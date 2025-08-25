Home News Star-News

Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!

"Soll ich mir das gefallen lassen?"

25.08.2025, 12.21 Uhr
von Julian Flimm
Dieter Bohlen spricht offen über seine Ängste, sein Vermögen zu verlieren. Als Konsequenz denkt der Pop-Titan sogar übers Auswandern nach.
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.

Seit den über 40 Jahren prägt der Pop-Titan das deutsche TV und die Musikwelt. Ob als Produzent, DSDS-Juror oder Werbegesicht – Dieter Bohlen steht wie kaum ein anderer für Erfolge, Millionen und markige Sprüche. Doch nun zeigt der 71-Jährige eine ungewohnte Seite: Er spricht über seine Sorgen – und über die Angst um sein Vermögen.

Bitcoin? Kommt für Bohlen nicht infrage

Im Interview mit dem YouTube-Kanal „BENU Solutions“ zeigte sich Bohlen offen. Zwar hat der Star Millionen auf dem Konto – doch finanzielle Sorgen macht er sich offenbar trotzdem: „Die Angst, das zu verlieren, die habe ich jeden Tag.“

Besonders vorsichtig ist der Musiker bei riskanten Geldanlagen. Bitcoin? Kommt für ihn nicht in Frage: „Der kann rein theoretisch auf null gehen.“ Stattdessen setzt Bohlen auf das, was er kennt: Immobilien. Die sind für Bohlen zwar eine gute Anlagestrategie – doch trotzdem wächst sein Finanz-Frust.

Dieter Bohlen: Mit diesen Frauen war er zusammen
Zugegeben, man hätte Dieter Bohlen durchaus einen größeren Verschleiß an Liebschaften zugetraut. Mit seinen der Öffentlichkeit bekannten sechs Beziehungen steht der Musiker sogar ganz bodenständig da. Diese, im Vergleich überschaubare Quote lässt einen näheren Blick auf die Damen zu, denen einst Bohlens Herz gehörte.
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.

Weniger Steuern in Dubai & Co.

Denn was dem Pop-Titan zunehmend auf die Nerven geht, ist die Steuerlast. Laut eigener Aussage zahlt Bohlen rund 50 Prozent Steuern – und die Debatte um eine mögliche Vermögenssteuer macht ihn sichtlich wütend: „Warum soll ich mir das gefallen lassen?“ Eine Frage, die nicht nur rhetorisch gemeint ist.

Tatsächlich spielt Bohlen sogar mit dem Gedanken, Deutschland den Rücken zu kehren. „Wenn du in Dubai eine Immobilie hast, kannst du jederzeit da rübergehen“, sagt er – und denkt laut über ein Leben in der Schweiz oder den Emiraten nach.

So gut verstehen sich Dieter Bohlen und Thomas Anders heute
Dieter Bohlen überraschte beim Schlagerboom mit einem Auftritt, während Thomas Anders fehlte. Ein Comeback des Pop-Duos Modern Talking bleibt weiterhin unwahrscheinlich. Was steckt hinter Anders' Absage?
Modern Talking
Das Popduo "Modern Talking" im Jahr 2000.

Wie viel Geld hat Bohlens Partnerin?

Es ist nicht das erste Mal, dass Bohlen spannende Einblicke in Finanzen gibt: Denn wie er vor kurzem verriet, ist Bohlen nicht der einzige Finanzprofi im Haus. Auch seine langjährige Partnerin Carina hat den richtigen Riecher. „Kaum jemand weiß, dass Carina selbst Millionärin ist“, verrät er. Mit Immobilien und Werbeverträgen hat sich die Frau an seiner Seite ihr eigenes Vermögen aufgebaut.

