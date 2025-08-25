Home News TV-News

Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!

"Wie nach Hause kommen"

Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!

25.08.2025, 10.34 Uhr
von Stefan Weber
Er ist wieder da: Ab dem 25. August läuft die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" im TV. Ein bekanntes Gesicht kehrt in den Folgen zurück.
Die Höhle der Löwen
Das "Höhle der Löwen"-Team 2025: (von links): Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel.  Fotoquelle: RTL / Boris Breuer
Frank Thelen
Frank Thelen kehrt zu die "Höhle der Löwen" zurück.  Fotoquelle: RTL / Boris Breuer

Kaum einen Namen verbinden so viele Menschen mit der "Höhle der Löwen" wie diesen: Frank Thelen war schon 2014 ein Teil der Show, als die erste Staffel von "Die Höhle der Löwen" ausgestrahlt wurde, im Jahr 2020 zog er sich aus der Sendung zurück. Jetzt steigt der Unternehmer wieder ein: In der 18. Staffel ist er wieder ein fester Investor.

Frank Thelen verspricht Großes

In einer Pressemitteilung von RTL sagte Thelen zu seiner Rückkehr: "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. 'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie. Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten."

Neu eingeführt werden sogenannte Battle-Pitches. Zwei Gründer oder Teams treten dabei im Kurzpitch gegeneinander an. Beide haben jeweils eine Minute Zeit. Nur einer von ihnen darf anschließend sein Produkt ausführlich präsentieren. Der andere scheidet direkt aus. Ebenfalls neu ist eine zusätzliche Rubrik mit Aufnahmen aus dem Ankunftsbereich. Dort treffen die Gründer auf Moderator Amiaz Habtu – wenige Minuten vor ihrem Pitch. Die Sequenz soll authentische Eindrücke vor dem Auftritt liefern.

Derzeit beliebt:
>>"Tatort: Hochamt für Toni": So gut war der ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
>>"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken
>>"Die Höhle der Löwen": Dieser Löwe ist wieder mit dabei!
>>Tragisches Schicksal als Serie: „Doc“ feiert Premiere bei VOX

Das ist das neue Investoren-Team

Bereits im vergangenen Herbst war Thelen für eine einmalige Jubiläumsfolge wieder dabei. In der neuen Staffel sitzt Thelen erneut mit Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler auf dem Investorenstuhl.

Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" startet am 25. August bei VOX in die neue Staffel. Eine Woche früher, ab dem 18. August, sind die neuen Folgen bereits auf RTL+ abrufbar.

"Dann klebt Blut auch an ihren Händen": Peter Maffay mit Kritik an Bundesregierung
Peter Maffay kritisiert die deutsche Bundesregierung scharf für ihr Schweigen zu den Geschehnissen im Gaza-Streifen. In einem emotionalen Statement fordert er den Stopp von Waffenlieferungen an Israel und warnt vor den Folgen des aktuellen politischen Kurses.
Politische Kritik
Peter Maffay

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Höhle der Löwen" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
Investoren-Duell
Die Höhle der Löwen
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Michael Ostrowski verrät, warum ihm Freiheit am Set so wichtig ist
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Vitali Klitschko: Vom Boxweltmeister zum Kriegsmanager
"Klitschko – Der härteste Kampf"
Klitschko - Der härteste Kampf"
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Das Scheitern der Jugendhilfe
"Systemsprenger"
Systemsprenger
Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!
Markus Lanz, Maischberger und Co.
Markus Lanz
Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
"Die Giovanni Zarrella Show"
"Die Giovanni Zarrella Show"