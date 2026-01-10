Home News Star-News

Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor"-Star wirklich

Mit Promi-Nachbarn

Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich

10.01.2026, 09.57 Uhr
von Annika Schmidt
Prominente Nachbarn, viel Privatsphäre und ein bewusster Rückzug: Ein Blick auf das Leben des TV-Stars fernab der Serie.
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl ist als "Bergdoktor" bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Abseits von Fernsehkameras und Bergkulissen hat sich Hans Sigl längst ein ganz eigenes Leben aufgebaut. Der gebürtige Österreicher lebt seit Jahren in Bayern – genauer gesagt am Ammersee, einem der exklusivsten Wohnorte des Landes. Hier, fernab vom Drehstress des „Bergdoktors“, genießt der Schauspieler Ruhe und Privatsphäre, bleibt aber dennoch Teil eines prominenten Umfelds. Wie viel Luxus sich der TV-Star im Alltag erlaubt und wie abgeschirmt er wirklich lebt, darüber spricht Sigl nur selten.

Hans Sigls Vermögen: So erfolgreich ist der „Bergdoktor“-Star

"Bin wahnsinnig gerne Wahlbayer", erklärt Hans Sigl im Gespräch mit der AZ. Am Ammersee wohnt der gebürtige Österreicher zusammen mit seiner Ehefrau Susanne. Bereits seit 16 Jahren sind die beiden verheiratet. Die Fotografin brachte drei Kinder mit in die Ehe. Zuvor war Susanne mit dem Musiker Hubert Kemmler verheiratet, der unter seinem Künstlernamen Hubert Kah in den 80er Jahren große Erfolge feierte.

Hans Sigl hat einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung mit Schauspielerin Katja Keller. Finanziell ausgesorgt hat der "Bergdoktor" schon seit langem. Seit 17 Jahren verkörpert er erfolgreich Dr. Martin Gruber. Doch auch als Moderator spült Hans Sigl Geld in die private Tasche. Zu seinem Vermögen hat der 55-Jährige bis jetzt keine klare Aussage getroffen, doch es soll sich auf 1 bis 5 Millionen Euro belaufen. Damit gehört er zu den finanziell erfolgreichsten Schauspielern Österreichs.

Susanne Sigl und Hans Sigl sind seit 2008 verheiratet. (Foto: picture alliance/Peter Kneffel)



Wohnen am Ammersee: Hans Sigl und seine Promi-Nachbarn

Als Rückzugsort haben sich Hans Sigl und seine Ehefrau ein teures Pflaster ausgesucht. Sein Haus steht am bayerischen Ammersee zwischen den Anwesen der anderen Promis. Doch auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, in dem der Schauspieler wohnt, wird er bislang noch nicht allzu sehr von Fans belagert, die dorthin reisen, um den "Bergdoktor" persönlich zu treffen.

„Es gibt ja noch Kollegen, die viel mehr Aufmerksamkeit ziehen. Hier am Ammersee und am Starnberger See", gibt sich Hans Sigl gelassen. Welche Stars in seiner Nachbarschaft wohnen wollte der Schauspieler nicht genauer verraten, doch klar ist, dass Helene Fischer in der Nähe ihr Haus hat. 


Ruhig und beschaulich - so lebt es sich am Ammersee. An den kleinen Orten um den See herum, wohnen hier zahlreiche Promis. (Foto: picture alliance/Christine Koenig)

Warum Hans Sigl Bayern nicht mehr verlassen will

Nach all den Jahren ist Hans Sigl weiterhin glücklich, am Ammersee zu wohnen. Das pendeln nach Tirol, dem Drehort für "Der Bergdoktor" nimmt der 55-Jährige dafür gerne in Kauf. "Die Landschaft ist toll, ich mag die Gemütlichkeit dort und ich finde auch: Die Österreicher und die Bayern sind gar nicht so unterschiedlich", stellt Hans Sigl fest.

