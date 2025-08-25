Stefan Mross meldet sich nach Tod seiner Mutter emotional zurück

"Immer wieder sonntags" musste in der vergangenen Ausgabe ohne ihren Kult-Moderator auskommen. Ex-Frau Stefanie Hertel sprang in der ARD-Show für Stefan Mross ein, der sich nach dem Tod seiner Mutter vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Jetzt hat sich der 49-Jährige erstmals wieder zu Wort gemeldet.

Das "Immer wieder sonntags"-Team bewies "ganz viel Herz" In einer Instagram-Story teilte Stefan Mross am Sonntagnachmittag ein Foto zweier Hände, die sich halten, und schrieb an seine Fans gerichtet: "Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Liebe und Unterstützung!" Außerdem wandte sich der Sänger an seine Ex-Frau Stefanie Hertel und an das "Immer wieder sonntags"-Team, die "ganz viel Herz" bewiesen hätten.

Er ergänzte: "Es gibt Tage und Stunden im Leben, die jeder durchstehen muss. Aber sich getragen wissen von Menschen, die nahestehen, gibt unendlich viel Kraft."

Wann kehrt Stefan Mross zurück zu "Immer wieder sonntags"? Stefan Mross hatte bereits vor einiger Zeit die Demenzerkrankung seiner Mutter bekannt gegeben. Schweren Herzens brachte er sie im Herbst 2024 in einer Pflegeeinrichtung in Oberbayern unter und besuchte sie dort regelmäßig, nachdem die Krankheit weiter fortgeschritten war. Ihr Tod am vergangenen Mittwoch im Alter von 85 Jahren soll für den Musiker überraschend gekommen sein und ihn schwer getroffen haben.

Er sagte die Moderation für die neuste "Immer wieder sonntags"-Folge ab und zog sich zurück, um "in den schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein", wie der SWR der Deutschen Presse-Agentur daraufhin mitgeteilt hatte. Ob Stefan Mross das Staffelfinale der ARD-Sendung am 31. August nun wieder moderieren wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

