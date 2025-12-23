Home News Star-News

Nach 20 Jahren Ballermann: Tim Toupet will kürzertreten

Partyschlager-Star

Nach 20 Jahren Ballermann: Tim Toupet will kürzertreten

23.12.2025, 11.38 Uhr
von Paulina Meissner
Nach fast zwei Jahrzehnten am Ballermann plant Partysänger Tim Toupet, seine Auftritte zu reduzieren. Der 54-Jährige, bekannt durch "Du hast die Haare schön", möchte kürzertreten und hat bereits Maßnahmen ergriffen.
Tim Toupet
Tim Toupet ist einer der Stars im Bierkönig.  Fotoquelle: IMAGO / Spot on Mallorca
Tim Toupet
Anfang der 2000er wurde Tim Toupet mit dem Song "Du hast die Haare schön" zum Partysänger.  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Dominik Bindl

Vom Friseur zum gefeierten Ballermann-Star: Mit seinem Song "Du hast die Haare schön" hat Tim Toupet, der bürgerlich Tim Bibelhausen heißt, es geschafft, in der Party- und Schlagerbranche einzusteigen – und das mit Erfolg! Seit fast zwanzig Jahren steht der 54-Jährige sowohl auf Mallorca als auch in Deutschland auf der Bühne. Doch jetzt kündigte er an, kürzertreten zu wollen.

"Das ist gerade ein Thema, wo ich mich seit eineinhalb, zwei Jahren mit beschäftige", verrät er im Podcast "Saunah Dran – mit Daniel Danger". Er habe schon seit er 14 Jahre alt war, immer mal wieder was "verkauft und gekauft". Mit 16 Jahren folgte die Ausbildung, mit 23 Jahren eröffnete der Friseurmeister seinen ersten Salon. Dann folgte die Musikkarriere. Er erklärt rückblickend: "Ich kannte nur Vollgas und hatte immer Spaß dabei."

Doch heute weiß der Vater von zwei Söhnen: "Wenn du das dreißig, vierzig Jahre machst, musst du genauso lernen, wieder abzubauen." Und weiter: "Ich glaube, das ist sogar im Alter schwieriger, weil du weißt, was du alles dafür getan hast, dass du da bist, wo du bist."

Derzeit beliebt:
>>Terence Hill und Bud Spencer: Diese Klassiker laufen an Weihnachten
>>Familie statt Boyband: So persönlich ist der Weihnachtsfilm der Jonas Brothers
>>Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
>>Lorenz Büffel wird nach Videobotschaft von Jürgen Drews im TV emotional: "Ganz großer Mensch"

Tim Toupet: 70 bis 90 Auftritte pro Jahr – allein in Deutschland

Er erlerne derzeit, es etwas ruhiger angehen zu lassen und habe dafür bereits erste Maßnahmen getroffen: "Ich habe jetzt wirklich konsequent angefangen, meiner Booking-Agentur (...) ein Limit zu setzen, an einer Auftrittsanzahl in Deutschland", betont Tim Toupet. So habe er einige Auftritte im Après-Ski bereits abgesagt, auch wenn es ihm schwergefallen sein.



„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen
Manche Filme bleiben im Herzen. Für Simone Thomalla wurde ein Märchenklassiker sogar Teil ihrer ganz persönlichen Geschichte.
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.

Dies möchte er auch die nächsten zwei Jahre weiterführen und die Auftritte in Deutschland und Österreich allmählich reduzieren. Ihm sei wichtig, "dass man selber bestimmt, wann man geht und nicht irgendwann da steht und gegangen wird." Die letzten zwei Jahre seien für ihn sehr erfolgreiche, aber auch sehr anstrengende Jahre gewesen. "Da habe ich oft gemerkt, dass mir die Auftrittsanzahl zu viel war und ich kaputt war." Grob geschätzt habe er im Jahr alleine in Deutschland zwischen 70 und 90 Auftritte, zusätzlich stehe er ein- bis zweimal die Woche auf Mallorca auf der Bühne.

Besonders die Reisen zwischen den Auftrittsorten innerhalb Deutschlands seien anstrengend, ob mit Auto, per Zug oder Flugzeug. "Wenn mich einer fragt, was machst du beruflich, sage ich immer 'Sitzen'", witzelt der Sänger. "Das ist das anstrengende und das möchte ich eigentlich nicht mehr." Doch noch müssen sich die Fans keine Sorgen machen, dass ihr Idol plötzlich von der Bühne verschwindet: Wie Tim Toupet berichtet, habe er Anfang der Saison einen neuen Drei-Jahres-Vertrag mit dem Bierkönig unterschrieben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Ski Aggu zieht sich aus dem Musikbusiness zurück: „Zeit, auf meinen Körper zu hören“
Rapper mit der Skibrille
Ski Aggu
Was wurde aus "Das Wunder von Manhattan"-Darstellerin Mara Wilson?
Der Weg von Mara Wilson
Mara Wilson
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
Janine Kunze spricht über "Hausmeister Krause": "Könnte man heute nicht mehr so drehen"
Comedy-Wandel
Janine Kunze
Das machen die "Pippi Langstrumpf"-Kinderstars heute
Kinderstars von damals
Pippi Langstrumpf
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Sorge um TV-Auswanderer: Thommy Schmelz ist wieder im Krankenhaus
Gesundheitliche Kämpfe
"Goodbye Deutschland": Thommy Schmelz
Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit
Funkstille vorbei
Til Schweiger
Jürgen Milski zeigt sich als Katalog-Model vor 23 Jahren – Fans erkennen ihn nicht wieder
Modelvergangenheit
Jürgen Milski
Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Nach schwerem Jahr: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten 2025
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.
Nach dem Rosenkrieg: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht feiern Weihnachten als Familie
Versöhnlicher Jahresabschluss
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc
Anders als bisher: So verbringt Helene Fischer Weihnachten 2025
Schlagerqueen ganz privat
Helene Fischer lächelt stark.
„Pures Glück“ trotz Diagnose: Barry Manilow spricht offen über seinen Krebs
Kampf gegen den Krebs
Barry Manilow
„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
David und Victoria Beckham von eigenem Sohn blockiert: Beckham-Streit eskaliert bei Instagram
Beckham-Streit
David und Victoria Beckham
Schock für Reality-Star: Justine Dippls Auto überschlug sich bei Unfall mehrfach
Autounfall-Drama
Justine Dippl
Kollege findet Barbara Schönebergers Hotelroutine "das Ekelhafteste dieser Welt"
Ungewöhnliche Schlafgewohnheit
Barbara Schöneberger
Seinen Mega-Hit schrieb er im Stau: Trauer um "Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea
Musikalisches Erbe
Chris Rea
Das wurde aus den "Tatsächlich ... Liebe"-Stars
Weihnachtsklassiker
Liebe? Tatsächlich!
So sieht das kleine Mädchen aus "Der Grinch" heute aus
Vom Kinderstar zur Rockerin
Taylor Momsen
Zwischen Ruhm und Niederlagen: Hildegard Knef – ein Leben ohne Kompromisse
"ARD Dokumentarfilm: Hildegard Knef – Ich will alles"
Hildegard Knef - Ich will alles
Kai Pflaume und Knossi entdecken Hochzeiten weltweit
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise: Mexiko
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise
So testet das ZDF unser Jahreswissen mit Johannes B. Kerner
"Der Quiz-Champion – Das 2025-Special"
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Skandale, Liebe, Abschiede: Das bewegte Promi-Jahr 2025 im Überblick
"Das Jahr der Stars 2025"
Taylor Swift und Travis Kelce
Familienschicksal statt Besinnlichkeit: Dunkle Weihnachtsfolge bei „In aller Freundschaft“
Heiligabend in der Sachenklinik
"In aller Freundschaft"
"Zum letzten Mal": Das steckt hinter Michelles Schlussstrich
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Klassiker und neue Verfilmungen: Das sind die TV-Märchen zu Weihnachten
Märchen-Marathon im TV
Schneewittchen