2006 liiert war. Aus ihrer Beziehung stammt der im Jahr 2005 geborene Sohn Maurice. Seine ganz große Liebe fand er dann in Carina Walz, eine Liebe, die bis heute andauert und aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen. Sie ist sein größter Fang und wahrscheinlich auch bald seine dritte Frau.