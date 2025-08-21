Home News Star-News

Model, Bond-Girl, Marvel-Star – Olga Kurylenko kann alles

Karriereentwicklung

Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!

21.08.2025, 10.31 Uhr
Olga Kurylenko erlangte als Bond-Girl in "Ein Quantum Trost" Berühmtheit und setzte ihre Karriere mit Rollen in Filmen wie "Oblivion" und "Black Widow" fort. Nun ist sie in "Afterburn" zu sehen.
Olga Kurylenko
Olga Kurylenko gelang mit Rollen in "Hitman" (2007) und "Ein Quantum Trost" (2008) der Durchbruch als Schauspielerin.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jesse Grant
Olga Kurylenko
In "Afterburn" (2025) verkörpert Olga Kurylenko die Freiheitskämpferin Drea.  Fotoquelle: LEONINE
Olga Kurylenko
In "Ein Quantum Trost" spielte Olga Kurylenko an der Seite von Daniel Craig als James Bond das Bond-Girl Camille Montes.  Fotoquelle: Fox

Als Bond-Girl in "Ein Quantum Trost" (2008) kämpfte die ukrainisch-französische Schauspielerin Olga Kurylenko an der Seite von Agent 007 (Daniel Craig) gegen einen hinterhältigen Unternehmer (Mathieu Amalric). Seither spielte die heute 45-Jährige in zahlreichen Filmen und Serien mit.

Am 21. August kommt nun ihr neuestes Projekt in die deutschen Kinos: In "Afterburn" begibt sie sich als Freiheitskämpferin Drea mit dem Ex-Soldat Jake (Dave Bautista) für den mächtigen King August (Samuel L. Jackson) in einer zerstörten Welt auf die Suche nach der "Mona Lisa".

Kurylenko wurde 1979 in der Ukrainischen Sowjetrepublik geboren. Mit 15 zog sie für ihre Modelkarriere zunächst nach Moskau, ein Jahr später nach Paris. Dort konnte sie sich mit nur 18 Jahren Cover der bekannten Modemagazine "Elle" und "Vogue" sichern. Seit 2001 besitzt sie die französische Staatsbürgerschaft.

Derzeit beliebt:
>>Sky du Mont schließt die Klappe: Nach diesem Dreh ist Schluss mit dem Schauspielern
>>Schweighöfer & Ruby: Erfolgsduo vor Netflix-Kamera und privat?
>>DVD-Starts im August: Diese Filme erscheinen jetzt im Handel!
>>Sweeney als Bond-Girl? „Sie hat alles, was es braucht!“

Neben ihrer Arbeit als Model stand Kurylenko in einigen Musikvideos vor der Kamera. Ihr Filmdebüt feierte sie 2004 in der französischen Produktion "The Ring Finger". 2006 beschloss sie, der Modewelt den Rücken zu kehren und sich auf die Schauspielerei zu konzentrieren.

Kritik aus Russland für ihre Rolle als Bond-Girl

Ihr Karrierewechsel war von Erfolg gekrönt: Rollen in "Hitman – Jeder stirbt alleine" (2007) und "Ein Quantum Trost" verhalfen ihr zum Durchbruch. Und das, obwohl es für ihren Auftritt als Bond-Girl heftige Kritik aus Russland gab. Sie habe die Sowjetunion "intellektuell und moralisch" verraten und sei mit dem Westen ins Bett gestiegen, warf ihr der Politiker Sergey Malinkovich vor.

An der Seite von Hollywood-Größen wie Tom Cruise und Steve Buscemi etablierte sich Kurylenko mit Filmen wie "Oblivion" (2013) und "The Death of Stalin" (2017) als Schauspielerin. 2021 konnte sie eine der begehrten Rollen im Marvel-Universum ergattern. Im Superhelden-Spektakel "Black Widow" (2021) spielte sie Antonia Dreykov alias Taskmaster.

Nach Streik in Hollywood: Doch keine Marvel-Hauptrolle für Olga Kurylenko

Dieser Film sollte erst ihr Anfang in der Welt der Superhelden werden. Für die Dreharbeiten zu "Thunderbolts" (2025) zog die Schauspielerin extra nach Atlanta. "Wir hatten im Grunde all unser Zeug mitgebracht. Ich habe meinen Sohn aus der Schule genommen", erklärte Kurylenko in einem Interview mit dem französischen Sender Diverto. "Wir haben ein Haus gemietet und so weiter."

Doch es kam alles anders: Nach dem Autorenstreik in Hollywood überarbeitete Marvel das Drehbuch zu "Thunderbolts". "Es war nicht mehr dasselbe", sagte Kurylenko rückblickend. So wurde aus einer Hauptrolle eine Nebenrolle mit nur einem einzigen Satz.

Ganz verschwunden sind die Superhelden dennoch nicht aus ihrem Leben. Schließlich gehören ihre "Afterburn"-Kollegen Samuel L. Jackson und Dave Bautista ebenfalls zum Marvel-Universum.

Kino-Highlights am 21. August: Action, Liebe und Abenteuer
Am 21. August starten die Kinofilme "Was ist Liebe wert – Materialists", "Nobody 2" und "Afterburn". Dave Bautista, Dakota Johnson und Bob Odenkirk sind in spannenden und actiongeladenen Rollen zu sehen. Ein Filmvergnügen zwischen Romantik, Chaos und postapokalyptischer Action erwartet die Zuschauer.
Neustarts
Afterburn

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview
Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Daniel Craig nur in den Top 3: Alle Bond-Darsteller im Ranking
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!
Programmänderung
Ozzy Osbourne
Superman-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Ein Filmstar
Terence Stamp
Geständnis im Fall Matthew Perry: Dealerin gibt Schuld zu
Skandal in Hollywood
Matthew Perry
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Das macht Florian Silbereisen hinter den TV-Kulissen
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Kino-Highlights am 21. August: Action, Liebe und Abenteuer
Neustarts
Afterburn
Helen Mirren rechnet ab: "Gebt mir keine schrecklichen Etiketten"
Altersangst
Helen Mirren
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady
Promi-Gerüchteküche
Bill Kaulitz
Von Disziplin bis Fantasie: Promis fordern neue Bildungsideale
"Schulgeschichten"
Schulgeschichten
Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
„Fall For Me“ im Check: Erotisch? Dramatisch? Leider nicht!
Deutscher Netflix-Film
"Fall For Me" | Netflix
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv
Vierte Ehe steht an
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!
Andrea Berg & Co.
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General