Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!

Kaum einen Namen verbinden so viele Menschen mit der "Höhle der Löwen" wie diesen: Frank Thelen war schon 2014 ein Teil der Show, als die erste Staffel von "Die Höhle der Löwen" ausgestrahlt wurde, im Jahr 2020 zog er sich aus der Sendung zurück. Jetzt steigt der Unternehmer wieder ein: In der 18. Staffel ist er wieder ein fester Investor.

Frank Thelen verspricht Großes In einer Pressemitteilung von RTL sagte Thelen zu seiner Rückkehr: "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. 'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie. Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten."

Neu eingeführt werden sogenannte Battle-Pitches. Zwei Gründer oder Teams treten dabei im Kurzpitch gegeneinander an. Beide haben jeweils eine Minute Zeit. Nur einer von ihnen darf anschließend sein Produkt ausführlich präsentieren. Der andere scheidet direkt aus. Ebenfalls neu ist eine zusätzliche Rubrik mit Aufnahmen aus dem Ankunftsbereich. Dort treffen die Gründer auf Moderator Amiaz Habtu – wenige Minuten vor ihrem Pitch. Die Sequenz soll authentische Eindrücke vor dem Auftritt liefern.

Das ist das neue Investoren-Team Bereits im vergangenen Herbst war Thelen für eine einmalige Jubiläumsfolge wieder dabei. In der neuen Staffel sitzt Thelen erneut mit Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler auf dem Investorenstuhl.

Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" startet am 25. August bei VOX in die neue Staffel. Eine Woche früher, ab dem 18. August, sind die neuen Folgen bereits auf RTL+ abrufbar.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.