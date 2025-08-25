Home News Star-News

Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen

Nacktmodel hat Schulden

Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen

25.08.2025, 16.33 Uhr
von Nicole Jansen
Micaela Schäfer hat über ihre Finanzen gesprochen – und dabei überraschend Schulden in Millionenhöhe offenbart.
Micaela Schäfer in einem schwarzen Kleid
Micaela Schäfer wurde durch ihre GNTM-Teilnahme bekannt.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Micaela Schäfer ist ein Multitalent. Sie ist nicht nur Erotikmodel, Moderatorin, D Jane und Schauspielerin, sondern auch Partymusiksängerin. Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte sie durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ sowie 2012 durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seither ist sie immer mal wieder in den Medien präsent. Da dürfte sie doch ein großes Vermögen angehäuft haben – oder?

Trotz Schulden gelassen

Aufgrund ihrer medialen Präsenz und ihrem hohen Bekanntheitsgrad hat Micaela Schäfer ein stattliches Einkommen – trotzdem steckt sie tief in der Schuldenfalle. Allerdings scheint sie das gar nicht unter Druck zu setzen oder gar zu beunruhigen. Vielmehr scheint sie relativ gelassen mit der Situation umzugehen.

Seit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ ist die „Nacktschnecke“ aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit zahlreichen TV-Auftritten, Musik-Events und ihrem „OnlyFans“ Account hat sie sich aus eigenem Antrieb heraus ein großes Business aufgebaut. Umso mehr überrascht sie mit ihrer Aussage, verschuldet zu sein.

Derzeit beliebt:
>>ZDF-Show im Chaos? „Fernsehgarten“-Fans feiern wie am Ballermann
>>Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!
>>Pleite trotz Millionen? Diese Promis mussten Insolvenz anmelden
>>„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager reagiert auf Kritik

Schulden in Millionenhöhe

In der VOX-Sendung „Prominent“ offenbart das Erotikmodel: „Ich habe 1,6 Millionen Euro Schulden gerade“. Eine beachtliche Summe, mit der sie die Öffentlichkeit schockiert, weil sie eigentlich einen guten Überblick über Finanzen hat, wie sie weiter verriet: „Ich habe Immobilienwerte, die man gegenrechnen kann. So fünf Millionen. Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, würden so drei Millionen übrig bleiben“. Somit scheint sie längst ausgesorgt zu haben. Ihre Arbeit aber deshalb aufgeben? Fehlanzeige. Dafür arbeite sie einfach zu gerne.



Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!
Dieter Bohlen spricht offen über seine Ängste, sein Vermögen zu verlieren. Als Konsequenz denkt der Pop-Titan sogar übers Auswandern nach.
"Soll ich mir das gefallen lassen?"
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.

Micaela Schäfer spricht über Geld

Nicht erst in der VOX-Sendung spricht sie erstmals über ihre finanzielle Lage. Bereits vor einigen Monaten verriet sie im Interview mit RTL, dass sie etwa 400.000 Euro im Jahr verdiene. Davon zahle sie sich selbst dann ca. 15.000 Euro brutto im Monat aus. Ihre Einnahmen erziele sie hauptsächlich durch ihren „OnlyFans“ Account, womit sie monatlich rund 50.000 Euro verdiene. Auch als D Jane erhalte sie laut eigenen Aussagen etwa 2.000 bis 4.000 Euro pro Auftritt.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Germany's Next Topmodel" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!
"Soll ich mir das gefallen lassen?"
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich
Erfolgsgeschichte
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Der Kontostand von Florian Silbereisen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Schlagerimperium
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Vom Kinderstar zur TV-Größe: So hat sich Florian Silbereisen über die Jahre verändert!
Unglaubliche Verwandlung
So sieht Florian Silbereisen heute aus.
Das Vermögen von Beatrice Egli: Doch was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
Das Vermögen des Schlagerstars
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
So hat sich Danni Büchner optisch verändert!
Verwandlung
Daniela Bücher
So war die Hochzeit von Mike Heiter und Leyla Lahouar
Reality-Trauung
Leyla Lahouar und Mike Heiter stehen nebeneinander und schauen in die Kamera.
Bill Kaulitz enthüllt pikante Instagram-Nachricht im Podcast
Fußkomplimente
Bill Kaulitz
"Goodbye Deutschland"-Star "Hasi" unerwartet gestorben!
Mit 58 Jahren
Goodbye Deutschland!
Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli steht mit einem Star auf der Bühne
Jimi Blue Ochsenknecht findet im Knast angeblich „zur Ruhe“
Skurrile Aussagen
Jimi Blue Ochsenknecht trägt ein helles Shirt und guckt in die Kamera.
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Stefan Mross meldet sich nach Tod seiner Mutter emotional zurück
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Der nächste Abschied im Dortmunder "Tatort"
Nach fünf Jahren
Tatort: Love is Pain
So läuft der neue Duell-Modus in der "Höhle der Löwen"
Battle Pitch
Die Höhle der Löwen
Der Tod trinkt lieber Bier: Charly Hübners Regiedebüt im ZDF
"Sophia, der Tod und ich"
Sophia, der Tod und ich
Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!
"Wie nach Hause kommen"
Die Höhle der Löwen
"Tatort: Hochamt für Toni": So gut war der ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
Legendäre Krimireihe
Tatort: Hochamt für Toni
"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
Michael Ostrowski verrät, warum ihm Freiheit am Set so wichtig ist
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Vitali Klitschko: Vom Boxweltmeister zum Kriegsmanager
"Klitschko – Der härteste Kampf"
Klitschko - Der härteste Kampf"
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club