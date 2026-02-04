Home News Star-News

Auch ein Schauspieler: Das ist der Vater von Sophia Thomalla

Prominente Familie

Auch ein Schauspieler: Das ist der Vater von Sophia Thomalla

04.02.2026, 11.29 Uhr
von Pamela Haridi
Keine roten Teppiche, keine TV-Shows – stattdessen Theaterbühne. Ihr Vater wählte einen völlig anderen Weg als seine berühmte Tochter.
Simone Thomalla und Rene.
Simone Thomalla ist mit ihrem Rene glücklicher denn je. Aber wer ist eigentlich Sophias Vater?  Fotoquelle: 557291597

Während Sophia Thomalla regelmäßig für Schlagzeilen sorgt und ihre Mutter Simone Thomalla seit Jahrzehnten im TV präsent ist, kennt kaum jemand den Mann im Hintergrund: ihren Vater André Vetters. Der Theaterschauspieler entschied sich bewusst gegen Glamour – und für ein Leben fernab der Öffentlichkeit. Er stand unter anderem auf Theaterbühnen in Leipzig und Frankfurt.

In den 1980-er Jahren hatte er seine ersten bekannten Auftritte in klassischen Werken wie „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Sein Talent für dramatische, tiefgründige Rollen, die ihm als Darsteller sowohl körperliches als auch emotionales Können abverlangen, zeigte sich früh und machte ihn im Laufe seiner Karriere zu einem gefragten Ensemblemitglied. In welcher Rolle auch immer, sei es als tragischer Held, charismatischer Charakterdarsteller oder alberner Komiker, Vetters Spiel ist nie überzogen, sondern authentisch und feinfühlig. Er zeigt, dass wahre Kunst nicht laut sein muss, um zu beeindrucken. Bis heute blieb er den „Brettern, die die Welt bedeuten“ treu. Während Simone Thomalla und später auch Tochter Sophia Thomalla den Weg in Richtung TV einschlugen, hielt sich André Vetters bewusst im Hintergrund. In großen Talkshows, auf roten Teppichen oder in Boulevard-Schlagzeilen sucht man ihn vergeblich. Er besetzt damit eine Kontrastposition, die ihn umso spannender macht.

Simone Thomalla und André Vetters: Ehe & Tochter Sophia

Kennengelernt haben sich Simone Thomalla und André Vetters 1988. Ein Jahr später kam Tochter Sophia zur Welt, 1991 folgte die Hochzeit. Leider hatte das klassische Familienmodell nicht dauerhaft Bestand, genauer gesagt bis zur Scheidung im Jahr 1995. Die Trennung verlief offenbar respektvoll und ohne öffentlich ausgetragene Konflikte – eine Größe, die im Umfeld ihrer prominenten Kollegen alles andere als selbstverständlich ist. Bis heute scheint das Verhältnis zwischen den dreien von gegenseitiger Wertschätzung geprägt zu sein. Ein seltener gemeinsamer Schnappschuss aus dem Jahr 2022, den Simone Thomalla selbst veröffentlichte, zeigte Mutter, Vater und Tochter vereint. Der knappe, jedoch vielsagende Kommentar: „Mutter, Vater, Kind“ – versehen mit einem Herz.

Warum André Vetters das Rampenlicht meidet

Über das Privatleben von André Vetters ist nur wenig bekannt. Er lebt in Berlin, arbeitet weiterhin als Schauspieler und Fotograf und meidet die Öffentlichkeit konsequent. Gerade diese Zurückhaltung hebt ihn von vielen prominenten Elternteilen ab. Während Sophia Thomalla mit deutlichen Meinungen, Tattoos und medialer Präsenz polarisiert, scheint ihr Vater ein Gegenpol zu sein. Er ist beständig, authentisch und hingebungsvoll, jedenfalls in dem Maße, wie sein professionelles Auftreten Rückschlüsse auf sein Privatleben zulässt. Dass Sophia eine enge Beziehung zu beiden Elternteilen pflegt, zeigt sich immer wieder, auch wenn sie über ihren Vater deutlich seltener spricht als über ihre Mutter oder frühere Partner.



Diese Männer prägten Sophia Thomallas Kindheit

Noch im Scheidungsjahr kamen sich Simone Thomalla und Schauspielkollege Sven Martinek (61) näher. Er übernahm für Sophia die Vaterrolle. Sie trägt sogar ein Tattoo, welches Martinek gewidmet ist. Über den – offensichtlich gelungenen - Vaterersatz verriet Sophia Thomalla in einem „Bild“-Interview: „Ich wollte immer die Leute auf meiner Haut tragen, die mir sehr nahestehen. Sven gehört auch dazu, er war immer wie ein Vater für mich." Die Beziehung hielt vier Jahre und wurde schließlich vom 21 Jahre älteren Fußballmanager Rudi Assauer († 74) „abgelöst“.

Der unbekannte Pfeiler der Familie Thomalla

André Vetters steht exemplarisch für jene raren Menschen im Hintergrund prominenter Biografien, ohne die vieles nicht erklärbar wäre. Er ist kein Medienstar, kein Talkshow-Gast und kein Dauerbrenner in den Schlagzeilen. Dafür ist er ein wichtiger, unverrückbarer Bestandteil von Sophia Thomallas Familiengeschichte. Seine Zurückhaltung macht ihn zu einer bemerkenswerten Figur im Umfeld einer der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands.

