Zwischen Brauchtum und großen Gefühlen: Kai Pflaume und Knossi entdecken Hochzeiten weltweit

Vom Kennenlernen bis zur großen Partyplanung: Hochzeits-Formate gibt es im deutschen Fernsehen zuhauf. Während die meisten davon jedoch in hiesigen Gefilden verharren, blickt eine neue ungewöhnliche ARD-Reihe nun über den Tellerrand hinaus: Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla begutachten in fünf Episoden, wie die Menschen rund um den Globus heiraten.

Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise: Mexiko Unterhaltung • 23.12.2025 • 21:45 Uhr

Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla zwischen Brautpaar und Brauchtum Von der Mongolei bis Ghana verschlägt es das Entertainer-Duo in jeder der je 45-minütigen Folgen in ein anderes Land, dessen Hochzeits-Traditionen und -Bräuche hautnah erkundet werden. Dass die beiden nicht nur als Beobachter fungieren, sondern sich mitten hinein begeben, lässt schon der Titel "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" erahnen. In der ersten Folge, die das Erste am Abend vor Weihnachten zeigt, geht es nach Mexiko.

Im westmexikanischen Guadalajara, der zweitgrößten Stadt des Landes, sind Knossi und Kai Pflaume zu einer echten Charro-Hochzeit eingeladen. In traditioneller Kleidung und mit eindrücklichen Sombreros auf den Köpfen beehren die beiden Deutschen das Fest hoch zu Ross: Pferde spielen bei den mexikanischen Hochzeiten eine wichtige Rolle. In den folgenden Episoden, die das Erste dann bis Anfang 2026 am Vorabend ausstrahlt, erleben "Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" Geschenke- und Kussrituale in Ghana, eine Dschungelhochzeit auf einer Insel im südpazifischen Vanuatu, eine Nomadenhochzeit samt Hammelsuppe in der mongolischen Wüste Gobi sowie eine viertägige Zeremonie im indischen Delhi.

Herzlichkeit statt Distanz: Wie offen die Hochzeitspaare waren "Knossi und ich waren wirklich mitten drin und nicht nur dabei", verrät Kai Pflaume, auf dessen Idee das Format basiert: "Die Hochzeitspaare haben uns großes Vertrauen entgegengebracht und uns mit ihrer Herzlichkeit und Gastfreundschaft tief beeindruckt". Es sei faszinierend zu sehen, so der 58-Jährige, "wie unterschiedlich- und doch ähnlich – Menschen diesen besonderen Moment feiern". Hochzeiten seien überall auf der Welt besonders, weiß auch Pflaumes Freund Knossi: "Da lag der Gedanke nahe: Wir zwei entdecken gemeinsam, wie Liebe und Ehe in verschiedenen Kulturen gefeiert werden. Das ist emotional, manchmal verrückt und oft sehr berührend."

"Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" ist bereits ab Samstag, 13. Dezember, in der ARD- Mediathek abrufbar.

Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise: Mexiko – Di. 23.12. – ARD: 21.45 Uhr

