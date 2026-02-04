"Tage, die es nicht gab": Kritik zur zweiten Staffel mit Franziska Weisz im ARD

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren sorgte die deutsch-österreichische Serie "Tage, die es nicht gab" für einen Überraschungserfolg bei Kritikern, in Sachen Quote und Streamingzahlen. Obwohl sich der Achtteiler aus der Feder von Mischa Zickler deutlich an der US-Erfolgsserie "Big Little Lies" orientierte, brachte die Erzählung um die längst erwachsenen Freundinnen und Mütter Doris (Diana Amft), Miriam (Franziska Weisz), Inès (Jasmin Gerat) sowie Christiane (Franziska Hacks) genug eigene Qualität mit, um selbst für Fans des am kalifornischen Pazifik spielenden Originals interessant zu sein.

Ebenso wie die HBO-Produktion mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon war auch die ARD/ORF-Serie nach Staffel eins erzählerisch abgeschlossen. Doch hier wie dort fügte man dennoch eine Fortsetzung zu: "Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse" ist mit wiederum acht Folgen bereits ab Freitag, 16. Januar, in der ARD-Mediathek zu sehen. Die lineare Ausstrahlung schließt sich am Mittwoch, 4. Februar, mit zwei Folgen in der Primetime (ab 20.15 Uhr) und den restlichen Episoden im Nachtprogramm ab 0.15 Uhr an.

Ein Todesfall, der alles verändert Auch in Staffel zwei berührt ein gewaltsamer Todesfall das Leben der Freundinnen, die ihre Kinder am selben Elite-Privatgymnasium untergebracht haben, auf das sie früher selbst mal gegangen sind: Sarah (Niobe Carolin Eckert), die 18-jährige Tochter von Doris, stößt in ihrem Zimmer auf die Leiche ihrer Mitschülerin Emily. Schnell gerät Olivier (Etienne Halsdorf), der Sohn von Inès, in den Verdacht, seine Freundin mit einem Messer getötet zu haben. Im Zuge der Ermittlungen nimmt die Polizei das enge Beziehungsnetz der vier Frauen ins Visier, die sich seit ihrer Schulzeit am Elitegymnasium Sophianum kennen.

Heimliche Affären, gegenseitige Vorwürfe und zerbrochenes Vertrauen kommen ans Licht – und die Suche nach der Wahrheit zieht einen Strudel persönlicher Konflikte nach sich. Doris muss ihre Loyalität gegenüber ihrem Mann Sebastian (Rick Kavanian) hinterfragen, das Paar Inès und Etienne (Wanja Mues) steht vor einer tiefen Vertrauenskrise, Christiane und Filip (Stefan Pohl) sehen sich gezwungen, lang gehütete Geheimnisse preiszugeben, und Miriam erkennt, dass ihr Ex-Mann Joachim (Andreas Lust) noch immer gewaltigen Einfluss auf ihr Leben hat. Sogar die lakonischen Wiener Ermittler Grünberger & Leodolter (Sissy Höfferer, Tobias Resch) sind wieder mit von der Partie.

Rückkehr des gesamten Ensembles nach drei Jahren Bereits Staffel eins spielte geschickt mit Zeitebenen und vielen angedeuteten Beziehungsverbindungen, die mysteriös genug waren und blieben, um über acht Folgen miträtseln zu können. Das Konzept wird in Staffel zwei, die vor und hinter der Kamera das beinahe exakt gleiche Ensemble versammelt, auf sehr ähnliche Weise wiederholt.

Dass ein neuer Mordfall, der ausgerechnet wiederum das Leben alle vier Freundinnen berührt, ein wenig konstruiert rüberkommen könnte, kann man sich denken. Und dem ist dann auch so: Die Geschichte verfängt weniger als beim ersten Mal, obwohl erfreulich viel Ungesagtes die Serie weiterhin stark macht. Und doch: Vielleicht wäre es klüger gewesen, in Staffel zwei etwas gänzlich anderes zu erzählen – zum Beispiel das Leben ohne neuen Mordfall, wie es eben weiterging. Dennoch dürfte Staffel zwei vielen Menschen gefallen, denen es vor allem darum geht, mit diesen gut geschriebenen und gespielten Charakteren einfach Zeit zu verbringen.

