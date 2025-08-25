ZDF-Show im Chaos? „Fernsehgarten“-Fans feiern wie am Ballermann

Seit 1986 pilgern immer wieder sonntags alteingefleischte und junge Fans zum Mainzer Lerchenberg. Dort steigt der „ZDF-Fernsehgarten“ mit Star-Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel, die vor allem bei „TV-Total"-Fans den Spitznamen „Fummel-Kiwi“ trägt, da sie ihre Finger nur schwer von den Gästen und Fans lassen kann.

Diesen Sommer aber steht er nicht nur wegen ihr, seiner vielfältigen Musik-Acts und prominenter Gäste im Fokus. Vor allem das Publikum sorgt zunehmend für Schlagzeilen: Immer öfter ist von einer regelrechten „Trink-Kultur“ unter den Zuschauern die Rede.

Wo hört der Feierspaß auf, wo fängt die Party-Wut an? Bereits in der Vergangenheit fiel der Fernsehgarten durch seine ausgelassene Stimmung auf, doch in diesem Jahr häufen sich die Beschwerden von Zuschauern. Auch die Moderatorin zeigt sich von der wilden Feierei wenig begeistert. „Jetzt hab ihr mich mit Bier bekleckert“, klagt sie eine Meute Feierwütiger an. Die Gruppe jedoch grölt so laut, dass Kiewel ihre Moderation weiter weg fortsetzen muss. Es mehrt sich, dass solche Party-Fans das Bühnenprogramm stören. In den sozialen Netzwerken finden sich Fotos von Gruppen, die schon am Vormittag Bier- oder Schnapsflaschen kreisen lassen – sehr zum Missfallen anderer Besucher, die ihnen die begrenzten Tickets wegschnappen würden.

Der Fernsehgarten wird zum Ballermann 2.0 Besonders das junge Publikum kaufe sich Tickets, um den Fernsehgarten als Feierlocation zu nutzen – quasi ein zweiter „Bierkönig“ direkt vor der Tür. Kein Wunder, denn ihren Schlager-Stars können sie auch im Fernsehgarten nahe sein. Viele kritisieren diese Entwicklung scharf: Der Fernsehgarten verliere seinen Charme, wenn die ausgelassene Feierei zulasten der Gemeinschaft oder des Programms gehe. Das ZDF jedoch hat bislang keine Probleme mit dem Alkohol am Morgen oder der ausgelassenen Feierstimmung vor der Bühne.

Ob der Sender auf die deutliche Fan-Kritik reagieren und in Zukunft konsequenter durchgreifen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Das Image des traditionsreichen Open-Air-Klassikers steht auf dem Prüfstand – und die Balance aus Spaß und Respekt ist in diesem Sommer so brisant wie selten zuvor.