Nach Rosenkrieg: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht feiern Weihnachten als Familie

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) schweben trotz Trennung im Familienglück – vor einigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2021 lieferte sich das Ex-Paar im Internet einen heftigen Rosenkrieg, von Versöhnung gab es lange Zeit keine Spur.

Doch seit einiger Zeit nähern sich die beiden wieder an: ihrer gemeinsamen Tochter Snow zuliebe. Sogar in einer neuen Doku-Soap sind Koc und Ochsenknecht derzeit Seite an Seite zu sehen. Nun verkündetet Jimi Blue, die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ebenfalls bei seiner kleinen Familie in Hannover zu feiern.

"Ich bin extra für die Weihnachtszeit und Silvester mit Yeliz und Snow nach Deutschland gekommen", erklärt er gegenüber "Bild.de". Und nicht nur das: Auch auf eine ausschweifende Geburtstagsfeier möchte der Ochsenknecht-Spross dieses Jahr verzichten. Der Sohn von Natascha Ochsenknecht feiert am 27. Dezember seinen 34. Geburtstag.

Jimi Blue Ochsenknecht als Vater: Warum die Familie jetzt Vorrang hat Er erklärt dazu: "Ich habe mich ganz bewusst gegen eine Geburtstagsfeier mit Freunden entschieden oder dafür, an Silvester wieder irgendwo viel Geld auszugeben." Vor vier Jahren brachte ihm die Feier zu seinem 30. Geburtstag und eine nicht bezahlte Hotelrechnung einen Gerichtsprozess mit Geldbuße ein. Eine Erfahrung, aus der der 33-Jährige offenbar gelernt hat. Statt Party stehe dieses Jahr seine Tochter im Fokus: "Ich möchte mit meiner Tochter das Jahr ausklingen lassen und gemeinsam mit ihr in das neue Jahr feiern."

Wie er berichtet, fliegt er mittlerweile zweimal im Monat nach Deutschland, um Snow zu besuchen. Die Vierjährige kann sich nun also auf extra viel Zeit mit ihrem Vater freuen – und auf das ein oder andere Geschenk. Jimi Blue verrät: "Ich war sechs Stunden lang Geschenke einkaufen – für Snow und für andere Familienmitglieder."

