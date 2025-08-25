Home News TV-News

ZDF-Show im Chaos? „Fernsehgarten“-Fans feiern wie am Ballermann

Alkoholexzess in Live-Sendung

Fan-Ärger im „ZDF-Fernsehgarten“: Wird er zur Trink-Kultur?

25.08.2025, 16.08 Uhr
von Alina Altendorf
Der ZDF-Fernsehgarten steht in der Kritik: Junge Zuschauer nutzen die Show immer häufiger als Party-Ort. Die Trinkkultur sorgt für Unmut, während das ZDF bisher keinen Handlungsbedarf sieht.
Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderierte bereits seit 2000 für sieben Jahre lang den ZDF-"Fernsehgarten". Nach einer zweijährigen Pause kehrte sie zurück und führt seitdem durch das Sonntagsprogramm.
Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderierte bereits seit 2000 für sieben Jahre lang den ZDF-"Fernsehgarten". Nach einer zweijährigen Pause kehrte sie zurück und führt seitdem durch das Sonntagsprogramm.  Fotoquelle: ZDF/Ralph Orlowski.

Seit 1986 pilgern immer wieder sonntags alteingefleischte und junge Fans zum Mainzer Lerchenberg. Dort steigt der „ZDF-Fernsehgarten“ mit Star-Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel, die vor allem bei „TV-Total"-Fans den Spitznamen „Fummel-Kiwi“ trägt, da sie ihre Finger nur schwer von den Gästen und Fans lassen kann.

Diesen Sommer aber steht er nicht nur wegen ihr, seiner vielfältigen Musik-Acts und prominenter Gäste im Fokus. Vor allem das Publikum sorgt zunehmend für Schlagzeilen: Immer öfter ist von einer regelrechten „Trink-Kultur“ unter den Zuschauern die Rede.

Wo hört der Feierspaß auf, wo fängt die Party-Wut an?

Bereits in der Vergangenheit fiel der Fernsehgarten durch seine ausgelassene Stimmung auf, doch in diesem Jahr häufen sich die Beschwerden von Zuschauern. Auch die Moderatorin zeigt sich von der wilden Feierei wenig begeistert. „Jetzt hab ihr mich mit Bier bekleckert“, klagt sie eine Meute Feierwütiger an. Die Gruppe jedoch grölt so laut, dass Kiewel ihre Moderation weiter weg fortsetzen muss. Es mehrt sich, dass solche Party-Fans das Bühnenprogramm stören. In den sozialen Netzwerken finden sich Fotos von Gruppen, die schon am Vormittag Bier- oder Schnapsflaschen kreisen lassen – sehr zum Missfallen anderer Besucher, die ihnen die begrenzten Tickets wegschnappen würden.

Derzeit beliebt:
>>Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett
>>Jimi Blue Ochsenknecht findet im Knast angeblich „zur Ruhe“
>>Durchbruch mit "Layla": So viel verdient DJ Robin mit seinem Party-Hit
>>Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv

Der Fernsehgarten wird zum Ballermann 2.0

Besonders das junge Publikum kaufe sich Tickets, um den Fernsehgarten als Feierlocation zu nutzen – quasi ein zweiter „Bierkönig“ direkt vor der Tür. Kein Wunder, denn ihren Schlager-Stars können sie auch im Fernsehgarten nahe sein. Viele kritisieren diese Entwicklung scharf: Der Fernsehgarten verliere seinen Charme, wenn die ausgelassene Feierei zulasten der Gemeinschaft oder des Programms gehe. Das ZDF jedoch hat bislang keine Probleme mit dem Alkohol am Morgen oder der ausgelassenen Feierstimmung vor der Bühne.

Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Frank Buschmann geht in seine letzte Staffel von "Ninja Warrior Germany". Das gab der Sender RTL bekannt. Die zehnte Staffel ist zugleich eine Jubiläumsausgabe und wartet mit überraschenden Specials, Comebacks und einem neuen Finalmodus, während die Konkurrenz um den Titel härter denn je ist.
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann

Ob der Sender auf die deutliche Fan-Kritik reagieren und in Zukunft konsequenter durchgreifen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Das Image des traditionsreichen Open-Air-Klassikers steht auf dem Prüfstand – und die Balance aus Spaß und Respekt ist in diesem Sommer so brisant wie selten zuvor.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab
Gesundheit
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Andrea Kiewels Gruß an "TV Total": „Ihr dürft das verwenden“
Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.
Das Leben von Lorenz Büffel auf Mallorca: Zwischen Party und Familienleben
Emotionale Doku
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Geheimnisse der "Büffels": Was die neue Doku-Soap enthüllt
Familienleben am Ballermann
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!
Royales Drama
Prinz William mit Hut und Prinzessin Kate mit roter Kopfbedeckung.
Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!
"Soll ich mir das gefallen lassen?"
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich
Erfolgsgeschichte
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Stefan Mross meldet sich nach Tod seiner Mutter emotional zurück
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Der nächste Abschied im Dortmunder "Tatort"
Nach fünf Jahren
Tatort: Love is Pain
So läuft der neue Duell-Modus in der "Höhle der Löwen"
Battle Pitch
Die Höhle der Löwen
Der Tod trinkt lieber Bier: Charly Hübners Regiedebüt im ZDF
"Sophia, der Tod und ich"
Sophia, der Tod und ich
Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!
"Wie nach Hause kommen"
Die Höhle der Löwen
"Tatort: Hochamt für Toni": So gut war der ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
Legendäre Krimireihe
Tatort: Hochamt für Toni
"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
Michael Ostrowski verrät, warum ihm Freiheit am Set so wichtig ist
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Vitali Klitschko: Vom Boxweltmeister zum Kriegsmanager
"Klitschko – Der härteste Kampf"
Klitschko - Der härteste Kampf"
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"