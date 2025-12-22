Home News TV-News

„Eine halbe Stunde ist viel Zeit“: Anke Engelke über den perfekten Sturm

22.12.2025, 11.57 Uhr
Anke Engelke spielt in dem ARD-Kurzfilm „Eine halbe Stunde ist viel Zeit“ die Hochzeitsplanerin Mareike Berger, die alles versucht, damit der schönste Tag im Leben nicht zu einer Katastrophe wird. Als der Hochzeitsfotograf kurzfristig absagt, springt ihr Ex Miller (Michael Ostrowski) ein. Das Chaos wird dadurch perfekt.
Michael Ostrowski und Anke Engelke
Michael Ostrowski und Anke Engelke  Fotoquelle: WDR/Michael Kötschau/btf productions GmbH

„Eine halbe Stunde ist viel Zeit“ – wie kam es zu dieser Idee?
Anke Engelke: Nach der dreiteiligen „Kurzschluss“-Reihe hat sich weiterhin große Lust auf eine kleine Geschichte für den Silvesterabend, Episode, die die Phänomene „Zeit“ und „Zeitdruck“ thematisiert.

Drei Worte, um Ihren Spielpartner in diesem Halbstünder, Michael Ostrowski, zu beschreiben:
Struktur, Chaos, Liebe.

Sie haben schon mehrfach mit Michael Ostrowski gearbeitet: Was macht die Zusammenarbeit mit ihm aus?
Ich weiß nicht, wie er das sieht, aber wir haben offenbar keine Angst voreinander, keine Angst vor Blamage oder Fehlern, vielmehr haben wir eine irrsinnigen Spaß am Abenteuern miteinander beim Spielen! Und ich glaube, wir finden einander sehr lustig. Einziges Problem: Ich muss am Set ausblenden, wie sehr ich ihn als Schauspieler und Regisseur bewundere – ich bin dann wie verstört wegen Liebe.

Wie haben Sie sich auf die Rolle der „Mareike“ vorbereitet?
Text gelernt, Udo Jürgens gehört und die Tage gezählt zum dritten Drehtag.

Scheitern und Komödie sind eng miteinander verbunden. Wie sehen Sie das?
Ja klar, irgendwo stolpert im passenden Moment immer jemand.

Filmhochzeitschaos – ein altes Motiv. Wie gehen Sie damit um?
Ich war noch nicht auf viele Hochzeiten, aber klar: Das sind Anlässe, bei denen die Emotionen außer Kontrolle geraten, das passiert überall.

Was würden Sie mit einer halben Stunde Zeit anfangen?
Lieben.

„Eine halbe Stunde ist viel Zeit“

  • ab Freitag, 26. Dezember, ARD Mediathek
  • Dienstag, 30. Dezember, 23.25 Uhr, ARD
  • Mittwoch, 31. Dezember, 16.15 Uhr, WDR
  • Donnerstag, 8. Januar, 22.45 Uhr, BR

