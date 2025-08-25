Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen
Micaela Schäfer ist ein Multitalent. Sie ist nicht nur Erotikmodel, Moderatorin, D Jane und Schauspielerin, sondern auch Partymusiksängerin. Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte sie durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ sowie 2012 durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seither ist sie immer mal wieder in den Medien präsent. Da dürfte sie doch ein großes Vermögen angehäuft haben – oder?
Trotz Schulden gelassen
Aufgrund ihrer medialen Präsenz und ihrem hohen Bekanntheitsgrad hat Micaela Schäfer ein stattliches Einkommen – trotzdem steckt sie tief in der Schuldenfalle. Allerdings scheint sie das gar nicht unter Druck zu setzen oder gar zu beunruhigen. Vielmehr scheint sie relativ gelassen mit der Situation umzugehen.
Seit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ ist die „Nacktschnecke“ aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit zahlreichen TV-Auftritten, Musik-Events und ihrem „OnlyFans“ Account hat sie sich aus eigenem Antrieb heraus ein großes Business aufgebaut. Umso mehr überrascht sie mit ihrer Aussage, verschuldet zu sein.
Schulden in Millionenhöhe
In der VOX-Sendung „Prominent“ offenbart das Erotikmodel: „Ich habe 1,6 Millionen Euro Schulden gerade“. Eine beachtliche Summe, mit der sie die Öffentlichkeit schockiert, weil sie eigentlich einen guten Überblick über Finanzen hat, wie sie weiter verriet: „Ich habe Immobilienwerte, die man gegenrechnen kann. So fünf Millionen. Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, würden so drei Millionen übrig bleiben“. Somit scheint sie längst ausgesorgt zu haben. Ihre Arbeit aber deshalb aufgeben? Fehlanzeige. Dafür arbeite sie einfach zu gerne.
Micaela Schäfer spricht über Geld
Nicht erst in der VOX-Sendung spricht sie erstmals über ihre finanzielle Lage. Bereits vor einigen Monaten verriet sie im Interview mit RTL, dass sie etwa 400.000 Euro im Jahr verdiene. Davon zahle sie sich selbst dann ca. 15.000 Euro brutto im Monat aus. Ihre Einnahmen erziele sie hauptsächlich durch ihren „OnlyFans“ Account, womit sie monatlich rund 50.000 Euro verdiene. Auch als D Jane erhalte sie laut eigenen Aussagen etwa 2.000 bis 4.000 Euro pro Auftritt.