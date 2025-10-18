Home News Star-News

Andrea Kiewel verrät: Mit dieser simplen Methode purzelten die Pfunde!

Abnehm-Geheimnis gelüftet

Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab

18.10.2025, 10.45 Uhr
von Pamela Haridi
Andrea Kiewel hat in den letzten Wochen sichtbar abgenommen und ihren Kilos den Kampf angesagt. Doch was steckt wirklich hinter der Gewichtsabnahme der Moderatorin des ZDF-"Fernsehgartens"?
Andrea Kiewel
Andrea "Kiwi" Kiewel (60) speckte kiloweise ab.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Orlowski

Die Rechnung klingt zunächst einfach: Für eine Gewichtsreduktion bedarf es einem Kaloriendefizit. Doch das konsequente Einhalten einer Diät und der Verzicht auf köstliche Kalorien ist eine harte Disziplin, die viele Menschen an ihrer Willenskraft und ihrem Durchhaltevermögen zweifeln lassen. Wie genau meisterte Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) diese Herausforderung? Und wie viel Gewicht hat Kiewel wirklich verloren?

Andrea Kiewels Unzufriedenheit mit der eigenen Figur

Viele Menschen fühlen sich, als ob sie schon beim Anblick anderer beim Essen zunehmen. Ob sich Kiewel auch zu diesen Menschen zählt, ist nicht geklärt. Bekannt ist jedoch, dass sich die „Fernsehgarten“-Moderatorin selbst als „Weltmeisterin im Blitzschnell-Zunehmen“ betitelte.

In ihrer „SuperIllu“-Kolumne vom 1. Oktober 2025 verriet „Kiwi“, sie habe sich beim „Rundwerden“ beobachtet. Dabei sei sie völlig machtlos gewesen, etwas daran zu ändern. Als größte Herausforderung habe sich ihr innerer Schweinehund erwiesen, den sie als „ausgewachsenen Löwen“ bezeichnete und der „stündlich 'Füttere mich!'“ gebrüllt habe.

Derzeit beliebt:
>>„Perspektiven des Todes“: Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins
>>„Entführen für Anfänger“ mit Andrea Sawatzki & Christian Berkel
>>"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
>>Sicherheitsbedenken beim „ZDF-Fernsehgarten“: Das ist die neue Regel

Andrea Kiewels Abnehm-Geheimnis: Mit dieser Methode purzelten die Kilos

Vor wenigen Monaten kam der Moment, an dem Kiewel ihres „Futter-Marathons“ überdrüssig wurde und der Wunsch wuchs, etwas an ihrer Situation zu verändern. Zunächst galt es, sich eine Strategie zu erarbeiten, wie der Schweinehund am besten zu überwinden war.



Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Serie bei Kabel Eins
Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" auf Kabel Eins präsentiert außergewöhnliche Blickwinkel auf spektakuläre Verbrechen, darunter der "Todesengel von Sonthofen".
"Perspektiven des Todes"
Perspektiven des Todes

Anstatt zu radikalen Diät-Tricks, Wunderpillen oder der aktuell angesagten Abnehm-Spritze zu greifen, entschied sich die 60-Jährige für eine Mischung aus der altbewährten „FdH-Methode“, also „Friss die Hälfte“, und unbedingter Willenskraft. In der Umsetzung bedeutete dies: einen eisernen Willen, den radikalen Verzicht auf Zucker, einen eisernen Willen, regelmäßige Sporteinheiten, bestehend aus Cardio, Pilates und Krafttraining, sowie - einen eisernen Willen. Vor allem ohne den letztgenannten hätte Kiewel laut eigener Aussage kaum durchgehalten.

Wie viel Kilogramm nahm Andrea Kiewel wirklich ab?

Erste Erfolge zeigten sich, als ihre Umwelt auf die äußerliche Veränderung aufmerksam wurde. „Menschen, die mich lange nicht gesehen haben, fragten stirnrunzelnd: 'Hast du was mit deinem Gesicht machen lassen?'“, berichtete „Kiwi“ in ihrer Kolumne. Doch die knappe Antwort lautete: „Nein. Ich habe einfach nur zehn Kilo abgenommen.“ Zehn Kilo, das sind in „Kiewel-Einheiten“ umgerechnet 40 Stück Butter, zehn Ein-Liter-Flaschen Wasser, 125 Kugeln Eiscreme oder zwei Kleidergrößen weniger.

Den Effekt spürte die Moderatorin nicht nur äußerlich. Ihre Blutwerte veränderten sich so sehr zum Positiven, dass diese nun denen einer 30-Jährigen gleichen. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, ergänzte Kiewel. Ein toller Erfolg, der ein neues Lebensgefühl, Zufriedenheit, Stolz und Freude mit sich bringt. Eine wirklich großartige Leistung, die den Lustgewinn der vielen süßen Verführungen übertrifft.

„Fernsehgarten“ holt 2025 keine Traum-Quoten fürs ZDF
Mit der letzten Ausgabe des Fernsehgartens ist der Sommer 2025 nun auch offiziell im ZDF vorbei. Andrea Kiewel feierte den Saisonabschluss traditionell unter dem Motto „Oktoberfest“ und hatte sogar Stefan Mross zu Gast – einen Quoten-Rekord gab es dafür aber nicht.
Andrea Kiewel
Andrea Kiewel schaut ernst.

Andrea Kiewel verrät ihr Abnehm-Ziel

Die Moderatorin weiß um den gefürchteten Jo-Jo-Effekt, der monatelange Anstrengungen in doppelter Geschwindigkeit wieder zunichte machen kann. Sie neige zum schnellen Zunehmen, was daran läge, „dass ich einfach wahnsinnig gern esse und sich meine Fettzellen daran erinnern können“, schrieb Kiewel.

Das Ziel sei noch nicht ganz erreicht: „Noch zwei klitzekleine Kilöchen und ich passe wieder in das Kleid, das ich bei meiner allerersten ZDF-Silvestershow trug“. Das gesamte Outfit, bestehend aus Jacke, Kleid und Mütze, befinde sich noch im ZDF-Fundus. Im Gegensatz zu damals müsste man inzwischen in Bezug auf das Kunstfell vorab ein Etikett in den sozialen Medien posten, „damit die sich nicht ins Höschen machen, weil man mich verdächtigt, echten Pelz zu tragen.“

Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Schlagerstars wie Roland Kaiser, Andrea Berg und Florian Silbereisen verdienen Millionen. Doch wer ist wirklich der reichste von ihnen? Hier kommt das Ranking.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.

Mit Andrea Kiewel in das neue Jahr starten

Aufgrund des von Berlin gedrosselten Geldhahns, wird die ZDF-Silvestershow in diesem Jahr in Hamburg gefeiert. „Kiwi“ ist begeistert, dass die Gala nicht komplett gestrichen wurde. „Ich war null darauf vorbereitet, dass ich womöglich privat feiern muss.“

Sie liebe es, an Silvester zu arbeiten und „diese Show an der Seite von Johannes B. Kerner ist mein liebster, bester, tollster Job“, schwärmte sie. Und so schließt sich vielleicht Endes des Jahres in Hamburg der Kreis: 14 Jahre später wird Kerner (60) an der Seite von Kiewel moderieren, die bis dahin womöglich wieder ihr „altes“ neues Glitzerkleid tragen kann.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "ZDF-Fernsehgarten" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Mord mit Ablaufdatum
"Stralsund – Ablaufdatum"
Stralsund - Ablaufdatum
Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Mit Sebastian Ströbel
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"
Kritik am "Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Anonyme Suiziddrohung am Gymnasium: Wie geht man damit um?
"Von uns wird es keiner sein"
Von uns wird es keiner sein
Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Schlagershow des Jahres mit Florian Silbereisen
"Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!"
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Promikampf im Trendsport
"Die Promi Padel WM"
Die Promi Padel WM
Eckerlin und Vosgröne treten in den Käfig in Köln
"Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln – Countdown"
Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln
Hexenmassaker: Die brutale Wahrheit hinter den Prozessen
"Hexen – Chronik eines Massakers"
Hexen - Chronik eines Massakers
Isabel Varell über die Hölle ihrer Kindheit: "Ich habe geglaubt, ich bin dumm"
Kindheitstrauma
Isabell Varell
DVD-Highlights der Woche: "Die Schlümpfe" und mehr
DVD-Neuerscheinungen
"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"
"Promi Big Brother": Erik geht auf Selbstfindung und Glööckler wird zum Vampir
Reality-Format
Promi Big Brother - Tag 11
Das "eigentliche Drama" im Wehrdienst-Debakel - ZDF-Experte erklärt
Wehrdienstkrise
Albrecht von Lucke im ZDF-Moma
"Hubert ohne Staller"-Star: Was macht Helmfried von Lüttichau heute?
Karrierewechsel
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
Glööcklers gnadenlose Kritik bei "Promi Big Brother": "Den habe ich richtig hochgehen lassen"
Glööcklers Urteil
Promi Big Brother - Tag 10
Esther Sedlaczek über den Sportjournalismus: "Als Frau muss man sich sicher mehr beweisen"
Gleichberechtigung
Esther Sedlaczek
"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang
KI-Thriller
"The Iris Affair" | Sky + Wow
Rückkehr eines Klassikers
"Die Klapperschlange"
Die Klapperschlange
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen
Nachwuchs
Janique Johnson
So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia
Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10