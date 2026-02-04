Home News Star-News

"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow

Raabs Dschungel-Attacke

"Botox-Queen": Stefan Raab lästert in Dschungel-After-Show über Sonja Zietlow

04.02.2026, 09.17 Uhr
Stefan Raab kommentiert das RTL-Dschungelcamp mit seiner gewohnt scharfen Zunge. Dabei nimmt er die Dschungel-Promis sowie die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen humorvoll aufs Korn.
"Die halbe Stunde nach der Stunde danach"
Stefan Raab arbeitete sich in seiner neuen Show zum Dschungelcamp an dem RTL-Format ab.  Fotoquelle: RTL

"Die halbe Stunde nach der Stunde danach" lautet der sperrige Titel des Formats. Schon in der ersten Ausgabe am Dienstagabend fackelte Stefan Raab nicht lang und holte zu einem Rundumschlag gegen alle Dschungel-Promis aus.

Das Dschungelcamp moderiert er mit den Worten an: "Oder wie man bei RTL sagt: Die Endstation für Promis, die zum Tanzen zu blöd sind." Doch nicht nur gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stichelt Raab. Auch das Moderations-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) bekommt seine Häme ab.

So erklärt Raab an das Publikum gewandt: "Übrigens: Unfassbar, oder, wie geliftet da alle sind und operiert, im Camp?" und betont dann grinsend: "Besonders die eine Botox-Queen – wie heißt die noch mal? Sie wissen schon, die immer neben Jan Köppen steht."

Derzeit beliebt:
>>Toni Kroos wagt sich nach 15 Jahren in Friseursalon: "Kostet Überwindung"
>>Spannung und Humor: Bastian Pastewka im Krimi-Fieber
>>RTL schmeißt Raab aus der Primetime – Familie Ritter übernimmt
>>"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft

Elton würde "sofort ins Dschungelcamp gehen"

Die fehlende Sympathie scheint auf Gegenseitigkeit beruhen. So konnten sich auch die beiden Moderatoren einen Seitenhieb gegen Raab nicht verkneifen. In der Sendung erklärte Zietlow: "Stefan Raab wird ab heute alles aufarbeiten, was Jan, ich, Olivia Jones und Angela übriggelassen haben."

Ein großer Fan des Dschungelcamps ist im Gegensatz zu Raab sein Studiogast Elton (54). Dieser verrät, ein treuer Zuschauer von Reality-TV-Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars" oder eben dem Dschungelcamp zu sein. Sein Favorit unter den Promis in Australien sei derzeit Hubert Fella, aber auch Samira Yavuz habe ihn mit ihrer Entwicklung positiv überrascht, so Elton.

Weiter verrät er, dass er sich schon seit Jahren wünsche, selbst einmal Teil der RTL-Show zu werden. "Ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen", verkündet Elton freudig dem völlig entgeisterten Raab. "Ich habe das schon seit Jahren gesagt."

Doch von dem Wunsch seines ehemaligen Praktikanten hielt Raab offenbar schon damals nicht viel. Wie Elton verrät, habe Raab einst verkündet: "Egal, was ihr zahlt – ich zahle das doppelt, dass er nicht reingeht." Elton scherzt: "Dazusitzen und sich diese ganzen, in Anführungszeichen, Kaputten mal live anzugucken, habe ich irgendwie echt Bock drauf."

Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen
Dr. Bob, der langjährige Notfallmediziner des Dschungelcamps, spricht über seine persönlichen Grenzen und verrät, bei welcher Prüfung für ihn Schluss wäre.
Alter Hase packt aus
Dr. Bob im Overall

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
Karrierewandel
Bianca Heinicke lacht.
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund
Sie lehnte ab
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Seltene Aufnahmen: Mareile Höppner teilt gemeinsame Urlaubsfotos mit ihrem Partner
Privater Einblick
Mareile Höppner
Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen
Alter Hase packt aus
Dr. Bob im Overall
"Blondierpulver hat sich durchgefressen": Ariel äußert im Dschungel wilde Theorie
Teilnehmer sind fassungslos
IBES Tag 9
Vermögend durch den Ex? Das steckt wirklich hinter dem Geld von Beatrice Egli!
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
Raus aus der Primetime: RTL verschiebt Stefan Raabs Show auf neuen Sendeplatz
Stefan Raab Comeback
Stefan Raab
Dietmar Bär wird 65: Hättest du "Tatort"-Star in seiner ersten Rolle erkannt?
Schauspielkarriere
Dietmar Bär
Rebecca Mir kündigt "große Neuigkeiten" an – alle lagen falsch
Nach Insta-Post
Rebecca Mir
Das wussten Sie noch nicht über die Muppets
Puppenkult
Die Muppets
Dunkelheit von der Stange
"Der Chinese"
"Der Chinese"
"Big Little Lies" am Alpenrand: deutsch-österreichische Erfolgsserie geht in die zweite Staffel
"Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse"
Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse
Hamburgs dunkle Seiten
"Nachtstreife (1)"
Nachtstreife
Ein Kind sucht die Geborgenheit
"The Quiet Girl"
The Quiet Girl
Ein letzter Blick auf unsere Freunde
"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"
"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"
Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Tron: Ares"
Heidi Reichinnek stichelt gegen Markus Söder: "Da kann er noch etwas von mir lernen"
Politikerin im Social-Media-Hype
Heidi Reichinnek
Spekulationen um Zverev & Daur: Jetzt meldet sich Sophia Thomallas Mutter
Was sagt sie dazu?
Simone Thomalla sitzt auf einem Sessel.
"Miami Vice" trifft "Police Academy": Diese Fortsetzung ist besser als das Original und läuft im Free-TV
Verbrecherjagd in Miami
Ride Along: Next Level Miami
Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund
Nach 25 Jahren
Schauspieler Marco Girnth steht am Set der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig".
„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„Bares für Rares“: Picasso im Gepäck – Händler können’s kaum glauben
Ausgabe vom 3. Februar
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
2. Staffel: So geht es mit der ARD-Erfolgsserie „Oderbruch“ weiter
13 Millionen Streaming-Aufrufe
Der "Oderbruch"-Cast
Frisch verliebt? Marie Nasemann überrascht Fans mit Knutsch-Foto aus dem Urlaub
Urlaubsflirt
Marie Nasemann
40 Jahre Pixar: So wurde eine Lampe zum Maskottchen des Animationsstudios
Lampen-Maskottchen
Pixar
Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.