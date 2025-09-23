Home News TV-News

ZDF-Doku „Der Pate von St. Petersburg“: Putins dunkler Aufstieg

"Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht"

Putins Macht: Wie Mafia und Geheimdienste sein Imperium schufen

23.09.2025, 07.30 Uhr
von Hans Czerny
Die Dokumentation "Terra X History" beleuchtet Wladimir Putins Anfänge in St. Petersburg und zeigt, wie er ein Netzwerk aus Geheimdienst- und Mafia-Verbindungen schuf, das ihn an die Spitze der russischen Macht brachte.
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Von St. Petersburg nach Moskau: Mit Verbindungen zur Unterwelt und den Geheimdiensten bahnt sich Wladimir Putin (dargestellt von Marius Čizauskas) den Weg zur Macht.  Fotoquelle: ZDF / Jürgen Rehberg
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Wladimir Putin (im Film Marius Čizauskas) macht sich als Assistent des seit Juni 1991 amtierenden Leningrader Bürgermeisters Anatoli Sobtschak schon bald einen Namen.  Fotoquelle: ZDF / Jürgen Rehberg
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Wladimir Putin (Marius Čizauskas) festigt im Verlauf der frühen 90er-Jahre seine Position in St. Petersburg und steigt unter Bürgermeister Anatoli Sobtschak 1994 zum ersten Vizebürgermeister der Stadt auf.  Fotoquelle: ZDF / Jürgen Rehberg
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Marina Litwinenko, die Witwe des vergifteten ehemaligen FSB-Geheimdienstagenten Alexander Litwinenko, äußert sich in ihrem Interview mit den Filmemachern zu den Erkenntnissen, die ihr Mann über den russischen Machtapparat gewonnen hatte und was ihn zur Zielscheibe des Kremls machte.  Fotoquelle: ZDF / Jürgen Rehberg
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Der spanische Staatsanwalt José Grinda traf den ehemaligen FSB-Agenten Alexander Litwinenko im Zuge seiner Ermittlungen gegen die russische Mafia im Jahr 2006. Kurz vor einer Aussage Litwinenkos in Madrid wurde dieser mit Polonium vergiftet.   Fotoquelle: ZDF / Jürgen Rehberg

Alle Welt starrt auf den russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin und reibt sich angesichts dessen Taten die Augen: Überfall auf der Krim und in der Ost-Ukraine 2014, vergiftete Agenten im westlichen Ausland, verhaftete Oppositionelle in Russland selbst und im Gulag umgebracht. Nach dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 rüstet der Westen auf und hofft dennoch auf Frieden, weil ihm angesichts des russischen Autokraten nichts anderes übrigbleibt.

ZDF
Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht
Doku • 23.09.2025 • 20:15 Uhr

Wladimir Putin: Eine Mischung aus Korruption und eiskaltem Geheimdienstler

Just zu diesem Zeitpunkt blickt "Terra X History" unter dem Titel "Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht" noch einmal auf Putins Anfänge in seiner Heimatstadt St. Petersburg zurück. Mit Ex-Kollegen aus dem Geheimdienst, ausländischen Investigativjournalisten, sowie Untersuchungsberichten aus St. Petersburg. So wird ein Bild Putins entworfen, das ihn als Mischung aus Korruption und eiskaltem Geheimdienstler zeigt.

2024 wurde Putin (in Spielszenen dargestellt vom Schauspieler Marius Čizauskas) zum fünften Mal als russischer Präsident gewählt, 2000, als Boris Jelzin zurückgetreten war, zum ersten Mal. Sein allrussisches Weltbild, das einem Zarenimage samt angezettelter Kriege und damit verbundenen Siegen folgt, kennt man inzwischen zur Genüge. Auch über seine frühe Zeit in St. Petersburg (Judokämpfer, Eishockeyspieler) gibt es Filme, auch über seine Gedanken zu einer unvermeidlichen Radikalisierung Russlands hin zu einer tugendsamen Autokratie.

Derzeit beliebt:
>>„Tatort“ zur Wiesn: Zwischen Maß, Mord und massiven Übergriffen
>>ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
>>Bernhard Langer: MagentaTV zeigt Doku „Der ewige Champion“
>>Europas Ingenieurskunst: Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku

Spuren von Korruption, schwarze Kassen und rätselhafte Todesfälle

In St. Petersburg, vormals Leningrad, stieg er nach dem Untergang der Sowjetunion zum zweiten Bürgermeister auf und war als solcher für den Geheimdienst tätig. Damals, so die "Terra X History"-Ausgabe, knüpfte er ein Netzwerk aus Mafia- und Geheimdienst-Seilschaften und schuf so "eine Basis für Russlands künftige Machtelite, die auf dem Weg nach oben deutliche Spuren von Korruption, schwarzen Kassen und rätselhaften Todesfällen hinterlässt".



Zwischen Maß, Mord und massiven Übergriffen
Der BR zeigt den "Tatort: Die letzte Wiesn", einen Krimi mitten im Oktoberfest-Trubel. Batic und Leitmayr ermitteln in einem Fall, der die Schattenseiten des Volksfests offenbart.
"Tatort: Die letzte Wiesn"
"Tatort: Die letzte Wiesn"

So versucht die Doku aufzuzeigen, dass Putin ein Geflecht knüpfte, das später einen ganzen Staat durchdringen und kontrollieren konnte. Heute säßen die "Petersburger" in einflussreichen Positionen – sofern sie sich nicht mit Putin überworfen hätten. Denn vermeintliche Verräter und Abtrünnige betrachtet er als Feinde. Nach dem Verfall der Sowjetunion war für ihn das Ziel, mit harter Hand eine "strenge Ordnung" einzuführen.

Aus diesem Grund sollte Wladimir Putin nicht in die Ecke gedrängt werden

"Er wurde von zwei Mentalitäten geprägt: der kriminellen Mentalität und der Mentalität eines Geheimdienstoffiziers", sagt einer der Putin-Interpreten im Film. "Putin und seine KGB-Freunde sind Soldaten des Kalten Krieges. Darin haben sie eine vernichtende Niederlage erlitten. Seitdem leiden sie am Versailles-Syndrom. Sie wollen sich am Westen rächen. Diese 'Petersburger' sind Putin auf dem Weg nach oben gefolgt. Sie haben durch ihn die Macht in Russland übernommen."

ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
ARTE deckt in einer dreiteiligen Serie die unbekannten Facetten Monacos auf. Von den historischen Anfängen der Grimaldi bis zu den glamourösen Hochzeiten des Fürstenhauses. Ein Blick hinter die Kulissen des berühmten Zwergstaates.
"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte

Sergej Schirnow, ein ehemaliger KGB-Agent erzählt die Begegnung Putins mit einer Ratte. Als Junge habe er eine Ratte mit einer Eisenstange gejagt und in die Ecke gedrängt. Dann griff ihn die Ratte an. Fazit: "Man sollte ihn nicht in die Ecke treiben." Marina Litwinenko, die Witwe des 2006 vergifteten ehemaligen FSB-Geheimdienstagenten Alexander Litwinenko, sagt im Film: "Mein Mann erkannte, wie Verbrecher, Geheimdienste und Politik verschmolzen zum Machtapparat des modernen Russlands. Und natürlich wurde er damit für Putin zum Hauptfeind." Dem ist leider nur wenig hinzuzufügen.

Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht – Di. 23.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Demenzkranke auf der Bühne: Das berührende Theaterprojekt
"37°: Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne"
Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne
Liebeschaos in Schweden: Der neue "Inga Lindström"-Film
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Wie brutal ist „Wolfssommer – Blutige Spuren“ im ZDF wirklich?
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Eltern eines Serienmörders: Die Geschichte von Ulla und Didi H.
"Jenseits von Schuld"
Jenseits von Schuld
ARD-Doku: Alles über Zahnmedizin und Kieferorthopädie
"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne"
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Dino-Survival: Adam Driver in der Urzeit
"65"
65
Alpenkrimi mit Akkordeon: "Der Geier" löst wieder Fälle
"Der Geier – Freund oder Feind"
Der Geier - Freund oder Feind
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
Barbara Schöneberger und Steffen Henssler: Klartext im Podcast
Privatsphäre und politische Statements
Barbara Schöneberger
Schulmassaker im TV: Dieser "Polizeiruf" geht unter die Haut
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!
Debüt im Reality-TV
Christina Dimitriou
Schock am Set: Tom Holland verletzt sich bei „Spider-Man 4“-Dreh
Stuntverletzung
Tom Holland
Marlene Lufen gesteht: Gewalt wegen Untreue
Podcast-Geständnis
Marlene Lufen
Dwayne "The Rock" Johnson enthüllt seinen größten Schmerz!
Kindheitstrauma
Dwayne "The Rock" Johnson
„The Voice“: Moderatorin Melissa Khalaj spricht über ihre Ängste
Selbstzweifel, Träume, neue Staffel
Promi Big Brother - Die Late Night Show
DVD-Neuheiten: Von Nazi-Drama bis Action-Kracher mit Ana de Armas
DVD-Highlights der Woche
"From the World of John Wick: Ballerina"
„Alles den Bach runter“: Frank Rosin verzweifelt in neuem Fall
Gastronomie-Krise
Rosins Restaurants
Streaming-Starts: „French Lover“, „The Savant“ und mehr ab 26.9.
Streaming-Highlights
"French Lover"
Sabrina Impacciatore: Ein Leben voller Herausforderungen
Emmy-nominierte Schauspielerin
Sabrina Impacciatore
Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
Mega-Party im Hofbräuhaus
Ross Antony
Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
Selbstliebe-Botschaft
Lilly Becker
Oktoberfest 1905: Die Rivalität geht weiter
"Oktoberfest 1905"
"Oktoberfest 1905"
Morbius: Der zwiespältige Antiheld
"Morbius"
Morbius
Berlin-Marathon: Rennen der Superlative
"Berlin Marathon 2025"
Berlin-Marathon 2025
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Krasser Wandel
NIna Chuba
NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
Meinungsvielfalt
KLAR