„Oktoberfest 1905“ in der ARD: Gelingt die Fortsetzung des Serienhits?

Fünf Jahre nach "Oktoberfest 1900" setzt die ARD die Serie um die konkurrierenden Bierbrauerfamilien Prank und Hoflinger pünktlich zum Wiesn-Start in München mit "Oktoberfest 1905" fort. Während Clara Hoflinger (Mercedes Müller) zunehmend in ihrer Loyalität zu Vater und Ehemann zerrissen wird, bietet sich Colina Kandl (Brigitte Hobmeier) die Möglichkeit auf einen Neuanfang.

Oktoberfest 1905 Historienserie • 20.09.2025 • 20:15 Uhr

Großartige Besetzung und hochkarätige Produktion sorgen für ARD-Hit Vielleicht war es die Sehnsucht nach etwas Normalität im Wiesn-freien Jahr 2020, ganz sicher waren es aber auch die großartige Besetzung und die hochkarätige Produktion, die die sechs-teilige Historienserie "Oktoberfest 1900" zu einem Hit in der ARD Mediathek und im linearen Fernsehen machten: 4,42 Millionen Menschen schalteten zur TV-Ausstrahlung der ersten Doppelfolge im September 2020 ein.

Dem Ersten bescherte das einen starken Gesamtmarktanteil von 15,7 Prozent, auch bei der jungen Zielgruppe lag man mit 8,8 Prozent im grünen Bereich. In der ARD-Mediathek wurde die Serie in den ersten zwei Wochen weitere 5,7 Millionen mal abgerufen. Es folgten Auszeichnungen, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2021 in zwei Kategorien und dem Bayerischen Filmpreis, ebenfalls in zwei Kategorien.

Nun erhält die Erzählung über die konkurrierenden Bierbrauer-Familien Hoflinger und Prank eine Fortsetzung: Vier Folgen von "Oktoberfest 1905" (Regie: Stephan Lacant) sind pünktlich zum Wiesn-Start am Samstag, 20. September, an einem Stück im Ersten zu sehen. In der ARD Mediathek steht die Serie bereits ab Freitag, 12. September, jederzeit zum Abruf bereit.

Große Träume und finanzielle Katastrophen Fünf Jahre nach ihrem Zusammenschluss im Finale von "Oktoberfest 1900" sind Roman Hoflinger (Klaus Steinbacher) und sein Schwiegervater Curt Prank (Mišel Matičević) noch immer konkurrierende Partner in der Brauerei. Ihr regelmäßiges Kräftemessen in geschäftlichen Belangen belastet vor allem Clara Hoflinger (Mercedes Müller), die mit ihrem ausgleichenden Anteil stets das Zünglein an der Waage ist. Zerrissen zwischen Ehemann und Vater träumt die inzwischen zweifache Mutter weiter von einem Neuanfang in Chicago.

Dennoch reagiert sie eher besorgt als erfreut, als Roman ihr eröffnet, eine Ozean-Passage für sich, Clara und die zwei gemeinsamen Töchter gekauft zu haben: "Von welchem Geld?", fragt sie. "Ein Investitionskredit der Bank", antwortet Roman, nichts ahnend, dass Clara heimlich ihrem Vater die Zustimmung für eine gigantische Innovation auf dem Oktoberfest gegeben hat.

Die erste Achterbahn Europas soll, nach Pranks Vision, über der Bierburg des Deibel Bräu ihre Runden ziehen. Die im Gegenzug versprochene Wohnung und Brauerei in Chicago bleibt Prank seiner Tochter vorerst schuldig, und ihre Ehe steht mehr denn je auf der Kippe. Eine unerwartete Tragödie, ausgelöst vom Neu-Investor Adam Mertz (Rainer Bock), stürzt die Familie alsbald in eine finanzielle Katastrophe ...

Trotz aller Schicksalsschläge läuft es derweil etwas besser für Claras Vertraute Colina Kandl (Brigitte Hobmeier): Nach dem gemeinsam mit Clara begangenen Mord an ihrem grausamen Ehemann verbüßte Colina eine mehrjährige Haftstrafe. Nach ihrer Entlassung findet sie im legendären Münchner Wirtshaus "Deutsche Eiche" eine Anstellung: Die Wirtin Nappi (Lisa Maria Potthoff) engagiert sie als Sängerin. Auch Maria Hoflingers (Martina Gedeck) Tage in der Psychiatrie, so viel sei schon jetzt verraten, sind gezählt.

Viel Inhalt komprimiert in vier Folgen "Oktoberfest 1900" wurde von der ARD zu Recht als "High-End-Serie auf internationalem Niveau" angepriesen. Der Fortsetzung "Oktoberfest 1905" fällt es augenscheinlich leicht, den Standard im Blick auf großartige Kulissen, stimmige Kostüme und passende Besetzung zu halten.

Verglichen mit der ersten Staffel wirkt der Einstieg in "Oktoberfest 1905" aus erzählerischer Sicht dann aber doch ein wenig gehetzt: Der alte Prank, so erfährt man in einer der ersten Szene ohne lange Umschweife, ist unheilbar an Krebs erkrankt. Auch gibt es Vorgriffe auf den sich zuspitzenden Konflikt zwischen Prank und Roman Hoflinger, während das Publikum sich gleichzeitig noch zwischen den vielen neu eingeführten Figuren zurechtfinden muss.

Die Tatsache, dass sich gerade am Anfang der neuen Serie alles ein wenig drängt, ist allerdings nicht die alleinige Schuld der Serienschöpfer: "Irgendwann im Lauf des Entwicklungsprozesses war klar, dass es diesmal nur vier Folgen werden würden", erklärt Headwriter Ronny Schalk im Interview: "Da galt es natürlich für die Autoren und mich, aus allem, was angelegt war, den größtmöglichen Konflikt zu wählen und zu vertiefen."

Frauenfiguren, die veraltete Gesellschaftsmuster aufzubrechen versuchen "Die erste Staffel spielt zu großen Teilen auf dem Oktoberfest", fasst Regisseur Stephan Lacant zusammen: "In der zweiten Staffel geht es noch mehr um die Intrigen, Machkämpfe, Animositäten hinter den Kulissen." Explizite Gewaltszenen gibt es auch diesmal viele, gleichzeitig strahlen auch die Frauenfiguren noch mehr Stärke und Willenskraft aus als in der ersten Staffel: "Die Serie zeigt Frauenrollen, die aktiv daran arbeiten, aus veralteten Gesellschaftsmustern aufzubrechen", beschreibt es Hauptdarstellerin Mercedes Müller im Interview: "Dieser ständige Kampf gegen die gesellschaftlichen Normen der Zeit ist für mich natürlich besonders spannend zu spielen."

Bei der von Lisa Maria Potthoff gespielten Wirtin Nappi handelt es sich übrigens um eine "historisch verbriefte Figur", wie Ronny Schalk betont: Die Zuhälterin namens "Napoleon", kurz "Nappi", herrschte zur erzählten Zeit im zweiten Stock der "Deutschen Eiche": "Sie war nicht die Chefin, und inwieweit sie damals wirklich solch bacchanalischen Aufführungen wie in unserer Serie veranstaltet hat, wissen wir auch nicht", gesteht Schalk.

Wir haben da wie immer ein Stück weit die Geschichte unserem Plot unterworfen, um gerade dadurch ein möglichst großes Kaleidoskop aus dem zu schaffen, wofür die 'Eiche' historisch steht. Wer 'Oktoberfest 1900' kennt, weiß, dass dieses historische Augenzwinkern zur Serie gehört, wie das Amen in der Kirche."

Auch die technischen Errungenschaften der Moderne, etwa das Röntgen-Gerät oder das erste Automobil, werden in "Oktoberfest 1905" gezeigt.

Wer vor "Oktoberfest 1905" noch einmal "Oktoberfest 1900" sehen möchte, findet die sechs Folgen in der ARD Mediathek und bei Netflix. Der BR zeigt die Folgen außerdem am Dienstag, 2. September, um 23.40 Uhr, am Mittwoch, 3. September, um 0.30 Uhr, am Dienstag, 9. September, um 23.30 Uhr, und am Mittwoch, 10. September, um 0.20 Uhr.

Oktoberfest 1905 – Sa. 20.09. – ARD: 20.15 Uhr

