"Die Eifelpraxis – Wann, wenn nicht jetzt": Kritik zur neuen Folge mit Jessica Ginkel und Simon Schwarz

Eigentlich sucht sie nur wegen einer Schnittwunde die Eifelpraxis auf. Doch dann bemerkt Wegner, dass die Hände der alten Frau verdächtig stark zittern. Seine Diagnose. Parkinson! Es ist ein Schock für Susanne – doch es bleibt Hoffnung. Ausgerechnet Vicky glaubt nicht so recht an die Einschätzung ihres Chefs und will herausfinden, ob es nicht noch eine andere Ursache gibt.

Sie selbst hat mit einem Befund zu kämpfen, der ebenfalls stark vom vermeintlich allzu gleichförmigen Pfad abweicht und sie vor einen Weggabelung stellt: Eigentlich hatte sich Vicky auf deutlich mehr Romantik in ihrem Alltag eingestellt, da ihre Tochter Kim (Carlotta von Falkenhayn) fast das Haus verlassen hat. Endlich könnte da mehr Zeit für Zweisamkeit mit Leon (Janek Rieke) sein. Doch dann merkt Vicky, dass sie noch ein Kind bekommt. Lange zögert sie, ob sie ihren Freund, der selbst alleinerziehender Papa war, in die Neuigkeiten einweihen soll.

Was bleibt im romantischen Örtchen ist die Burg hoch über Monschau, die wirklich unverrückbar ist, wenn auch zu ihren Füßen vertraute Muster variiert werden – und neue Aufregerthemen zu behandeln sind. Auch an der Schönheit der Landschaft, ein weiterer stiller Hauptdarsteller der Reihe, hat sich nichts geändert. Sie gefällt auch den Schauspielern gut.

So erzählt der gebürtige Österreicher Simon Schwarz gern, wie sehr er gelegentliche Auszeiten beim Film-Einsatz schätzt. "Ich genieße es, an drehfreien Tagen in den Wäldern der Eifel spazieren zu gehen, und mich faszinieren diese unfassbar dichten, großen alten Buchenhecken", sagt er. "Die Erinnerungen an die Drehzeit in Monschau werden mich mein Leben lang begleiten."