Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen

Micaela Schäfer ist ein Multitalent. Sie ist nicht nur Erotikmodel, Moderatorin, D Jane und Schauspielerin, sondern auch Partymusiksängerin. Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte sie durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ sowie 2012 durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seither ist sie immer mal wieder in den Medien präsent. Da dürfte sie doch ein großes Vermögen angehäuft haben – oder?

Trotz Schulden gelassen Aufgrund ihrer medialen Präsenz und ihrem hohen Bekanntheitsgrad hat Micaela Schäfer ein stattliches Einkommen – trotzdem steckt sie tief in der Schuldenfalle. Allerdings scheint sie das gar nicht unter Druck zu setzen oder gar zu beunruhigen. Vielmehr scheint sie relativ gelassen mit der Situation umzugehen.

Seit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ ist die „Nacktschnecke“ aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit zahlreichen TV-Auftritten, Musik-Events und ihrem „OnlyFans“ Account hat sie sich aus eigenem Antrieb heraus ein großes Business aufgebaut. Umso mehr überrascht sie mit ihrer Aussage, verschuldet zu sein.

Schulden in Millionenhöhe In der VOX-Sendung „Prominent“ offenbart das Erotikmodel: „Ich habe 1,6 Millionen Euro Schulden gerade“. Eine beachtliche Summe, mit der sie die Öffentlichkeit schockiert, weil sie eigentlich einen guten Überblick über Finanzen hat, wie sie weiter verriet: „Ich habe Immobilienwerte, die man gegenrechnen kann. So fünf Millionen. Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, würden so drei Millionen übrig bleiben“. Somit scheint sie längst ausgesorgt zu haben. Ihre Arbeit aber deshalb aufgeben? Fehlanzeige. Dafür arbeite sie einfach zu gerne.