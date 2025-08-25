Home News TV-News

"Klitschko - Der härteste Kampf": Die Doku zeigt den Boxweltmeister von einer anderen Seite

"Klitschko – Der härteste Kampf"

Vitali Klitschko: Vom Boxweltmeister zum Kriegsmanager

25.08.2025, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Oscar-Preisträger Kevin Mcdonald begleitet Vitali Klitschko in "Klitschko – Der härteste Kampf" durch den Kriegsalltag in Kiew. Der Film zeigt intime Einblicke und eine neue Perspektive auf den Krieg.
Klitschko - Der härteste Kampf"
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht mit einer Mitbürgerin, die Opfer eines russischen Raketenangriffs auf ihr Wohnhaus geworden ist. Der Dokumentarfilm "Klitschko - Der härteste Kampf" von Oscar-Preisträger Kevin Macdonald zeigt den Dauerstress des russischen Angriffskrieges aus Perspektive des ukrainischen Ex-Box-Champions.  Fotoquelle: ZDF/SWR/NDR/Sky UK Ltd
Klitschko - Der härteste Kampf"
Vitali Klitschko, ein Mann mit vielen Talenten: 1999 wurde er Boxweltmeister, heute ist er Bürgermeister von Kiew und eine Galionsfiguren des ukrainischen Widerstandes gegen den russischen Aggressor.  Fotoquelle: ZDF/SWR/NDR/Sky UK Ltd
Klitschko - Der härteste Kampf"
Zwei Brüder, zwischen die kein Blatt passt: Bürgermeister Vitali Klitschko (rechts) und sein Bruder Vladimir kämpfen auf unterschiedliche Art und Weise für die ukrainische Sache.  Fotoquelle: ZDF/SWR/NDR/Sky UK Ltd

Als Leonid Breschnew, Staatschef der Sowjetunion, 1982 starb, weinte der kleine Vitali Klitschko zwei Wochen lang. Der elfjährige Sohn eines streng kommunistisch denkenden Berufssoldaten dachte damals, die Amerikaner würden nun sein Land einnehmen. Die Amerikaner waren der Feind. Dass Dinge im Leben anders kommen können, zeigt "Klitschko – Der härteste Kampf". Ein Dokumentarfilm, den 3sat nun wiederholt.

3sat
Klitschko – Der härteste Kampf
Dokumentarfilm • 25.08.2025 • 22:29 Uhr

In den 99 Minuten des schottischen Oscar-Preisträgers Kevin Mcdonald ( "Ein Tag im September") ist der Feind Vitali Klitschkos jetzt Putins Russland, Nachfolgestaat der Sowjetunion. Der kleine weinende Junge von einst wurde 1999 Boxweltmeister im Schwergewicht und 2014 Bürgermeister Kiews. Eine europäische Metropole, die sich – unterstützt von Amerika und dem Westen – gegen die Russen verteidigt. Was für ein Stoff, was für eine Geschichte.

Dazwischen wird die Vergangenheit von Vitali Klitschko und seinem vier Jahre jüngeren Bruder Vladimir erzählt. Sie haben, wie so viele Ukrainer und Russen, beide Völker in ihrem Blut. Die Mutter stammt aus Sibirien, der an Leukämie verstorbene Vater war Ukrainer. Er "diente" in Tschernobyl und war ein strenger Vater, wie die ehemaligen Boxweltmeister Vitali und Vladimir im Interview zugeben.

Derzeit beliebt:
>>Charly Hübner verfilmt Thees Uhlmann: „Sophia, der Tod und ich“ im ZDF
>>Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!
>>ARD zeigt „The Klimperclown“: Helge Schneider feiert 70 mit Film
>>Wim Wenders wird 80 - ARTE würdigt seine ikonischen Werke

Auch Klitschko sieht man die Spuren des Krieges an

Kevin Mcdonald hat im Auftrag von Sky einen Film gemacht, der Vitali Klitschko von Beginn des russischen Überfalls im Jahr 2022 bis 2024 durch seinen härtesten und sicher auch längsten Kampf begleitet. Man sieht ihn an der Front, an zerbombten Hochhäusern in Kiew, während unzähliger Medien-Schalten und bei Treffen mit westlichen Politikern, wo er für die Ukraine trommelt.



Das ist interessant, weil man den Krieg aus neuer Perspektive sieht. Klitschkos Job ist der eines Dauerkrisen-Managers, der unter chronischer Ermüdung einem Knochenjob nachgeht. Zu Wort kommen auch seine Ex-Frau Natalia Yegorova und die Söhne Yegor-Daniel und Max.

Klitschko – Der härteste Kampf – Mo. 25.08. – 3sat: 22.25 Uhr

Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Olga Kurylenko erlangte als Bond-Girl in "Ein Quantum Trost" Berühmtheit und setzte ihre Karriere mit Rollen in Filmen wie "Oblivion" und "Black Widow" fort. Nun ist sie in "Afterburn" zu sehen.
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Gut geföhnt in den langen Musik-Thementag
The Story of Hair Metal
The Story of Hair Metal
Das große Finale von "And Just Like That"
Serienabschluss
Sarah Jessica Parker
Max Kruse wird RTL-Experte – Rückkehr zum Fußball für Jana Wosnitza
Neuerungen bei RTL Sport
Ein Gruppenfoto der Protagonisten der virtuellen Pressekonferenz von RTL Sport.
Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung
"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Alex Karp und seine Firma Palantir: ARD-Doku über die mächtige Überwachungsfirma
"ARD Dokumentarfilm: Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp"
ARD Dokumentarfilm: Watching You - Die Welt von Palantir und Alex Karp
Ein Stück TV-Geschichte ist gegangen: Ein Nachruf auf Ulli Potofski
Die Stimme, die den Fußball prägte
Ulli Potofski war bis zuletzt als Field-Reporter für Sky tätig.
Bundesliga und DFB-Pokal 2025/26: Wer überträgt?
TV-Übertragungen
Joshua Kimmich
10 Fakten, die du noch nicht über Helene Fischer wusstest
Unbekannte Fakten
Helene Fischer.
Verbrechen der Wiedervereinigung: "ZERV" kehrt zurück!
"ZERV – Zeit der Abrechnung"
ZERV - Zeit der Abrechnung
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Das Scheitern der Jugendhilfe
"Systemsprenger"
Systemsprenger
Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einer wahren Begebenheit
Doc
Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
Investoren-Duell
Die Höhle der Löwen
Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!
Markus Lanz, Maischberger und Co.
Markus Lanz