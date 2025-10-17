"Die Klapperschlange": Der Kultfilm mit Kurt Russell auf 3sat

"Nennen Sie mich Snake" – der Mann mit der Augenklappe hat nur noch seinen Stolz zu verlieren. Den wird er sich nicht nehmen lassen, auch nicht in der Hölle auf der Insel der Verdammten. 3sat zeigt John Carpenters "Die Klapperschlange" (1980) zur späten Stunde. Der Endzeitfilm avancierte früh zum Klassiker aufgrund seiner fesselnden Atmosphäre und der düsteren Bilder der zukünftigen USA.

Die Klapperschlange Action • 17.10.2025 • 22:25 Uhr

Carpenter siedelte seine Zukunftsvision im New York des Jahres 1997 an: Ganz Manhattan ist ein hermetisch abgeriegeltes Gefängnis. Wer einmal drin ist, kommt nicht wieder raus. Die Insassen haben sich ihre eigene Welt errichtet, mit eigenen Gesetzen. Genau dort stürzt der Präsident der Vereinigten Staaten (Donald Pleasance) mit einem Flugzeug ab. Plissken erhält den Auftrag, den Präsidenten innerhalb von 24 Stunden zu finden und nach draußen zu bringen.

"Die Klapperschlange", in Deutschland so benannt nach einer Tätowierung Plisskens (die eigentlich eine Kobra darstellt), wurde zum Kultfilm einer ganzen Generation. Pessimistisch symbolisiert er die Hoffnungslosigkeit allen politischen Unterfangens in der Zeit des Kalten Krieges und bezieht dabei seine Faszination vor allem aus der anarchistischen Hauptfigur Snake Plissken, grandios dargestellt von Kurt Russell.

Snake Plisskens Geschichte wurde 1996 mit "Flucht aus L.A." fortgesetzt. Ein Remake des ersten Teils ist inzwischen nicht mehr in Sicht, obwohl es lange diskutiert wurde. Kurt Russell, der in beiden bisherigen Filmen die Rolle des amerikanischen Outlaws Plissken übernahm, war in den vergangenen Jahren nur noch selten im Kino zu sehen. Zuletzt stand er unter anderem für die TV-Serie "Monarch: Legacy of Monsters". Seine große Leidenschaft gilt inzwischen allerdings dem Weinbau.

Die Klapperschlange – Fr. 17.10. – 3sat: 22.25 Uhr

