"Klitschko - Der härteste Kampf": Die Doku zeigt den Boxweltmeister von einer anderen Seite

Als Leonid Breschnew, Staatschef der Sowjetunion, 1982 starb, weinte der kleine Vitali Klitschko zwei Wochen lang. Der elfjährige Sohn eines streng kommunistisch denkenden Berufssoldaten dachte damals, die Amerikaner würden nun sein Land einnehmen. Die Amerikaner waren der Feind. Dass Dinge im Leben anders kommen können, zeigt "Klitschko – Der härteste Kampf". Ein Dokumentarfilm, den 3sat nun wiederholt.

Klitschko – Der härteste Kampf Dokumentarfilm • 25.08.2025 • 22:29 Uhr

In den 99 Minuten des schottischen Oscar-Preisträgers Kevin Mcdonald ( "Ein Tag im September") ist der Feind Vitali Klitschkos jetzt Putins Russland, Nachfolgestaat der Sowjetunion. Der kleine weinende Junge von einst wurde 1999 Boxweltmeister im Schwergewicht und 2014 Bürgermeister Kiews. Eine europäische Metropole, die sich – unterstützt von Amerika und dem Westen – gegen die Russen verteidigt. Was für ein Stoff, was für eine Geschichte.

Dazwischen wird die Vergangenheit von Vitali Klitschko und seinem vier Jahre jüngeren Bruder Vladimir erzählt. Sie haben, wie so viele Ukrainer und Russen, beide Völker in ihrem Blut. Die Mutter stammt aus Sibirien, der an Leukämie verstorbene Vater war Ukrainer. Er "diente" in Tschernobyl und war ein strenger Vater, wie die ehemaligen Boxweltmeister Vitali und Vladimir im Interview zugeben.

Auch Klitschko sieht man die Spuren des Krieges an Kevin Mcdonald hat im Auftrag von Sky einen Film gemacht, der Vitali Klitschko von Beginn des russischen Überfalls im Jahr 2022 bis 2024 durch seinen härtesten und sicher auch längsten Kampf begleitet. Man sieht ihn an der Front, an zerbombten Hochhäusern in Kiew, während unzähliger Medien-Schalten und bei Treffen mit westlichen Politikern, wo er für die Ukraine trommelt.

Das ist interessant, weil man den Krieg aus neuer Perspektive sieht. Klitschkos Job ist der eines Dauerkrisen-Managers, der unter chronischer Ermüdung einem Knochenjob nachgeht. Zu Wort kommen auch seine Ex-Frau Natalia Yegorova und die Söhne Yegor-Daniel und Max.

Klitschko – Der härteste Kampf – Mo. 25.08. – 3sat: 22.25 Uhr

