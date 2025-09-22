ARD-Doku „Mein Körper. Meine Zähne“: Wie viel Schönheit ist gesund?

ARD-Doku: Alles über Zahnmedizin und Kieferorthopädie
Neben den Augen ist vor allem ein möglichst strahlendes Lächeln – bestenfalls mit einer optisch ansprechenden Zahnreihe – eine der wichtigsten "Visitenkarten" beim Erstkontakt zwischen Menschen. Die neue ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne" von Jörn Schnitger widmet sich aber nicht nur ästhetischen Fragen, sondern geht ihr Thema möglichst vielschichtig und vorrangig aus einer wissenschaftlichen Perspektive an. Es geht um den weit verbreitete Wunsch, schöne, gerade, weiße, ebenmäßige und gesunde Zähne zu haben. Doch zu welchem Preis? Und welche Rolle spielt dabei ein Druck, der von außen kommt – etwa in Berufen mit viel Kundenkontakt?
Zahnmedizin: Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit um bis zu zehn Prozent
Tatsächlich verdienen Zahnmediziner Unsummen mit dem Begradigen, Restaurieren und Polieren. Doch geht es bei vielen Eingriffen, vor allem bei korrektiven Behandlungen von Zahn-Fehlstellungen, die man spätestens im Teenager-Alter angehen sollte, natürlich nicht ausschließlich um mehr oder weniger "kosmetische" Aspekte: Fehlstellungen und Entzündungen im Kieferbereich können Verspannungen und Schmerzen auslösen – oft mit Abstrahlungen in ganz andere Körperregionen, sodass vielen Betroffenen der Zusammenhang bei unerklärlichen Verspannungen meist nicht klar ist.
Wer sich durch zahnmedizinische Eingriffe helfen lässt, kann Studien zufolge nicht nur sein Gesamtwohlbefinden verbessern, sondern seine körperliche Leistungsfähigkeit um bis zu zehn Prozent steigern. Allerdings sollte man die nötigen Schritte gut abwägen, sich ausführlich beraten lassen und oft besser noch Zweit-Einschätzungen einholen. Nicht jede Behandlungen ist sinnvoll.
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne – Mo. 22.09. – ARD: 22.50 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH