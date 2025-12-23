Home News TV-News

Familienschicksal statt Besinnlichkeit: Dunkle Weihnachtsfolge bei „In aller Freundschaft“

Heiligabend in der Sachenklinik

23.12.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Kurz vor Weihnachten erwartet die Fans von "In aller Freundschaft" ein dramatisches Doppelpack: Zwei neue Folgen, darunter die emotionale Weihnachtsfolge, sorgen für Spannung und Überraschungen in der Sachsenklinik.
Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, rechts) freut sich über den Überraschungsbesuch von seinem Sohn Fabian Althaus (Daniel Krauss, links) und Enkel Jack (Franz Hagn) zum Weihnachtsfest.  Fotoquelle: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschke
Fabian Althaus (Daniel Krauss) überreicht Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) ein Weihnachtsgeschenk für seinen Vater.   Fotoquelle: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschke
Das Weihnachtsfest verläuft für Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) und einen Obdachlosen (Uwe Dag Berlin) anders als geplant.   Fotoquelle: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke
Silvio Doris (Andreas Nickl) wollte eigentlich seine Frau zu Grabe tragen, doch die Trauerfeier endet für ihn, Paula Gebhard (Alma Leiberg) und weitere Gäste im Krankenhaus.   Fotoquelle: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke
In der 1.118. Folge "In aller Freundschaft" um 20.15 Uhr glaubt Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) in Dr. Marla Lambert (Kirsten Block) eine Seelenverwandte gefunden zu haben.   Fotoquelle: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Das treue Publikum vom ARD-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" musste zuletzt flexibel sein: Zeigt das Erste für gewöhnlich dienstags, um 21.15 Uhr, eine neue Folge der Krankenhausserie um Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und sein Team, wurde der Sendeplatz im Dezember zweimal für Fußball (2.12.) und die Event-Serie "Mozart/Mozart" (16.12.) geräumt. Entschädigt wurden die Fans jeweils in der Folgewoche mit gleich zwei neuen Folgen von "In aller Freundschaft" ab 20.15 Uhr. So auch am Dienstag vor Heiligabend.

Weihnachtsfolge "In aller Freundschaft"
Krankenhausserie • 23.12.2025 • 21:00 Uhr

Um 20.15 Uhr zeigt das Erste zunächst die eher weniger besinnliche Episode Nummer 1.118: Nach dem Brand in einer Kapelle kümmert sich das Personal der Leipziger Sachsenklinik um die verletzten Gäste einer Trauerfeier. Ausgerechnet für den zynischen Belegarzt Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) wird dieser Einsatz zu einem persönlichen Erlebnis ...

Weihnachten mit Folgen: Familiendrama um Dr. Kaminski in der Festtagsfolge

Persönlich wird es selbstverständlich auch in der anschließenden Weihnachtsfolge um 21 Uhr: Dr. Kaminski hütet an Heiligabend mit einer Halsentzündung das Bett, als plötzlich sein erwachsener Sohn Fabian Althaus (Daniel Krauss) und sein Enkel Jack Althaus (Franz Hagn) unangekündigt vor der Tür stehen. Was als schöne Überraschung beginnt, endet schon bald in einer Familientragödie. Auch für Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) verläuft die selbstgewählte Schicht an Heiligabend anders als geplant ...

Die Weihnachtsfolge "Weil Weihnachten ist" ist nach offizieller Zählung bereits die 1.121. Folge von "In aller Freundschaft". Die rechnerisch dazwischen liegenden Folgen 1.119 und 1.120 bekommt das ARD-Publikum erst im neuen Jahr zu sehen: Am Dienstag, 30. Dezember, zeigt das Erste nämlich eine Ausgabe der Quizshow "Wer weiß denn sowas XXL" um 20.15 Uhr.

Weihnachtsfolge "In aller Freundschaft" – Di. 23.12. – ARD: 21.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
