Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus

William Shatner, bekannt als Captain Kirk aus der legendären Serie "Raumschiff Enterprise", hätte am Mittwoch die Technologie aus der Science-Fiction-Welt seines berühmten Charakters gebrauchen können. Der Schauspieler hatte Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel und rief einen Notdienst. Ein Rettungswagen brachte den 94-Jährigen ins Krankenhaus, wo er sofort untersucht wurde. Laut US-Medienberichten sei sein Zustand mittlerweile "gut". Er ruhe sich aus, um wieder zu Kräften zu kommen.

Shatner schrieb als Captain Kirk in der Sci-Fi-Serie "Raumschiff Enterprise" (1969) TV-Geschichte. Die Serie wurde zwar zunächst nach nur drei Staffeln abgesetzt, doch durch Wiederholungen und die ungebrochene Fanbindung entwickelte sich die Serie zu einem Kulturphänomen. Über 250 Film- und TV-Rollen spielte Shatner, doch seine prägendste bleibt die des charismatischen Raumschiff-Kommandanten.

William Shatner war nicht nur Captain Kirk Neben Raumschiff Enterprise war Shatner in zwei weiteren erfolgreichen Serien zu sehen: In "T. J. Hooker" (1982-1986) spielte er den Polizeiveteranen Hooker und in der Anwaltsserie "Boston Legal" (2004-2008) den exzentrischen Anwalt Danny Crane.

Mit Blick auf das Ende seines Lebens zeigte sich Shatner 2024 in einem Interview nachdenklich und bereit, Abschied zu nehmen. Er drehte eine Dokumentation über sein Leben, um seinen Enkeln etwas zu hinterlassen, damit sie sich später an ihren Großvater erinnern können. "Ob ich nun während dieses Gesprächs umfalle oder in zehn Jahren – meine Zeit ist begrenzt", sagte er damals.