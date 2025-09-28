Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos

Uschi Glas, auch bekannt als das „Schätzchen der Nation“, führt ein Leben, das viel Filmstoff birgt. Geboren am 2. März 1944 in Landau an der Isar, wuchs sie gemeinsam mit vier älteren Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Schon früh stand fest: Diese Frau wird ihren ganz eigenen Weg gehen. Nach der mittleren Reife arbeitete sie zunächst als Buchhalterin und Sekretärin – doch ihr Herz schlug schon immer für die große Bühne. Als sie schließlich von einem Produzenten entdeckt wurde, änderte sich alles.

Uschi Glas' erster Kinoerfolg: Gemeinsam mit Pierre Brice in „Winnetou" 1966 stand sie als „Apanatschi“ im gleichnamigen „Winnetou und das Halbblut Apanatschi" an der Seite von Pierre Brice vor der Kamera – ein Kinoerfolg, der Glas ihr erstes Millionenpublikum bescherte. Zwei Jahre später gelang ihr mit „Zur Sache, Schätzchen" endgültig der große Durchbruch: frech, jung, modern und das Gesicht einer neuen Generation. Bald war die Schauspielerin in allen Kinos zu sehen – ob in der Kultreihe „Die Lümmel von der ersten Bank" oder in Schlagerkomödien mit Roy Black.

Das Image als „Schätzchen“ klebte zwar an ihr, doch Glas bewies, dass mehr in ihr steckt: In den 90er-Jahren spielte sie Titelrollen in TV-Erfolgen wie „Tierärztin Christine oder Anna Maria – Eine Frau geht ihren Weg" und zeigte Frauenfiguren, die Mut machten. Selbst im neuen Jahrtausend lief sie auf den größten Leinwänden des Landes: In den „Fack ju Göhte"-Filmen eroberte sie als strenge, aber herzensgute Lehrerin auch das junge Publikum.

Das bewegte Liebesleben von Uschi Glas: Eine Botschaft mit Mut Privat lief nicht alles glatt – und gerade das machte sie nahbar. In den 60ern war sie mit dem Produzent Bobby Arnold liiert, später mit Max Graf Lamberg. Im Jahr 1981 heiratete sie den Produzenten Bernd Tewaag. Drei Kinder machten das Glück der beiden perfekt: Benjamin, Alexander und Julia. Doch die Ehe zerbrach 2003 nach mehr als 20 Jahren, begleitet von Schlagzeilen über Affären und Fremdgeh-Gerüchten.

Glas sprach später offen darüber, wie schmerzhaft diese Zeit war – und wie wichtig es sei, den Mut zu haben, eine unglückliche Beziehung zu beenden. Zwei Jahre später fand sie ihr neues Glück mit Dieter Hermann, einem Unternehmensberater, mit dem sie bis heute verheiratet ist.

Playboy-Anfragen und Nacktszenen: Deshalb lehnte Uschi Glas ab Uschi Glas verfolgt ihr ganzes Leben lang Prinzipien. Playboy-Angebote? Lehnte sie ab. Nacktrollen? Niemals. „Ich muss abends noch in den Spiegel schauen können“, sagte sie einmal. Stattdessen nutzte sie ihre Popularität, um sich sozial zu engagieren – mit ihrem Verein „brotZeit e.V.", der Kindern ein gesundes Frühstück ermöglicht.

Heute, mit über 80 Jahren, ist sie nicht nur ein Schauspielstar, sondern auch ein Vorbild für Haltung, Mut und Beständigkeit. Von der Arbeitertochter zum Leinwand-Ikone, vom „Schätzchen“ zur Grande Dame – Uschi Glas ist der Beweis für Authentizität im Rampenlicht.