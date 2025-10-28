Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt

Home News Star-News

Große Liebe

28.10.2025, 15.53 Uhr
von Charlotte Leutloff
Helene Fischer und Thomas Seitel teilen nicht nur die Bühne, sondern auch ein glückliches Familienleben. Das ist über den Mann an der Seite der Schlagerqueen bekannt.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Thomas Seitel wurde 1985 im südhessischen Eppertshausen geboren. Schon als Kind zog ihn die Welt des Turnsports in den Bann – sein Talent für Balance, Kraft und Präzision fiel sofort auf. An Geräten wie Reck, Barren und Boden erkämpfte er sich zahlreiche Titel bei den hessischen Landesmeisterschaften und eroberte später sogar die Bundesliga. Doch dem ehrgeizigen Sportler genügte das nicht: Er wollte seine Körperbeherrschung nicht nur im Wettkampf zeigen, sondern als Kunstform inszenieren.

So schlug Seitel den Weg in die internationale Artistik ein. Mit dem „Cirque du Soleil“ faszinierte er ein Millionenpublikum rund um den Globus mit atemberaubenden Luftakrobatik-Nummern. 2017 folgte ein entscheidender Karriereschritt: Er schloss sich dem Show-Ensemble von Helene Fischer an. Bei fast 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwebte er als Luftakrobat bis zu 15 Meter hoch über den Zuschauern – und die gemeinsame Arbeit führte auch jenseits der Bühne zu einer besonderen Verbindung mit der Schlager-Ikone.

Vom Akrobat zum Partner: Helene Fischers Glück

Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen.



Thomas Seitel: Von RTL-Auftritten bis ins Guinness-Buch der Rekorde

Entgegen der anfänglichen Zweifel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food.

Privatleben von Helene Fischer: Mit Thomas Seitel und den Kindern

Heute wohnen Thomas Seitel und Helene Fischer mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Viele Details halten sie privat und schützen ihr Familienleben vor der Öffentlichkeit. Es gibt sogar das Gerücht, dass die beiden bereits geheim geheiratet haben sollen. Darüber ist zumindest von den beiden nichts herauszukriegen.

Doch auch die großen Schlager-Fans können weiterhin zufrieden sein. Ex Florian Silbereisen hat weiterhin guten Kontakt zu der Familie und zwischen ihnen fließe keinerlei böses Blut. Das zeigt auch der gemeinsame Hit aus 2024 von ihm und Helene Fischer: „Schau mal herein“ handelt von vergangener Liebe und bestehender Freundschaft. Wir wünschen der kleinen Familie nur das Beste.

