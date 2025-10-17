Home News TV-News

"Die Klapperschlange": Der Kultfilm mit Kurt Russell auf 3sat

"Die Klapperschlange"

Rückkehr eines Klassikers

17.10.2025, 06.30 Uhr
von Kai-Oliver Derks
In John Carpenters düsterer Zukunftsvision "Die Klapperschlange" muss der berüchtigte Outlaw Snake Plissken den US-Präsidenten aus einem riesigen Gefängnis befreien. Der Film von 1980 avancierte schnell zum Kultklassiker der Endzeitfilmgeschichte.
Die Klapperschlange
Kurt Russell war 28 Jahre alt, als er erstmals die Rolle des Outlaws Snake Plissken übernahm. Sie begleitet den Schauspieler bis heute.  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Ein Held aus den 80er-Jahren: Snake Plissken (Kurt Russell).  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Romero (Frank Doubleday) ist nicht gewillt, den Präsidenten an die Behörde auszuliefern. Doubleday starb 2018, auch seine beide Töchter arbeiten als Schauspielerinnen.  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Einsatzleiter Bob Hauk (Lee van Cleef, links) unterbreitet Snake Plissken (Kurt Russell) ein Angebot.  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Snake Plissken (Kurt Russell, links) will den US-Präsidenten (Donald Pleasence) befreien. Doch lohnt sich das wirklich?  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Brain (Harry Dean Staunton) und seine Freundin Maggie (Adrienne Barbeau) hoffen auf eine Flucht aus dem Gefängnis.   Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Adrienne Barbeau war zum Zeitpunkt des Drehs die Lebensgefährtin des Regisseurs John Carpenter.  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Snake? Oder Plissken? Einsatzleiter Hauk (Lee van Cleef) hat so seine Probleme mit der richtigen Anrede.  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.
Die Klapperschlange
Der Duke (Isaac Hayes) herrscht über Manhattan.  Fotoquelle: ZDF / 1981 Studiocanal S.A.

"Nennen Sie mich Snake" – der Mann mit der Augenklappe hat nur noch seinen Stolz zu verlieren. Den wird er sich nicht nehmen lassen, auch nicht in der Hölle auf der Insel der Verdammten. 3sat zeigt John Carpenters "Die Klapperschlange" (1980) zur späten Stunde. Der Endzeitfilm avancierte früh zum Klassiker aufgrund seiner fesselnden Atmosphäre und der düsteren Bilder der zukünftigen USA.

3sat
Die Klapperschlange
Action • 17.10.2025 • 22:25 Uhr

Carpenter siedelte seine Zukunftsvision im New York des Jahres 1997 an: Ganz Manhattan ist ein hermetisch abgeriegeltes Gefängnis. Wer einmal drin ist, kommt nicht wieder raus. Die Insassen haben sich ihre eigene Welt errichtet, mit eigenen Gesetzen. Genau dort stürzt der Präsident der Vereinigten Staaten (Donald Pleasance) mit einem Flugzeug ab. Plissken erhält den Auftrag, den Präsidenten innerhalb von 24 Stunden zu finden und nach draußen zu bringen.

"Die Klapperschlange", in Deutschland so benannt nach einer Tätowierung Plisskens (die eigentlich eine Kobra darstellt), wurde zum Kultfilm einer ganzen Generation. Pessimistisch symbolisiert er die Hoffnungslosigkeit allen politischen Unterfangens in der Zeit des Kalten Krieges und bezieht dabei seine Faszination vor allem aus der anarchistischen Hauptfigur Snake Plissken, grandios dargestellt von Kurt Russell.

Snake Plisskens Geschichte wurde 1996 mit "Flucht aus L.A." fortgesetzt. Ein Remake des ersten Teils ist inzwischen nicht mehr in Sicht, obwohl es lange diskutiert wurde. Kurt Russell, der in beiden bisherigen Filmen die Rolle des amerikanischen Outlaws Plissken übernahm, war in den vergangenen Jahren nur noch selten im Kino zu sehen. Zuletzt stand er unter anderem für die TV-Serie "Monarch: Legacy of Monsters". Seine große Leidenschaft gilt inzwischen allerdings dem Weinbau.

Die Klapperschlange – Fr. 17.10. – 3sat: 22.25 Uhr

Produzent packt aus: Wie "Titanic" fast gescheitert wäre
Jon Landau beschreibt in seinen Memoiren die turbulente Zeit vor der Veröffentlichung von Titanic. Der Film stand kurz davor, als einer der größten Flops der Filmgeschichte eingestuft zu werden, bevor er zum Blockbuster avancierte.
Kino-Geschichte
Jon Landau und James Cameron

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

