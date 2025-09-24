Home News TV-News

„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof

„Sturm der Liebe": Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof

24.09.2025, 12.20 Uhr
Johanna Graen und Anthony Paul sind das neue Traumpaar in "Sturm der Liebe". Im Interview sprechen sie über die Herausforderungen am Set, Textlernen bis in die Nacht und ihren ersten Kuss vor der Kamera.
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Johanna Graen und Anthony Paul sind das Traumpaar der neuen Staffel von "Sturm der Liebe". Dass es nicht immer leicht ist Freunde, Familie und die Arbeit unter einen Hut zu bekommen, erzählen die beiden im Interview.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Johanna Graen im Interview
Johanna Graen ist den Zuschauern bereits als Fanny vertraut. Die sympathische Gärtnerin mit der wilden Lockenmähne gilt als bodenständig und einfühlsam - doch die große Liebe blieb ihr bisher verwehrt. Privat hat die gelassene Frau übrigens keinen grünen Daumen, wie sie im Interview verrät.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Anthony Paul im Interview
Anthony Paul kommt als Kilian Rudloff neu an den Fürstenhof. Der symphatische Schauspieler bringt viel Theatererfahrung mit. Nach seinem Studium am Europäischen Theaterinstitut Berlin war er Ensemblemitglied am Volkstheater Bautzen, wo er unter anderem Rollen in Klassikern wie "Hamlet" und "Anna Karenina" übernahm.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Sturm der Liebe
Das neue Traumpaar Johanna Graen (links) und Anthony Paul (links) feierte gemeinsam mit den langjährigen Serienstars Antje Hagen, Sepp Schauer (rechts) und Dirk Galuba (dritter von links) sowie Gregory B. Waldis, dem Traummann der ersten Staffel, das Jubiläum von "Sturm der Liebe".  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold
Sturm der Liebe
Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul) sind das Traumpaar der 22. Staffel von "Sturm der Liebe". Doch gegensätzlicher könnten die Gärtnerin und der Koch kaum sein.  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Das neue Traumpaar verrät im Interview, wie schnell es am Set zum ersten Kuss kam.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Sie sind das neue Traumpaar von "Sturm der Liebe": Johanna Graen (35) und Anthony Paul (40) sprachen zum 20-jährigen Jubiläum (die Serie wird seit 1. August 2005 produziert und seit 26. September 2005 von Montag bis Freitag, 15.10 Uhr, im Ersten gesendet) und pünktlich zum Start der 22. Staffel (voraussichtlich am 29. Oktober) mit der Agentur teleschau über harte Arbeit und den ersten Kuss.

Johanna Graen und Anthony Paul über ihren "Sturm der Liebe"-Einstieg

Wie fühlt es sich an, als Neuzugang in ein so eingeschworenes Team zu kommen? Johanna Graen, die in der Serie die empathische Gärtnerin Fanny spielt, erinnert sich: "Ich wurde von allen unglaublich herzlich aufgenommen und mit offenen Armen empfangen."

Auch Anthony Paul, der als Kilian Rudloff neu an den Fürstenhof kommt, erlebte einen warmen Start: Für ihn sei es eine Art "Ensemble Ding". Der humorvolle Schauspieler, der nun einen Koch verkörpert, stand vier Jahre lang auf der Theaterbühne und findet die Atmosphäre vergleichbar. Er weiß, dass man "in solchen Gruppen von Anfang an herzlich aufgenommen wird", sagt er im teleschau-Interview.

So hart arbeiten die beiden für den Serienerfolg

Privat pendeln beide zwischen dem Drehort München und ihrem Wohnort Berlin. Der Arbeitsalltag ist intensiv. Anthony Paul ist überzeugt, sie gehören "definitiv zu den am meisten arbeitenden Schauspielern hierzulande". Das bedeutet auch: Textmassen pauken. Seine Strategie: "viel spazieren" und die Texte immer dabei – "oft bis spät in die Nacht".



Auch Graen spürt den Druck am Set. Die sympathische junge Frau erzählt, dass sie es "abends mal kurz zu telefonieren" schafft, wenn es gut läuft. Doch viele "Nachrichten von Familie und Freunden bleiben oft unbeantwortet". Wenn die Schauspielerin dann mal in Berlin ist, sei kaum zu erwarten, "dass jeder gerade an diesem Wochenende Zeit hat". Das alles sei für sie "eine große Herausforderung".

Und dann war da noch die Sache mit dem ersten Kuss vor der Kamera – immerhin spielen sie das neue "Traumpaar" ... Johanna Graen gesteht: Sie sei "privat ziemlich schüchtern". Der Kuss stand dann aber ziemlich fix auf dem Spielplan. Einen Kuss mit jemanden, "den man gerade mal fünf Minuten kennt" – das sei alles andere als einfach, vor allem, wenn man sich "vorher noch nie richtig berührt" hat und sich kaum kennt. Für Graen war das ein spannender Moment. Auch Anthony Paul zeigte sich vom Kuss etwas überrumpelt: "Das mit dem Kuss ging wirklich sehr schnell", sagte er der teleschau.

Ein Traumpaar vor der Kamera und zwei Menschen im Interview, die zeigen, dass hinter dem TV-Glanz jede Menge Arbeit steckt.

