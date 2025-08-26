Home News Film-News

„Darüber darf ich nicht sprechen“ - Ist Aaron Taylor-Johnson wirklich der neue 007?

Neuer Bond-Spekulant

Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?

26.08.2025, 11.25 Uhr
Seit Daniel Craigs Abschied als 007 im Jahr 2021 wird heiß spekuliert, wer die Rolle übernehmen wird. Aaron Taylor-Johnson befeuert die Gerüchte um seine Besetzung, nachdem er auf der Premiere von "28 Years Later" eine Äußerung traf, die er eventuell bereuen könnte.
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?  Fotoquelle: Getty Images / John Phillips

Seit nun mehr als vier Jahren fragen sich 007-Fans: Wer tritt in die Fußstapfen von Daniel Craig als James Bond? Offizielle Statements lassen weiterhin auf sich warten. Doch ein Fan-Favorit befeuerte nun erneut die Gerüchte über die Neubesetzung. Hat er sich verquatscht?

Eigentlich hatte Daniel Craig im bis dato letzten James-Bond-Abenteuer qua Titel "Keine Zeit zu sterben". Tat der Brite am Ende des Actionkrachers von 2021 aber dann doch. Seitdem sind vier Jahre vergangen, in denen unzählige Darsteller – und auch Darstellerinnen – für den kultigen Filmhelden in der Gerüchteküche abgehandelt wurden. Allein: Auf eine Aussage von offizieller Stelle über Craigs Nachfolge wartet man bis heute vergeblich. Umso mehr deuten 007-Fans jedes kleinste Zeichen als Hinweis – so wie jetzt eine Äußerung von Aaron Taylor-Johnson.

Der Brite gehört seit einiger Zeit zum engeren Kreis der Kandidaten. Nun dürften die Spekulationen neues Futter bekommen haben. Im Rahmen der Weltpremiere seines neuen Films "28 Years Later" in London posierte der 35-Jährige auf dem roten Teppich und machte kurz Halt vor dem Mikrofon eines Reporters vom US-Branchendienst "Deadline". Dieser wollte – eigentlich harmlos – lediglich wissen, was Taylor-Johnson nach dem Abschluss seines jüngsten Filmprojektes nun vorhabe.

Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Denis Villeneuve, bekannt für seine Arbeit an den erfolgreichen Dune-Filmen, wird den nächsten James Bond-Film inszenieren. Villeneuve zeigt sich geehrt, die Tradition der ikonischen Figur fortzuführen.
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.



Aaron Taylor-Johnson ab sofort in "28 Years Later"zu sehen

Der 35-Jährige antwortete denkbar kurz angebunden: "Darüber darf ich nicht sprechen." Infolge dieser auffällig knappen Rückmeldung spekulierten Fans in den sozialen Medien, dass dies ein Hinweis sein könnte, dass Taylor-Johnson die 007-Rolle sicher hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass aufmerksame Beobachter eine Verbindung vom Briten zu James Bond herstellen. Erst vor einem Monat wurde der Schauspieler als neuer Markenbotschafter der Uhrenmarke Omega vorgestellt. Der Hersteller fertigt auch die Zeitmesser für den berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte.

Bereits vor mehr als zwei Jahren galt Aaron Taylor-Johnson als Favorit auf die Rolle. Gerüchten zufolge soll die einstige Bond-Produzentin Barbara Broccoli vom Casting des Schauspielers mehr als angetan gewesen sein. Im Februar 2025 veräußerte Broccoli jedoch die Rechte an der Filmreihe an Amazon MGM Studios. Solange die 007-Frage offen bleibt, können sich Fans von Aaron Taylor-Johnson die Zeit mit dem Horror-Sequel "28 Years Later" vertreiben. Der Film von Regisseur Danny Boyle läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos.

teleschau – der mediendienst GmbH
