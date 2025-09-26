Home News Star-News

Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Der Schlagerstar privat

Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?

26.09.2025, 16.43 Uhr
von Pamela Haridi
Thomas Anders (62) ist mit 125 Millionen verkauften Tonträgern und 420 Gold- und Platinschallplatten einer der erfolgreichsten Musiker in unserem Land. Wer aber ist die Frau an seiner Seite?
Thomas Anders und Claudia Weidung
Thomas Anders, der mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung (62) heißt, mit seiner Ehefrau Claudia Weidung (53).  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Als eine Hälfte des Duos „Modern Talking“ fiel neben Thomas Anders´ zartem Schmelz in der Stimme vor allem sein Markenzeichen auf: eine Goldkette mit dem großen Schriftzug „NORA“. Im Licht der Scheinwerfer blendete „NORA“ die Zuschauer bei jedem Auftritt. Der Schmuck ließ keinen Zweifel daran, dass der Träger vergeben ist. Und zwar nicht an irgendeine, sondern an Nora Balling (61), seit 1984 die Ehefrau von Thomas.

Doch im Laufe der Jahre verschwand der überdimensionale Schriftzug vom Hals des Sängers. Mit ihrer Scheidung im Jahr 1999 gingen Thomas und Nora getrennte Wege. Nur ein Jahr später zierte Thomas Anders ein neues Schmuckstück: Am 15. Juli 2000 steckte Claudia den Ehering an seinen Finger, den er bis heute trägt.

25 skandalfreie Ehejahre: Das Geheimrezept von Thomas Anders

Vor kurzem feierten Thomas und Claudia (53) ihre Silberhochzeit. 25 Ehejahre – ein Meilenstein, den nicht jedes Ehepaar schafft, schon gar nicht im schnelllebigen Musikbusiness. „Viele in der Showbranche lernen sich irgendwie kennen und beteuern sofort die große Liebe, was mir ohnehin auf den Keks geht. Ein Jahr zuvor war die geschiedene Frau noch die größte Liebe des Lebens und jetzt kommt die allergrößte Liebe des Lebens dran. Das ist mir zu inflationär“, äußerte sich der Musiker in einem Interview mit „Bild“.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
>>Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars

In seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ sprachen beide über das Erfolgsrezept ihrer Liebe und Claudia verriet, wie sie sich kennenlernten. Es war im Jahr 1996 in seinem Stammlokal in Koblenz. Thomas war bereits ein populärer Star, „Modern Talking“-Hits liefen überall ‘rauf und ‘runter. Jeder kannte das Pop-Duo - selbstverständlich auch Claudia, sie ließ sich jedoch vom Ruhm nicht beeindrucken.



Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Thomas Anders überrascht: Mega-Erfolge, unbekannte Details und ein ganz neues Geschäftsfeld – so vielseitig ist der Modern-Talking-Star.
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders

Es muss eher „Anders“ herum gewesen sein, denn Thomas sei sofort Feuer und Flamme gewesen. „Ich war ja gar nicht frei damals. Thomas musste ja richtig ackern“, verriet Claudia. Thomas bestätigte humorvoll: „Ich musste das erste Mal im Leben arbeiten.“ Bei den Gedanken an diese Zeit geriet Claudia ins Schwärmen, denn Thomas habe ich sehr bemüht, war ganz Gentleman und ließ ihr die Zeit, die sie brauchte um sich einzulassen.

So begann die Romanze des Schlagerstars mit seiner Claudia

Im Podcast verriet Claudia weitere Details: „Wir waren ganz süß und harmlos das erste halbe Jahr. Wir haben Stunden telefoniert. Ich bin ins Lager verschwunden.“ Um heimlich mit ihrem Schwarm telefonieren zu können, verschwand Claudia auf der Arbeit ins Lager, um ‚Fliesenschienen-Eckprofile zu zählen‘.

„Also, wenn man das jetzt jemandem erzählt hätte, der würde wirklich schmunzeln, wenn er da jetzt Kopfkino hat, wie ich da in den Kartons liege und Thomas Anders am Ohr habe“, so Claudia ganz amüsiert. Das lange Warten hat sich für Thomas offensichtlich gelohnt. Ihre Ehe blieb bis heute skandalfrei. Beide haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen zusammen alt werden.

Das ist über Claudia „Weidung-Anders“ bekannt

Claudia Hess kam 1972 in Bendorf zur Welt und wuchs in Siershahn, einem kleinen Ort im Westerwald in der Nähe von Koblenz, auf. Sie besuchte zunächst ein Gymnasium und im Anschluss daran die höhere Handelsschule. Darauf folgte eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Eine zweite Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin ermöglichte ihr mehrere Auslandsaufenthalte.

Ab 1992 war sie in einem produzierenden Betrieb sechs Jahre lang als Assistentin der Geschäftsleitung tätig. Nach dem Beginn ihrer Beziehung wechselte Claudia 1998 ihren Arbeitsplatz und arbeitete fortan im Musikverlag und Backoffice von Thomas Anders. Bis heute unterstützt sie ihren Mann beruflich als Head of Backoffice & Digital Manager. Claudia ist sehr aktiv im Internet und gewährt dort zahlreiche Einblicke in ihr Familienleben, zu dem sowohl Sohn Alexander Mick (23) als auch Hündin Summer gehören.

Judith Rakers packt über schockierende Wiesn-Erfahrung aus
Judith Rakers teilt im Podcast "Baborie & Rakers" ihre schockierenden Erfahrungen auf dem Oktoberfest. Eine Szene, die sie bis heute nicht loslässt.
Oktoberfest-Erinnerungen
Judith Rakers

Claudia ist Ehefrau, Mutter und Unternehmerin

Claudia nahm nach ihrer Hochzeit den Namen ihres Mannes an, der mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung heißt. Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2002 verfasste Claudia ein Buch mit dem Titel „Mein Kind im ersten Jahr“, erschienen im Südwest-Verlag. Einen Beitrag über das Ehepaar „Weidung-Anders“ findet man in dem Buch von Bettina Bergwelt namens „Prominent mit Hund“. Hier erzählen sie die Geschichte ihrer Mischlingshündin Summer, die durch einen Zufall aus einem spanischen Tierheim in die Familie kam.

Im Oktober 2014 gründete Claudia das Unternehmen HOME & DOGS. Dieses produzierte zunächst eine eigene Linie hochwertigen Hundefutters. Etwas später gesellten sich Hundebetten hinzu. Zum Sortiment zählte außerdem viel Nützliches für Halter und Hund. Neben ihrem liebevoll eingerichteten Showroom auf dem Klostergut Besselich in Urbar verkaufte Claudia ihre Produkte auch in einem Online-Shop. Aktuell sind sowohl Showroom als auch Online-Shop geschlossen. Über Facebook ließ Claudia ihre Kunden wissen, dass die Marke „Home & Dogs“ aktuell auf Grund von Zeitmangel „ruht“.

Claudia und Thomas sind rundum glücklich

Claudia und Thomas sind ein rundum glückliches Paar. Beide sind beruflich erfolgreich und führen eine intakte Ehe. Auf 25 gemeinsame Jahre zurückblickend, ist sich Claudia sicher, Glück mit ihrem Mann gehabt zu haben: „Er ist viel geduldiger als ich und er kann besser kochen und zuhören.“

Das Geheimnis ihrer Liebe sei Humor. Thomas ist überzeugt: „Sie ist die tollste Frau der Welt. Wir haben einen wunderbaren Sohn. Wir sind Topf und Deckel auf Augenhöhe. Wir haben denselben moralischen Kompass. Unsere Einstellung zum Leben und zum Genuss sind identisch.“ Es ist ein Segen, wenn man das nach 25 Jahren immer noch tief aus dem Herzen heraus sagen kann.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Judith Rakers packt über schockierende Wiesn-Erfahrung aus
Oktoberfest-Erinnerungen
Judith Rakers
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
Kultur, Krawall und Klassiker: So hat "aspekte" die Medienwelt geprägt
Kulturelles Erbe
Katty Salié im Interview
Kann Wissenschaft bei der Liebe helfen? Jetzt "All Of You" streamen!
Sci-Fi-Romanze
"All Of You" | Apple TV+
Start der 15. Staffel: Diese Neuerung erwartet die Fans bei "The Voice"
"The Voice of Germany"
The Voice of Germany
Barbara Schöneberger und Steffen Henssler: Klartext im Podcast
Privatsphäre und politische Statements
Barbara Schöneberger
Marlene Lufen gesteht: Gewalt wegen Untreue
Podcast-Geständnis
Marlene Lufen
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens
Schockierende Enthüllungen
Prinz William
Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe