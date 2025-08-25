Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich

Seit über 40 Jahren steht Thomas Anders auf der Bühne und hat in dieser Zeit unzählige musikalische Erfolge gefeiert. Doch der 62-Jährige ist nicht nur als Sänger aktiv – auch abseits des Rampenlichts zeigt er Unternehmergeist. Mit verschiedenen Projekten konnte er sich ein beachtliches Vermögen aufbauen. Doch wie hoch fällt dieses tatsächlich aus? Ein Blick auf seine Einnahmequellen gibt Aufschluss.

Thomas Anders feiert früh Erfolge – auch finanziell Ohne Modern Talking wäre das Leben des Musikers ganz anders verlaufen. An der Seite von Dieter Bohlen sang er sich ab 1984 an die Spitze der Hitparaden. Insgesamt soll das Eurodisco-Duo mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft haben. Dabei schätzt Thomas Anders seine damalige Rolle folgendermaßen ein: „Ich war das Gesicht von ‚Modern Talking‘, und auf mich haben sich die Medien und Fans konzentriert.“

Das dürfte sich in der Aufteilung der Erlöse nur bedingt widergespiegelt haben. Denn Bohlen spielte eben nicht nur die Gitarre und säuselte ab und zu Refrains ins Mikrofon. Er war zudem Initiator, Produzent und Texter des Musikprojekts. Auch wenn Dieter so mehr Geld durch das Projekt erhielt, hat Modern Talking Thomas Anders zum Millionär gemacht. Denn zu den Plattenverkäufen kamen noch hohe Einnahmen aus Auftritten bzw. Tourneen.

Auch ohne Bohlen geht's weiter Die Solo-Karriere von Thomas Anders verlief weniger berauschend. Immerhin gab es frühe Erfolge fernab der deutschen Öffentlichkeit. So kletterte 1994 ein spanischsprachiges Album in Argentinien bis an die Spitze der Charts. Bei Modern Talking hatte Anders erfahren, wie lukrativ der Job als Musikproduzent und -texter sein kann und weitete sein Tätigkeitsfeld bald aus.

So war er etwa an der Komposition der Platin-Single „Großer Bruder“ des „Big Brother“-Duos Jürgen und Zlatko beteiligt. Er schrieb zudem einen Song für die „No Angels“. Damit verdient Anders zusätzlich an den Tantiemen. Ab 2018 verkauften sich seine Duette mit Florian Silbereisen bestens. Auch die Alben der Reihe „...sings Modern Talking“ – auf deren Cover er sich neben seinem früheren Ich präsentiert – sind 2025 mehrere Wochen in den deutschen Bestsellerlisten platziert.

Der Unternehmer Thomas Anders Anders als andere Künstler verdient Anders auch Geld abseits des Musikgeschäfts. So haben Fans nicht nur die Möglichkeit, mit ihrem Lieblingssänger Speisen zu verfeinern („Anders würzen“). Sie können sich zudem mit Parfüms wie „Anders for Men“ bzw. „Anders for Women“ seinen Duft auf die Haut sprühen. Auch hat der Unternehmer in teure Immobilien und Autos investiert. Weiteres Geld verdient er durch regelmäßige TV-Auftritte. Weniger hoch dürften die Einkünfte aus seiner Autobiografie „100 Prozent Anders“ sein, zumal einige Aussagen zu Streit vor Gericht mit den damit verbundenen Kosten führten.

Das Finanz-Fazit Doch wie viel Geld besitzt Thomas Anders wirklich? Das lässt sich natürlich nur ungefähr schätzen. Experten kommen zu dem Ergebnis, dass sein Vermögen bereits in den 1990ern rund zehn Millionen betragen hat. Dieses dürfte sukzessive zugenommen und sich heute auf etwa 40 Millionen Euro vervierfacht haben.