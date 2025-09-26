Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus

Home News Star-News

Sorge um Star

26.09.2025, 08.51 Uhr
Sorge um William Shatner: Der "Raumschiff Enterprise"-Star rief selbst den Notruf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Aber warum?
William Shatner
"Raumschiff Enterprise"-Darsteller William Shatner musste im Krankenhaus behandelt werden.   Fotoquelle: 2021 Getty Images/Bennett Raglin

William Shatner, bekannt als Captain Kirk aus der legendären Serie "Raumschiff Enterprise", hätte am Mittwoch die Technologie aus der Science-Fiction-Welt seines berühmten Charakters gebrauchen können. Der Schauspieler hatte Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel und rief einen Notdienst. Ein Rettungswagen brachte den 94-Jährigen ins Krankenhaus, wo er sofort untersucht wurde. Laut US-Medienberichten sei sein Zustand mittlerweile "gut". Er ruhe sich aus, um wieder zu Kräften zu kommen.

Shatner schrieb als Captain Kirk in der Sci-Fi-Serie "Raumschiff Enterprise" (1969) TV-Geschichte. Die Serie wurde zwar zunächst nach nur drei Staffeln abgesetzt, doch durch Wiederholungen und die ungebrochene Fanbindung entwickelte sich die Serie zu einem Kulturphänomen. Über 250 Film- und TV-Rollen spielte Shatner, doch seine prägendste bleibt die des charismatischen Raumschiff-Kommandanten.

William Shatner war nicht nur Captain Kirk

Neben Raumschiff Enterprise war Shatner in zwei weiteren erfolgreichen Serien zu sehen: In "T. J. Hooker" (1982-1986) spielte er den Polizeiveteranen Hooker und in der Anwaltsserie "Boston Legal" (2004-2008) den exzentrischen Anwalt Danny Crane.

