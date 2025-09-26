Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Als eine Hälfte des Duos „Modern Talking“ fiel neben Thomas Anders´ zartem Schmelz in der Stimme vor allem sein Markenzeichen auf: eine Goldkette mit dem großen Schriftzug „NORA“. Im Licht der Scheinwerfer blendete „NORA“ die Zuschauer bei jedem Auftritt. Der Schmuck ließ keinen Zweifel daran, dass der Träger vergeben ist. Und zwar nicht an irgendeine, sondern an Nora Balling (61), seit 1984 die Ehefrau von Thomas.

Doch im Laufe der Jahre verschwand der überdimensionale Schriftzug vom Hals des Sängers. Mit ihrer Scheidung im Jahr 1999 gingen Thomas und Nora getrennte Wege. Nur ein Jahr später zierte Thomas Anders ein neues Schmuckstück: Am 15. Juli 2000 steckte Claudia den Ehering an seinen Finger, den er bis heute trägt.

25 skandalfreie Ehejahre: Das Geheimrezept von Thomas Anders Vor kurzem feierten Thomas und Claudia (53) ihre Silberhochzeit. 25 Ehejahre – ein Meilenstein, den nicht jedes Ehepaar schafft, schon gar nicht im schnelllebigen Musikbusiness. „Viele in der Showbranche lernen sich irgendwie kennen und beteuern sofort die große Liebe, was mir ohnehin auf den Keks geht. Ein Jahr zuvor war die geschiedene Frau noch die größte Liebe des Lebens und jetzt kommt die allergrößte Liebe des Lebens dran. Das ist mir zu inflationär“, äußerte sich der Musiker in einem Interview mit „Bild“.

In seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ sprachen beide über das Erfolgsrezept ihrer Liebe und Claudia verriet, wie sie sich kennenlernten. Es war im Jahr 1996 in seinem Stammlokal in Koblenz. Thomas war bereits ein populärer Star, „Modern Talking“-Hits liefen überall ‘rauf und ‘runter. Jeder kannte das Pop-Duo - selbstverständlich auch Claudia, sie ließ sich jedoch vom Ruhm nicht beeindrucken.

Es muss eher „Anders“ herum gewesen sein, denn Thomas sei sofort Feuer und Flamme gewesen. „Ich war ja gar nicht frei damals. Thomas musste ja richtig ackern“, verriet Claudia. Thomas bestätigte humorvoll: „Ich musste das erste Mal im Leben arbeiten.“ Bei den Gedanken an diese Zeit geriet Claudia ins Schwärmen, denn Thomas habe ich sehr bemüht, war ganz Gentleman und ließ ihr die Zeit, die sie brauchte um sich einzulassen.

So begann die Romanze des Schlagerstars mit seiner Claudia Im Podcast verriet Claudia weitere Details: „Wir waren ganz süß und harmlos das erste halbe Jahr. Wir haben Stunden telefoniert. Ich bin ins Lager verschwunden.“ Um heimlich mit ihrem Schwarm telefonieren zu können, verschwand Claudia auf der Arbeit ins Lager, um ‚Fliesenschienen-Eckprofile zu zählen‘.

„Also, wenn man das jetzt jemandem erzählt hätte, der würde wirklich schmunzeln, wenn er da jetzt Kopfkino hat, wie ich da in den Kartons liege und Thomas Anders am Ohr habe“, so Claudia ganz amüsiert. Das lange Warten hat sich für Thomas offensichtlich gelohnt. Ihre Ehe blieb bis heute skandalfrei. Beide haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen zusammen alt werden.

Das ist über Claudia „Weidung-Anders“ bekannt Claudia Hess kam 1972 in Bendorf zur Welt und wuchs in Siershahn, einem kleinen Ort im Westerwald in der Nähe von Koblenz, auf. Sie besuchte zunächst ein Gymnasium und im Anschluss daran die höhere Handelsschule. Darauf folgte eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Eine zweite Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin ermöglichte ihr mehrere Auslandsaufenthalte.

Ab 1992 war sie in einem produzierenden Betrieb sechs Jahre lang als Assistentin der Geschäftsleitung tätig. Nach dem Beginn ihrer Beziehung wechselte Claudia 1998 ihren Arbeitsplatz und arbeitete fortan im Musikverlag und Backoffice von Thomas Anders. Bis heute unterstützt sie ihren Mann beruflich als Head of Backoffice & Digital Manager. Claudia ist sehr aktiv im Internet und gewährt dort zahlreiche Einblicke in ihr Familienleben, zu dem sowohl Sohn Alexander Mick (23) als auch Hündin Summer gehören.

Claudia ist Ehefrau, Mutter und Unternehmerin Claudia nahm nach ihrer Hochzeit den Namen ihres Mannes an, der mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung heißt. Nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2002 verfasste Claudia ein Buch mit dem Titel „Mein Kind im ersten Jahr“, erschienen im Südwest-Verlag. Einen Beitrag über das Ehepaar „Weidung-Anders“ findet man in dem Buch von Bettina Bergwelt namens „Prominent mit Hund“. Hier erzählen sie die Geschichte ihrer Mischlingshündin Summer, die durch einen Zufall aus einem spanischen Tierheim in die Familie kam.

Im Oktober 2014 gründete Claudia das Unternehmen HOME & DOGS. Dieses produzierte zunächst eine eigene Linie hochwertigen Hundefutters. Etwas später gesellten sich Hundebetten hinzu. Zum Sortiment zählte außerdem viel Nützliches für Halter und Hund. Neben ihrem liebevoll eingerichteten Showroom auf dem Klostergut Besselich in Urbar verkaufte Claudia ihre Produkte auch in einem Online-Shop. Aktuell sind sowohl Showroom als auch Online-Shop geschlossen. Über Facebook ließ Claudia ihre Kunden wissen, dass die Marke „Home & Dogs“ aktuell auf Grund von Zeitmangel „ruht“.

Claudia und Thomas sind rundum glücklich Claudia und Thomas sind ein rundum glückliches Paar. Beide sind beruflich erfolgreich und führen eine intakte Ehe. Auf 25 gemeinsame Jahre zurückblickend, ist sich Claudia sicher, Glück mit ihrem Mann gehabt zu haben: „Er ist viel geduldiger als ich und er kann besser kochen und zuhören.“

Das Geheimnis ihrer Liebe sei Humor. Thomas ist überzeugt: „Sie ist die tollste Frau der Welt. Wir haben einen wunderbaren Sohn. Wir sind Topf und Deckel auf Augenhöhe. Wir haben denselben moralischen Kompass. Unsere Einstellung zum Leben und zum Genuss sind identisch.“ Es ist ein Segen, wenn man das nach 25 Jahren immer noch tief aus dem Herzen heraus sagen kann.