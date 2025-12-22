"Dahlmanns letzte Bescherung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Anja Kling, Heino Ferch und Co.

Home News TV-News

22.12.2025, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Ein verschneites Anwesen, ein toter Patriarch und ein Feuerwerk an Verdächtigungen: "Dahlmanns letzte Bescherung" bringt spannenden Krimispaß zur Weihnachtszeit ins ZDF.
Was für eine Bescherung: Die Geschwister Leander (Heino Ferch, links), Therese (Anja Kling) und Jochen Dahlmann (Jürgen Vogel) dachten eigentlich, dass sie wie immer gemeinsam Weihnachten mit ihrem Vater feiern. Friedlich war es wohl nie, aber in diesem Jahr wird es tödlich.   Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg
Karl (Walter Kreye) ist nicht nur Alfons' Koch, sondern auch sein bester Freund. Nach dem Tod von Alfons' erster Frau Mimi stand er ihm zur Seite und zog mit ihm gemeinsam die drei Kinder groß.   Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever
Fleisch- und Wurst-Fabrikant Alfons Dahlmann (Thomas Thieme) hat eine besondere Weihnachtsüberraschung für seine Kinder: Er möchte sich von seinen Geschäften zurückziehen und die Firma übergeben - nur an wen?  Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever
Nein, das ist keine Szene aus einem Film der "Allmen"-Reihe, auch wenn Heino Ferch genauso aussieht. In "Dahlmanns letzte Bescherung" spielt er Leander, den ältesten Sohn des Fabrikanten Alfons Dahlmann. Hat er ihn ermordet, weil er seinem Vater nicht als Chef nachfolgen sollte?   Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever
Wieso hat Alfons Dahlmann den windigen Leonard Windemeyer (Christopher Schärf) zur Familienzusammenkunft eingeladen? Windemeyer ist mit seinem Billigfleisch-Unternehmen sein ärgster Konkurrent.   Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever
Das Polizisten-Duo Oliver (Dominic Marcus Singer) und Greta (Noëmi Krausz) geht höchst unterschiedlich an die Mordermittlungen heran.  Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever
Die Brüder Leander (Heino Ferch, Mitte) und Jochen (Jürgen Vogel, links) gehen sich immer wieder an die Gurgel. Die Polizisten Oliver (Dominic Marcus Singer) und Greta (Noëmi Krausz) müssen eingreifen.  Fotoquelle: ZDF/Toni Muhr
Der frisch aus dem Gefängnis entlassene Jochen Dahlmann (Jürgen Vogel) und seine Nichte Tabea (Maja Bons) hatten in der Todesnacht ziemlich viel Spaß - so sehr, dass Jochen sich nicht mehr erinnern kann, was geschehen ist.  Fotoquelle: ZDF/Ton Muhr
Jochen (Jürgen Vogel) kann sich nicht erinnern, was er in der Nacht, in der sein Vater starb, getan hat. Als er bei seinen Sachen ein blutiges Messer findet, ist er selbst unsicher: Hat er Alfons ermordet?  Fotoquelle: ZDF/Toni Muhr
Leanders Frau Susa (Ulrike C. Tscharre) ist in ihrer Ehe ganz offensichtlich unglücklich. Ihr Mann lebt für die Firma seines Vaters, deren Chef er werden möchte - und die Familie hatte schon immer das Nachsehen.   Fotoquelle: ZDF/Toni Muhr
Die Krimiautorin Therese Dahlmann (Anja Kling, links) hat ihre Lebensgefährtin Emma (Carol Schuler) zum Familienfest mitgebracht. Die Juristin ist fassungslos, in was sie da hineingeraten ist.  Fotoquelle: ZDF/Toni Muhr
Viktoria (Margarita Broich) war zuerst die Sekretärin und später die, von seinen Kindern nie akzeptierte, zweite Ehefrau von Alfons Dahlmann. Der hatte nicht als einziger den Verdacht, dass sie ihn nur wegen seines Geldes geheiratet hat.  Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever
Die Polizistin Greta (Noëmi Krausz) muss sich bei ihren Ermittlungen zwar sehr wundern, lässt sich von den verrückten Dahlmanns aber nicht in die Irre führen.  Fotoquelle: ZDF/Maximilian Hoever

Eine Familie wird an den Feiertagen in einem abgelegenen Anwesen eingeschneit. Am nächsten Morgen liegt der Patriarch tot auf dem Boden. In bester Agatha-Christie-Manier entspinnt sich ein Feuerwerk aus Verdächtigungen, Skurrilitäten und jeder Menge Beziehungsdrama. Eine gelungene, starbesetzte Bescherung.

"Dahlmanns letzte Bescherung"
Krimikomödie • 22.12.2025 • 20:15 Uhr

Da wollen drei Kinder wie immer Weihnachten mit ihrem Vater auf dessen Jagdanwesen in den Bergen verbringen, und dann liegt Letzterer plötzlich mit einer Stichwunde im Rücken tot auf dem Boden. Ja, es ist eindeutig "Dahlmanns letzte Bescherung", wie schon der Titel der deutsch-österreichischen Weihnachtskrimikomödie, am Montagabend im ZDF sowie vorab in der Mediathek, verrät.

Von Heino Ferch bis Thomas Thieme: Ein Ensemble voller familiärer Spannungen

Alfons Dahlmann (Thomas Thieme) war der Chef einer großen Fleisch- und Wurstwaren-Fabrik. Seine Kinder sind zwar längst zwar erwachsen, Missgunst und Sticheleien zwischen ihnen aber sind geblieben: Die Krimiautorin Therese (Anja Kling) – "die einzige normale in der Familie", wie sie findet – ist mit ihrer Lebensgefährtin Emma (Carol Schuler, Klings Spielpartnerin aus den Filmen "Zweibettzimmer" und "Dreiraumwohnung") angereist.

Der schnöselige Workaholic Leander (Heino Ferch, der skurrilerweise die gleiche Seitenscheitelmatte wie sonst in der ARD-Reihe "Allmen" trägt) ist einer der Geschäftsführer in Vaters Firma und mit seiner resignierten Ehefrau Susa (Ulrike C. Tscharre) und Tochter Tabea (Maja Bons) zu Besuch. Zu seinem Missfallen taucht auch Bruder Jochen (Jürgen Vogel), vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, zum Familientreffen in den Bergen auf.

Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
Das ZDF präsentiert mit "Dahlmanns letzte Bescherung" einen ganz besonderen Weihnachtsfilm. Auf einer abgelegenen Villa in den österreichischen Bergen versammeln sich Familienmitglieder, doch statt festlicher Besinnlichkeit erwarten sie dunkle Geheimnisse und ein Mord.
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel

Nachdem Alfons die maulende Meute am Abend mit der Nachricht überrascht hatte, dass er sich in wenigen Tagen zur Ruhe setzen und sein Unternehmen in neue Hände geben werde, sollten sie am Morgen eigentlich erfahren, in wessen Hände genau. Doch stattdessen ist Alfons tot und sein Safe mit den wichtigsten Dokumenten spurlos verschwunden.

Adele Neuhauser aus dem Jenseits: Ironische Off-Kommentar als Highlight

Und nun lässt es der vielfach prämierte Drehbuchautor Magnus Vattrodt ("Das Zeugenhaus", "Die Wannseekonferenz", "Tatort") so richtig krachen. In bester Agatha-Christie-Manier schließt ein Schneesturm die Anwesenden in der düsteren Villa mit den bedrohlich wirkenden ausgestopften Tierköpfen an den Wänden ein. Neben den Geschwistern sind das Viktoria (Margarita Broich), die verhasste zweite Ehefrau des Vaters, dessen bester Freund Karl (Walter Kreye) und, aus welchem Grund auch immer er von Alfons eingeladen wurde, Leonard Windemeyer (Christopher Schärf), sein größter Konkurrent.

Der verdächtigt Leander, Emma ihre Partnerin Therese – weil sie in einem ihrer Krimis einen Mord wie diesen beschrieben hatte -, Therese Witwe Viktoria und Leander, klar, seinen Knast-Bruder Jochen. Der wiederum kann sich nach einem Rausch an nichts erinnern, findet aber überraschend die mögliche Mordwaffe bei seinen Sachen. Ja, wer war es denn nun? Das wollen auch die junge Polizistin Greta (Noëmi Krausz), die sich nicht für dumm verkaufen lässt, und ihr gemütlicher Kollege Oliver (Dominic Marcus Singer) herausfinden.

Ein besonderes Schmankerl des Films (Regie: Isabel Braak): Ironisch kommentiert und eingeordnet wird das Geschehen aus dem Off respektive aus dem Jenseits von der unverkennbaren Stimme Adele Neuhausers. Sie spricht als Mimi Dahlmann, Alfons früh verstorbene, noch immer omnipräsente Ehefrau und Mutter von Leander, Therese und Jochen. Mit dieser Mischung aus prominenter Besetzung, Skurrilität, schwarzem Humor, Familiendrama und Anleihen aus altmodischen Krimi- und Horrorfilmen ist "Dahlmanns letzte Bescherung" eine durchaus sehenswerte und amüsante Alternative zu den vielen romantischen Weihnachtskomödien im TV-Programm.

"Dahlmanns letzte Bescherung" – Mo. 22.12. – ZDF: 20.15 Uhr

