"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow

"Die halbe Stunde nach der Stunde danach" lautet der sperrige Titel des Formats. Schon in der ersten Ausgabe am Dienstagabend fackelte Stefan Raab nicht lang und holte zu einem Rundumschlag gegen alle Dschungel-Promis aus.

Das Dschungelcamp moderiert er mit den Worten an: "Oder wie man bei RTL sagt: Die Endstation für Promis, die zum Tanzen zu blöd sind." Doch nicht nur gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stichelt Raab. Auch das Moderations-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) bekommt seine Häme ab.

So erklärt Raab an das Publikum gewandt: "Übrigens: Unfassbar, oder, wie geliftet da alle sind und operiert, im Camp?" und betont dann grinsend: "Besonders die eine Botox-Queen – wie heißt die noch mal? Sie wissen schon, die immer neben Jan Köppen steht."

Elton würde "sofort ins Dschungelcamp gehen" Die fehlende Sympathie scheint auf Gegenseitigkeit beruhen. So konnten sich auch die beiden Moderatoren einen Seitenhieb gegen Raab nicht verkneifen. In der Sendung erklärte Zietlow: "Stefan Raab wird ab heute alles aufarbeiten, was Jan, ich, Olivia Jones und Angela übriggelassen haben."

Ein großer Fan des Dschungelcamps ist im Gegensatz zu Raab sein Studiogast Elton (54). Dieser verrät, ein treuer Zuschauer von Reality-TV-Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars" oder eben dem Dschungelcamp zu sein. Sein Favorit unter den Promis in Australien sei derzeit Hubert Fella, aber auch Samira Yavuz habe ihn mit ihrer Entwicklung positiv überrascht, so Elton.

Weiter verrät er, dass er sich schon seit Jahren wünsche, selbst einmal Teil der RTL-Show zu werden. "Ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen", verkündet Elton freudig dem völlig entgeisterten Raab. "Ich habe das schon seit Jahren gesagt."

Doch von dem Wunsch seines ehemaligen Praktikanten hielt Raab offenbar schon damals nicht viel. Wie Elton verrät, habe Raab einst verkündet: "Egal, was ihr zahlt – ich zahle das doppelt, dass er nicht reingeht." Elton scherzt: "Dazusitzen und sich diese ganzen, in Anführungszeichen, Kaputten mal live anzugucken, habe ich irgendwie echt Bock drauf."

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels