Home News TV-News

Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen

TV-Konsum Rückgang

Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen

10.01.2026, 09.37 Uhr
Stirbt das lineare Fernsehen aus? Eine neue Erhebung der AGF scheint darauf hinzudeuten. Demnach hat sich die Anzahl der 14- bis 49-Jährigen, die 2025 klassisch den Fernseher anschaltete, im Vergleich zu 2020 halbiert.
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Immer weniger Menschen verbringen viel Zeit mit linearem Fernsehprogramm.  Fotoquelle: iStock/AndreyPopov

14- bis 49-Jährige schauen immer weniger lineares Fernsehen. Vor zehn Jahren saßen Mitglieder dieser wichtigen Zielgruppe noch rund drei Stunden täglich vor dem Fernseher. Heutzutage beläuft sich die durchschnittlich mit dem klassischen Fernsehprogramm verbachte Zeit auf gerade mal noch 67 Minuten. Vor fünf Jahren, 2020, belief sich diese Durchschnittsdauer auf 137 Minuten. Sie hat sich innerhalb von fünf Jahren also halbiert.

Schien die Welt für das Linear-TV 2015 noch in Ordnung, ließ das Interesse der 14- bis 49-Jährigen seitdem stetig nach. Bezieht man Menschen jeden Alters in die Gleichung mit ein, gab es immerhin bis 2021 einen stabilen Durchschnittswert von mehr als 200 Minuten. 2011 ist mit 225 Minuten das Rekordjahr, gerechnet ab 2002, doch der Wert des Jahres 2021 liegt mit 213 Minunten nicht allzu weit darunter. 2025 jedoch sind es bereits nur noch durchschnittlich 158 Minuten.

"Der Rückgang ist Ausdruck eines insgesamt sich immer dynamischer fragmentierenden Medienmarktes", erklärt die AGF in einer Einschätzung – sieht also nicht explizit nur den Ausbau von Streamingangeboten als Ursache für die Negativentwicklung. Manche Zielgruppen würden außerdem komplett neue Medienschwerpunkte "wie Social Media oder auch Gaming" setzen. Die besten Ergebnisse erzielt lineares Fernsehen demnach dort, "wo Inhalte Aktualität, Orientierung und Ereignischarakter besitzen".

Derzeit beliebt:
>>"Ein starkes Team – Das letzte Opfer": Kritik zum ZDF-Krimi mit Maja Bons
>>"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten": Die Musikshow der ARD mit Florian Silbereisen
>>"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Hape Kerkeling
>>Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

TV-Quoten 2025: "Tagesschau" knackt Allzeithoch
Rekordquoten
Jens Riewa
El Hotzo bereut Untreue-Geständnis: "Komplett falsch eingeschätzt"
El Hotzos Geständnis
El Hotzo
Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten
Gemeinsamer Auftritt bei Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
"Traumschiff"-Ärztin
Collien Fernandes im Interview
Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich
Was meinen sie?
Tom und Bill Kaulitz
Neuer Film mit Robert Pattinson und Zendaya: Szene im Trailer sorgt für Wirbel
Überraschungsszene
Zendaya
Kelly Osbourne rechnet mit Bodyshamern ab: "Ihr könnt mich alle mal"
Bodyshaming-Kritik
Kelly Osbourne
Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab
Wie geht es ihm wirklich?
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Das sind die wilden Jahresvorsätze von Lola Weippert!
ARD-Moderatorin packt aus
Lola Weippert
Johannes B. Kerner fordert: "Technik muss für den Menschen gut sein"
Social Media Dilemma
Johannes B. Kerner
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
Sabin Tambreas Rückkehr
Ku'damm 77
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Chaos nach "Bauer sucht Frau": So läuft es bei Friedrich und Laura
Urlaubsdrama
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
"Der Bergdoktor": Das erwartet Fans in der 19. Staffel mit Hans Sigl
Alle Infos
"Der Bergdoktor"
"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Sicherheit durch USA
Markus Söder
Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug
Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.
Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
Familienchaos
"Der Bergdoktor"
Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen
Kino-Exklusivität
Kino
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"
Mozarts innerer Kampf
Amadeus
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
Emotionales Geständnis
"Love is Blind"
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger