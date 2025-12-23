Nach Rosenkrieg: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht feiern Weihnachten als Familie

Home News Star-News

Versöhnlicher Jahresabschluss

Nach dem Rosenkrieg: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht feiern Weihnachten als Familie

23.12.2025, 09.04 Uhr
von Paulina Meissner
Jimi Blue Ochsenknecht verzichtet auf ausschweifende Partys und verbringt die Feiertage mit seiner Tochter Snow und Ex-Partnerin Yeliz Koc in Hannover. Nach einem Rosenkrieg nähern sich die beiden wieder an.
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc
Jimi Blue Ochsenknecht will die Wiehnachtstage und den Jahreswechsel bei seiner Ex-Freundin Yeliz Koc und Tochter Snow verbringen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) schweben trotz Trennung im Familienglück – vor einigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2021 lieferte sich das Ex-Paar im Internet einen heftigen Rosenkrieg, von Versöhnung gab es lange Zeit keine Spur.

Doch seit einiger Zeit nähern sich die beiden wieder an: ihrer gemeinsamen Tochter Snow zuliebe. Sogar in einer neuen Doku-Soap sind Koc und Ochsenknecht derzeit Seite an Seite zu sehen. Nun verkündetet Jimi Blue, die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ebenfalls bei seiner kleinen Familie in Hannover zu feiern.

"Ich bin extra für die Weihnachtszeit und Silvester mit Yeliz und Snow nach Deutschland gekommen", erklärt er gegenüber "Bild.de". Und nicht nur das: Auch auf eine ausschweifende Geburtstagsfeier möchte der Ochsenknecht-Spross dieses Jahr verzichten. Der Sohn von Natascha Ochsenknecht feiert am 27. Dezember seinen 34. Geburtstag.

Jimi Blue Ochsenknecht als Vater: Warum die Familie jetzt Vorrang hat

Er erklärt dazu: "Ich habe mich ganz bewusst gegen eine Geburtstagsfeier mit Freunden entschieden oder dafür, an Silvester wieder irgendwo viel Geld auszugeben." Vor vier Jahren brachte ihm die Feier zu seinem 30. Geburtstag und eine nicht bezahlte Hotelrechnung einen Gerichtsprozess mit Geldbuße ein. Eine Erfahrung, aus der der 33-Jährige offenbar gelernt hat. Statt Party stehe dieses Jahr seine Tochter im Fokus: "Ich möchte mit meiner Tochter das Jahr ausklingen lassen und gemeinsam mit ihr in das neue Jahr feiern."



Anders als bisher: So verbringt Helene Fischer Weihnachten 2025
Keine Bühne, kein Studio, keine Kameras: Helene Fischer verrät, warum sie die Feiertage 2025 ganz anders plant als gewohnt.
Schlagerqueen ganz privat
Helene Fischer lächelt stark.

Wie er berichtet, fliegt er mittlerweile zweimal im Monat nach Deutschland, um Snow zu besuchen. Die Vierjährige kann sich nun also auf extra viel Zeit mit ihrem Vater freuen – und auf das ein oder andere Geschenk. Jimi Blue verrät: "Ich war sechs Stunden lang Geschenke einkaufen – für Snow und für andere Familienmitglieder."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

