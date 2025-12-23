Nach 20 Jahren Ballermann: Tim Toupet will kürzertreten

Vom Friseur zum gefeierten Ballermann-Star: Mit seinem Song "Du hast die Haare schön" hat Tim Toupet, der bürgerlich Tim Bibelhausen heißt, es geschafft, in der Party- und Schlagerbranche einzusteigen – und das mit Erfolg! Seit fast zwanzig Jahren steht der 54-Jährige sowohl auf Mallorca als auch in Deutschland auf der Bühne. Doch jetzt kündigte er an, kürzertreten zu wollen.

"Das ist gerade ein Thema, wo ich mich seit eineinhalb, zwei Jahren mit beschäftige", verrät er im Podcast "Saunah Dran – mit Daniel Danger". Er habe schon seit er 14 Jahre alt war, immer mal wieder was "verkauft und gekauft". Mit 16 Jahren folgte die Ausbildung, mit 23 Jahren eröffnete der Friseurmeister seinen ersten Salon. Dann folgte die Musikkarriere. Er erklärt rückblickend: "Ich kannte nur Vollgas und hatte immer Spaß dabei."

Doch heute weiß der Vater von zwei Söhnen: "Wenn du das dreißig, vierzig Jahre machst, musst du genauso lernen, wieder abzubauen." Und weiter: "Ich glaube, das ist sogar im Alter schwieriger, weil du weißt, was du alles dafür getan hast, dass du da bist, wo du bist."

Tim Toupet: 70 bis 90 Auftritte pro Jahr – allein in Deutschland Er erlerne derzeit, es etwas ruhiger angehen zu lassen und habe dafür bereits erste Maßnahmen getroffen: "Ich habe jetzt wirklich konsequent angefangen, meiner Booking-Agentur (...) ein Limit zu setzen, an einer Auftrittsanzahl in Deutschland", betont Tim Toupet. So habe er einige Auftritte im Après-Ski bereits abgesagt, auch wenn es ihm schwergefallen sein.

Dies möchte er auch die nächsten zwei Jahre weiterführen und die Auftritte in Deutschland und Österreich allmählich reduzieren. Ihm sei wichtig, "dass man selber bestimmt, wann man geht und nicht irgendwann da steht und gegangen wird." Die letzten zwei Jahre seien für ihn sehr erfolgreiche, aber auch sehr anstrengende Jahre gewesen. "Da habe ich oft gemerkt, dass mir die Auftrittsanzahl zu viel war und ich kaputt war." Grob geschätzt habe er im Jahr alleine in Deutschland zwischen 70 und 90 Auftritte, zusätzlich stehe er ein- bis zweimal die Woche auf Mallorca auf der Bühne.

Besonders die Reisen zwischen den Auftrittsorten innerhalb Deutschlands seien anstrengend, ob mit Auto, per Zug oder Flugzeug. "Wenn mich einer fragt, was machst du beruflich, sage ich immer 'Sitzen'", witzelt der Sänger. "Das ist das anstrengende und das möchte ich eigentlich nicht mehr." Doch noch müssen sich die Fans keine Sorgen machen, dass ihr Idol plötzlich von der Bühne verschwindet: Wie Tim Toupet berichtet, habe er Anfang der Saison einen neuen Drei-Jahres-Vertrag mit dem Bierkönig unterschrieben.

