Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!

Royales Drama

25.08.2025, 16.08 Uhr
von Nicole Jansen
In den nächsten Monaten wollen Prinz William und seine Gattin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in die Forest Lodge umziehen. Doch nicht alles läuft so geplant, wie erhofft. Denn nun gibt es Ärger…
Prinz William mit Hut und Prinzessin Kate mit roter Kopfbedeckung.
Prinz William und Prinzessin Kate wollen umziehen, doch es gibt Ärger!  Fotoquelle: picture alliance / Caro | Sorge

Prinz William und Ehefrau Kate wollen in den kommenden Monaten mit ihren gemeinsamen Kindern Prinz George (geboren am 22. Juli 2013), Prinzessin Charlotte (geboren am 2. Mai 2015) und Prinz Louis (geboren am 23. April 2018) in die Forest Lodge im Windsor Great Park umziehen. Die Vorfreude steigt und die Royals können es kaum erwarten, ihr neues Domizil zu bewohnen. Doch leider läuft der geplante Umzug alles andere als harmonisch ab, denn hinter den Kulissen sorgt der Umzug für Ärger im Vereinigten Königreich.

Zwei Nachbarsfamilien müssen ausziehen

Wie die „New York Post“ berichtet, sollen nun nämlich zwei Familien aus angrenzenden Cottages ausziehen, nachdem der Umzug des Thronfolgerpaares offiziell bekanntgegeben wurde. Die beiden Familien seien unverzüglich darüber informiert worden, dass sie ihr Zuhause verlassen müssen. In Anlehnung an das Magazin „Marie Claire“ gab es wohl keine formellen Kündigungsschreiben, stattdessen sei eine Umsiedlung innerhalb des Crwon Estate geplant. Als Begründung für die Umsiedlung wurde der Wunsch der Royals nach mehr Privatsphäre und Sicherheit angeführt.

Deutliche Kritik an der Umsiedlung

Das Crown Estate ist ein großer Immobilienbesitz im Vereinigten Königreich, welcher der Krone zugeordnet ist, jedoch nicht zum Privatvermögen des Monarchen zählt. Dazu gehören auch Wohnhäuser und Cottages im Windsor Great Park. Demzufolge würden den Familien adäquate oder bessere Unterkünfte innerhalb dieses Besitzes zur Verfügung gestellt. Trotz dieses überlegten Vorgehens, sieht sich die Königsfamilie harscher Kritik ausgesetzt. So berichtete das Magazin „Marie Claire“, dass die Familien eine „Aufforderung zum sofortigen Auszug“ bekommen hätten – ohne formelle Kündigung, was bei den Bewohnern für großen Unmut sorgte. Auch die „New York Post“ geht mit dem Magazin „Marie Claire“ konform und weist auf die unangenehmen Folgen für die Nachbarschaft hin. Zudem wird die Diskrepanz betont, dass sich Prinz William offiziell einerseits gegen Obdachlosigkeit einsetzt, andererseits aber durch den Umzug der Royals dazu beiträgt, dass die bisher dort verwurzelten Familien ihr Zuhause verlassen müssen.

Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Nach einer längeren Pause gibt Lola Weippert ihre schwere Diagnose bekannt. Die Moderatorin litt an einer lebensbedrohlichen Meningitis, ist nun aber wieder auf dem Weg der Besserung.
Gesundheitsupdate
Lola Weippert



