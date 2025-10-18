Andrea Kiewel verrät: Mit dieser simplen Methode purzelten die Pfunde!

Die Rechnung klingt zunächst einfach: Für eine Gewichtsreduktion bedarf es einem Kaloriendefizit. Doch das konsequente Einhalten einer Diät und der Verzicht auf köstliche Kalorien ist eine harte Disziplin, die viele Menschen an ihrer Willenskraft und ihrem Durchhaltevermögen zweifeln lassen. Wie genau meisterte Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) diese Herausforderung? Und wie viel Gewicht hat Kiewel wirklich verloren?

Andrea Kiewels Unzufriedenheit mit der eigenen Figur Viele Menschen fühlen sich, als ob sie schon beim Anblick anderer beim Essen zunehmen. Ob sich Kiewel auch zu diesen Menschen zählt, ist nicht geklärt. Bekannt ist jedoch, dass sich die „Fernsehgarten“-Moderatorin selbst als „Weltmeisterin im Blitzschnell-Zunehmen“ betitelte.

In ihrer „SuperIllu“-Kolumne vom 1. Oktober 2025 verriet „Kiwi“, sie habe sich beim „Rundwerden“ beobachtet. Dabei sei sie völlig machtlos gewesen, etwas daran zu ändern. Als größte Herausforderung habe sich ihr innerer Schweinehund erwiesen, den sie als „ausgewachsenen Löwen“ bezeichnete und der „stündlich 'Füttere mich!'“ gebrüllt habe.

Andrea Kiewels Abnehm-Geheimnis: Mit dieser Methode purzelten die Kilos Vor wenigen Monaten kam der Moment, an dem Kiewel ihres „Futter-Marathons“ überdrüssig wurde und der Wunsch wuchs, etwas an ihrer Situation zu verändern. Zunächst galt es, sich eine Strategie zu erarbeiten, wie der Schweinehund am besten zu überwinden war.

Anstatt zu radikalen Diät-Tricks, Wunderpillen oder der aktuell angesagten Abnehm-Spritze zu greifen, entschied sich die 60-Jährige für eine Mischung aus der altbewährten „FdH-Methode“, also „Friss die Hälfte“, und unbedingter Willenskraft. In der Umsetzung bedeutete dies: einen eisernen Willen, den radikalen Verzicht auf Zucker, einen eisernen Willen, regelmäßige Sporteinheiten, bestehend aus Cardio, Pilates und Krafttraining, sowie - einen eisernen Willen. Vor allem ohne den letztgenannten hätte Kiewel laut eigener Aussage kaum durchgehalten.

Wie viel Kilogramm nahm Andrea Kiewel wirklich ab? Erste Erfolge zeigten sich, als ihre Umwelt auf die äußerliche Veränderung aufmerksam wurde. „Menschen, die mich lange nicht gesehen haben, fragten stirnrunzelnd: 'Hast du was mit deinem Gesicht machen lassen?'“, berichtete „Kiwi“ in ihrer Kolumne. Doch die knappe Antwort lautete: „Nein. Ich habe einfach nur zehn Kilo abgenommen.“ Zehn Kilo, das sind in „Kiewel-Einheiten“ umgerechnet 40 Stück Butter, zehn Ein-Liter-Flaschen Wasser, 125 Kugeln Eiscreme oder zwei Kleidergrößen weniger.

Den Effekt spürte die Moderatorin nicht nur äußerlich. Ihre Blutwerte veränderten sich so sehr zum Positiven, dass diese nun denen einer 30-Jährigen gleichen. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, ergänzte Kiewel. Ein toller Erfolg, der ein neues Lebensgefühl, Zufriedenheit, Stolz und Freude mit sich bringt. Eine wirklich großartige Leistung, die den Lustgewinn der vielen süßen Verführungen übertrifft.

Andrea Kiewel verrät ihr Abnehm-Ziel Die Moderatorin weiß um den gefürchteten Jo-Jo-Effekt, der monatelange Anstrengungen in doppelter Geschwindigkeit wieder zunichte machen kann. Sie neige zum schnellen Zunehmen, was daran läge, „dass ich einfach wahnsinnig gern esse und sich meine Fettzellen daran erinnern können“, schrieb Kiewel.

Das Ziel sei noch nicht ganz erreicht: „Noch zwei klitzekleine Kilöchen und ich passe wieder in das Kleid, das ich bei meiner allerersten ZDF-Silvestershow trug“. Das gesamte Outfit, bestehend aus Jacke, Kleid und Mütze, befinde sich noch im ZDF-Fundus. Im Gegensatz zu damals müsste man inzwischen in Bezug auf das Kunstfell vorab ein Etikett in den sozialen Medien posten, „damit die sich nicht ins Höschen machen, weil man mich verdächtigt, echten Pelz zu tragen.“

Mit Andrea Kiewel in das neue Jahr starten Aufgrund des von Berlin gedrosselten Geldhahns, wird die ZDF-Silvestershow in diesem Jahr in Hamburg gefeiert. „Kiwi“ ist begeistert, dass die Gala nicht komplett gestrichen wurde. „Ich war null darauf vorbereitet, dass ich womöglich privat feiern muss.“

Sie liebe es, an Silvester zu arbeiten und „diese Show an der Seite von Johannes B. Kerner ist mein liebster, bester, tollster Job“, schwärmte sie. Und so schließt sich vielleicht Endes des Jahres in Hamburg der Kreis: 14 Jahre später wird Kerner (60) an der Seite von Kiewel moderieren, die bis dahin womöglich wieder ihr „altes“ neues Glitzerkleid tragen kann.