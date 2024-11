Bushido im DSDS-Finale: Rapper plant "grandioses"

Am Samstag, dem 9. November, findet das große Finale bei "Deutschland sucht den Superstar" statt. Für Überraschung sorgt Bushido, der in der Live-Ausgabe dabei sein wird. Für seinen Auftritt hat der Rapper große Pläne.

Es brodelt bei DSDS: Bushido soll Pietro Lombardi in der Jury ersetzen. Dieter Bohlen hat sich nun dazu geäußert.

So reagiert Dieter Bohlen auf das DSDS-Aus von Pietro Lombardi

Bushido in DSDS-Liveshow

Bushido entert am Samstag die DSDS-Bühne. Er selbst könne es kaum erwarten und sei schon aufgeregt. "Ich freu’ mich! Es wird grandios, wir haben uns da was Cooles überlegt", erklärt der 46-Jährige gegenüber RTL. Was er genau vorhat und wie sein DSDS-Auftritt ablaufen soll, hat Bushido allerdings nicht verraten. Doch im Mittelpunkt des Finalabends stehen die DSDS-Kandidaten Nissim Mizrahi aus Hamburg, Philip Matas aus Heidenheim, Christian Jährig aus Reichertshofen und der Duisburger Tom McConner.