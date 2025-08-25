Trennung bei Anne Wünsche: Fans nicht überrascht

„Ich liebe ihn echt sehr“ – Anne Wünsche, Juni 2025 „Wir haben echt so viel durch und die letzten Jahre waren nicht einfach, weil wir komplett unterschiedlich sind. Einfach wirklich Schwarz und Rosa. Aber ich liebe ihn echt sehr“, lautete die Antwort von Anne Wünsche auf die Frage eines Fans, ob sie mit ihrem Partner glücklich sei. Das war vor gerade einmal zwei Monaten. Von Spannungen oder Beziehungsproblemen keine Spur.

Urlaub sollte Klärung bringen Die sechsjährige Beziehung zwischen der ehemaligen „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin und dem Synchronsprecher steckte voller Höhen und Tiefen. Sohn Sávio (3) erblickte im Sommer 2022 das Licht der Welt. Anne ließ ihre Fans an zahlreichen harmonischen Momenten aus ihrem Familienleben teilhaben. Ebenso hielt sie es in Krisenzeiten, die selbst in besten Partnerschaften vorkommen. Folgte zwischendurch dann eine Trennung, dauerte es nicht lange, bis das Kriegsbeil begraben und beide wieder glücklich vereint waren. Doch diesmal scheint alles anders zu sein, darüber kann auch der gemeinsame Urlaub in Spanien nicht hinwegtäuschen. Diesen trat das Paar übrigens an, um sich fernab des Alltags über einiges klar zu werden.

„Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück“ In Barcelona wichen die Zweifel der Gewissheit: es passt einfach nicht mehr. „Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück“, verkündete die 33-Jährige. „Hab´ unseren Rückflug umgebucht, fliegen jetzt deshalb eher zurück.“ Mit einem gebrochenen Herzen als Emoji abschließend schrieb Anne: „Bin jetzt erstmal offline.“ Die Reaktionen auf diese Nachricht ließen nicht lange auf sich warten.

Von mitfühlend bis wenig überrascht Für manche kam die Trennung völlig überraschend. Auf Grund der Tatsache, dass das Paar gemeinsam in den Urlaub geflogen war, wurde geschlussfolgert, dass es momentan keine Probleme oder Spannungen zwischen ihnen gäbe. „Ich dachte, du wärst so glücklich?“ lautete ein Kommentar. Ein weiterer User schrieb mitfühlend: „Oh nein, das tut mir echt leid. Ich dachte, ihr seid glücklich. Aber am Ende wisst nur ihr, was passiert ist.“ Ein Dritter wünschte sich sogar ein Liebes-Comeback: „Ich hoffe ihr kommt wieder zusammen. Ihr passt so toll zusammen.“ Für andere wiederum war es absehbar, da Anne und Karim für diese nicht wirklich wie eine Einheit wirkten. „Für mich waren die auch irgendwie nie wirklich zusammen. Hatten halt nur ein Kind zusammen“, schrieb ein User. Für viele war dieser Schritt unausweichlich. Eine Meinung dazu lautete: „Das war nur eine Frage der Zeit.“ Ein Follower machte die Andeutung, dass Karim möglicherweise kein großes Interesse an einem gemeinsamen Familienleben hätte.

Trennung dieses Mal endgültig Auf die gemischten Reaktionen und auch Vorwürfe meldete Anne sich schließlich nochmals zurück: „Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet. [...] Ich weiß selbst noch nicht, wie es weitergehen soll, und obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht gerade so viel in mir.“ Die Trennung sei vor allem wegen des gemeinsamen Sohnes sehr schwer. „Niemand redet darüber, wie hart es manchmal sein kann, seinen Werten treu zu bleiben und dass das auch mal bedeutet loszulassen.“

Ziehen sich Gegensätze wirklich an? Zu den Hintergründen schwieg die Darstellerin zunächst. Klar war jedoch, dass Anne und Karim die Trennung bereits kommen sahen. Laut Anne habe es zwischen den beiden schon „seit einigen Monaten“ gekriselt. Unterschiedliche Bedürfnisse hätten das Glück mehr und mehr überschattet. „Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehne mich in einer Partnerschaft nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Das hat oft nicht gepasst“, offenbarte sie in einer aktuellen Pressemitteilung. Weiterhin stellte sie klar: „Niemand hat Mist gebaut, betrogen oder sonstiges. [...] Bei Trennungen denken viele sofort: ‘Da ist bestimmt jemand fremdgegangen. ’ Das wollte ich gleich ausräumen. Die Leute basteln sich Geschichten zusammen, ohne die Hintergründe zu kennen.“

Verantwortungsvolle Eltern trotz Trennung Der Schmerz sitzt derzeit noch tief: „Wir stecken beide noch mitten im Verarbeiten. Die Trennung ist nicht passiert, weil die Gefühle weg sind, sondern weil mir etwas Wesentliches gefehlt hat. Und das ist sehr schmerzhaft.“ Anne und Karim waren jedoch nicht nur ein paar, sie sind auch Eltern. In dieser Rolle wollen sie zusammenhalten und auch die räumliche Trennung vorerst noch hinauszögern.

Ein Leben in der Öffentlichkeit Anne Wünsche wurde durch das TV-Format „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt, in welchem sie als Darstellerin mitwirkte. Mittlerweile kennt man sie hauptsächlich als Influencerin, Erotikmodel auf OnlyFans sowie als Unternehmerin. Darüber hinaus sorgt sie immer wieder für Schlagzeilen. Auf Instagram gewährt sie tiefe Einblicke in ihr Privatleben und lässt ihre Fans an beruflichen Projekten, ihrem Leben als Mutter sowie persönlichen Erlebnissen teilhaben. Anne Wünsche ist Mutter von drei Kindern. Neben Sohn Sávio gibt es noch die aus früheren Beziehungen stammenden Töchter Miley (12) und Juna (8).