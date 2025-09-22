Home News TV-News

ARD-Doku „Mein Körper. Meine Zähne“: Wie viel Schönheit ist gesund?

"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne"

ARD-Doku: Alles über Zahnmedizin und Kieferorthopädie

22.09.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne" von Jörn Schnitger beleuchtet umfassend und wissenschaftlich, wann zahnmedizinische Eingriffe sinnvoll sind.
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Biathletin Sophia Schneider weiß, wie wichtig gesunde Zähne für die Gesamtgesundheit des Körpers sind - und wie zunächst unerklärliche Verspannungen erklärt werden können.  Fotoquelle: HR
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Viel Menschen fürchten sich vor regelmäßigen Zahnartzbesuchen.  Fotoquelle: IStock/gpointstudio
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Eine perfekte Zahnstellung kann verhindern, dass es zu Verspannungen im gesamten Körper kommt.  Fotoquelle: IStock/mel-nik
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Durch Regulierungen und regelmäßige Kontrolle können Zahnfehlstellungen wieder behoben werden.  Fotoquelle: IStock/Vladislav Stepanov

Neben den Augen ist vor allem ein möglichst strahlendes Lächeln – bestenfalls mit einer optisch ansprechenden Zahnreihe – eine der wichtigsten "Visitenkarten" beim Erstkontakt zwischen Menschen. Die neue ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne" von Jörn Schnitger widmet sich aber nicht nur ästhetischen Fragen, sondern geht ihr Thema möglichst vielschichtig und vorrangig aus einer wissenschaftlichen Perspektive an. Es geht um den weit verbreitete Wunsch, schöne, gerade, weiße, ebenmäßige und gesunde Zähne zu haben. Doch zu welchem Preis? Und welche Rolle spielt dabei ein Druck, der von außen kommt – etwa in Berufen mit viel Kundenkontakt?

ARD
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Dokumentation • 22.09.2025 • 22:50 Uhr

Zahnmedizin: Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit um bis zu zehn Prozent

Tatsächlich verdienen Zahnmediziner Unsummen mit dem Begradigen, Restaurieren und Polieren. Doch geht es bei vielen Eingriffen, vor allem bei korrektiven Behandlungen von Zahn-Fehlstellungen, die man spätestens im Teenager-Alter angehen sollte, natürlich nicht ausschließlich um mehr oder weniger "kosmetische" Aspekte: Fehlstellungen und Entzündungen im Kieferbereich können Verspannungen und Schmerzen auslösen – oft mit Abstrahlungen in ganz andere Körperregionen, sodass vielen Betroffenen der Zusammenhang bei unerklärlichen Verspannungen meist nicht klar ist.

Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Christoph Maria Herbst sah nicht immer so aus, wie wir ihn heute kennen. Wie denn dann?
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst

Derzeit beliebt:
>>„The Voice“: Moderatorin Melissa Khalaj spricht über ihre Ängste
>>Europas Ingenieurskunst: Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku
>>NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
>>„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik

Wer sich durch zahnmedizinische Eingriffe helfen lässt, kann Studien zufolge nicht nur sein Gesamtwohlbefinden verbessern, sondern seine körperliche Leistungsfähigkeit um bis zu zehn Prozent steigern. Allerdings sollte man die nötigen Schritte gut abwägen, sich ausführlich beraten lassen und oft besser noch Zweit-Einschätzungen einholen. Nicht jede Behandlungen ist sinnvoll.



ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne – Mo. 22.09. – ARD: 22.50 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
"Das Überleben der Langsamsten": Faulheit als Erfolgsrezept?
Schnell sein ist überbewertet!
Das Überleben der Langsamsten
Nächstenliebe oder Missachtung des Rechtsstaates?
"Echtes Leben: Unter Druck – Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
"Echtes Leben: Unter Druck - Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
Kein Pass, keine Rechte: Der unsichtbare Alltag von Staatenlosen
"37°: Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte"
Staatenlos - Kein Pass, keine Rechte
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
Dino-Survival: Adam Driver in der Urzeit
"65"
65
Alpenkrimi mit Akkordeon: "Der Geier" löst wieder Fälle
"Der Geier – Freund oder Feind"
Der Geier - Freund oder Feind
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
Selbstliebe-Botschaft
Lilly Becker
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Oktoberfest 1905: Die Rivalität geht weiter
"Oktoberfest 1905"
"Oktoberfest 1905"
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
Morbius: Der zwiespältige Antiheld
"Morbius"
Morbius
Dieser "Polizeiruf 110" lässt niemanden kalt!
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Drogen, Wölfe und Geheimnisse: Der schwedische Thriller, den man nicht verpassen darf!
"Wolfssommer – Blutige Spuren"
Wolfssommer - Blutige Spuren
Berlin-Marathon: Rennen der Superlative
"Berlin Marathon 2025"
Berlin-Marathon 2025
Schwedische Romantik mit Hindernissen: Die TV-Premiere
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Krasser Wandel
NIna Chuba
NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
Meinungsvielfalt
KLAR
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Das Oktoberfest 2025: Tradition trifft auf TV-Live-Übertragung
"O'zapft is!"
"O'zapft is!"
Humorvolle Schwergewichte: Nicole Jäger im 3sat-Programm
"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre"
Nicole Jäger - Walküre