"Die goldenen Jahre": Kritik zur ZDF-Komödie übers Älterwerden

"Die goldenen Jahre"

Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis

25.08.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Die Komödie "Die goldenen Jahre" zeigt mit Humor die Herausforderungen eines pensionierten Paares. Regisseurin Barbara Kulcsar und Autorin Petra Volpe bringen die Thematik des Ruhestands und zwischenmenschlicher Beziehungen auf den Punkt.
Heinz (Ueli Jäggi, links), Alice (Esther Gemsch) und Peter (Stefan Kurt) haben unterschiedliche Vorstellungen vom Leben im Ruhestand.   Fotoquelle: ZDF/Sava Hlavacek
Anlässlich seiner Pensionierung bekommt Peter Waldvogel (Stefan Kurt) eine gemeinsame Kreuzfahrt mit seiner Frau Alice (Esther Gemsch) geschenkt.   Fotoquelle: ZDF/Tobias Dengler
Neben ihrem Mann Peter (Stefan Kurt, links) und ihrem gemeinsamen Freund Heinz (Ueli Jäggi) fühlt sich Alice Waldvogel (Esther Gemsch) schnell als das fünfte Rad am Wagen.   Fotoquelle: ZDF/Tobias Dengler
Im Gegensatz zu seiner Frau möchte Peter Waldvogel (Stefan Kurt) nach seinem Berufsaustritt vor allem die Ruhe genießen.   Fotoquelle: ZDF/Tobias Dengler
Alice Waldvogel (Esther Gemsch) möchte auch mit 65 Jahren noch spannende Abenteuer erleben.   Fotoquelle: ZDF/Tobias Dengler

Die Pensionierung ist ein tiefer Einschnitt im Leben: Mit den beruflichen Pflichten ist es auf einen Schlag vorbei, es beginnt die Zeit der großen Freiheit. Dass die Freiheit für pensionierte Paare aber auch ein Konfliktpotenzial bedeuten kann, das zeigt die Komödie "Die goldenen Jahre" von Barbara Kulcsar (Regie) und Petra Volpe (Buch), nun als Free-TV-Premiere im ZDF.

ZDF
Die goldenen Jahre
Komödie • 25.08.2025 • 20:15 Uhr

Peter Waldvogel (Stefan Kurt) geht mit 65 Jahren in Rente. Das wird natürlich gefeiert mit einer Party im Restaurant mit Familie und Freunden. Vor allem Peters Frau Alice (Esther Gemsch) freut sich auf den neuen Lebensabschnitt: Endlich hat das Paar mehr Zeit für sich und für ausgiebige Reisen! Auftakt soll eine gemeinsame Kreuzfahrt sein. Doch noch ehe die beiden in See stechen, stirbt die gemeinsame Freundin Magalie (Elvira Plüss).

Eine heimliche Affäre

Den plötzlichen Tod der Freundin verarbeitet das Paar unterschiedlich. Er wird plötzlich zum Sportler, verzichtet auf Alkohol und ernährt sich vegan, sie findet im Nachttisch der Toten einen Stapel Briefe von Magalie an ihren heimlichen Geliebten Claude in Frankreich. Ob sie Magalies Ehemann Heinz (Ueli Jäggi) von der langjährigen Affäre seiner Frau erzählen sollen? Darüber sind sich Alice und Peter ebenso uneins wie über die Frage, ob Peter die richtige Entscheidung traf, als er Heinz spontan zur Kreuzfahrt zu dritt eingeladen hat: "Der kommt doch sowieso nicht mit", versucht Peter seine Frau zu beruhigen, doch dann steht Heinz eben doch freudestrahlend mit Koffer am Bahnsteig.

Auf der Reise stellt sich schon bald die Frage, wer wirklich das fünfte Rad am Wagen ist. Irgendwann scheint es Alice dann zu reichen: Nach einem Landausflug in Marseille kehrt sie nicht mehr an Bord zurück. Stattdessen reist sie weiter, um Magalies Affäre zu suchen und findet eine Überraschung ...



Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Sky du Mont, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, zieht sich nach einer glanzvollen Karriere zurück. Doch ganz ohne Knall geht er nicht, sein letzter Film ist ein ganz Besonderer.
Karriereende
Sky du Mont

Die großen Fragen des Lebens

"Die goldenen Jahre' können uns lehren, dass es nie zu spät ist, eine Situation zu ändern, wenn man wirklich unglücklich ist", beschreibt Regisseurin Barbara Kulcsar ("Tatort: Neugeboren") die Intention ihres 2021 gedrehten Kinofilms. In ihren 90 Filmminuten behandelt die Komödie wichtige Fragen zu Beziehungen und der Gestaltung des Lebens aus unterschiedlichen Perspektiven: "Mein Büro wird jetzt ein Server-Raum, meine Arbeit macht eine Software", klagt Peter etwa in einer Szene: "Ich würde gerne in meinem Leben noch irgendetwas machen, was sinnvoll ist, wo man was hinterlässt." Den Wunsch, etwas Sinnvolles mit der verbleibenden Lebenszeit anzufangen hat die ältere Generation mit Sicherheit nicht nur für sich allein gepachtet.

Auch das Thema Beziehung wird im Drehbuch von Petra Volpe ("Heidi", 2015) von mehreren Seiten aus gedacht: Neben Alice und Peter, die ihre Ehe nach 42 gemeinsamen Jahren auf eine neue Ebene heben wollen, gibt es da noch die frisch geschiedene Michi (Gundi Ellert), den One-Night-Stand-verrückten Sohn Julian (Martin Vischer) und natürlich die Tochter Susanne (Isabelle Barth), deren Eheprobleme sie in die Alkoholabhängigkeit treiben.

Trotz dieser Aspekte, schafft es "Die goldenen Jahre" dennoch ein über weite Strecken leichter Film zu sein, der unterhält und dennoch dazu einlädt, das eigene Konzept vom Leben und Altern im Stillen selbst zu hinterfragen. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) hat den Kinofilm, den es auch in einer schweizerdeutschen Fassung gibt, mit dem Prädikat "besonders wertvoll" gewürdigt.

In der ZDFmediathek steht "Die goldenen Jahre" bereits am Freitag, 22. August, zum Abruf bereit.

Die goldenen Jahre – Mo. 25.08. – ZDF: 20.15 Uhr

Helen Mirren rechnet ab: "Gebt mir keine schrecklichen Etiketten"
Helen Mirren, die kürzlich ihren 80. Geburtstag feierte, spricht im Interview über die Herausforderungen älterer Menschen und ihr aktives Schauspielerleben. Trotz ihrer langen Karriere fühlt sie sich oft unterschätzt und wehrt sich gegen herablassende Etiketten. Ihre aktuelle Arbeit in der Serie "MobLand" und der Krimi-Komödie "The Thursday Murder Club" zeigt, dass sie noch lange nicht ans Aufhören denkt.
Altersangst
Helen Mirren

