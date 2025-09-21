Home News TV-News

Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück

21.09.2025, 18.49 Uhr
von Elisa Eberle
Howard Carpendale, einer der größten Stars der Schlagerszene, feiert 2026 seinen 80. Geburtstag und 60-jähriges Bühnenjubiläum. Jetzt widmete ihm Giovanni Zarrella eine große Show im ZDF, in der viele prominente Gäste auftraten.
Howard Carpendale begeht 2026 sein 60-Jahre-Bühnenjubiläum.
Giovanni Zarrella (links) feiert die Karriere von Howard Carpendale in "Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale".
Jürgen Drews wurde am Mittwoch mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.
Beatrice Egli wird einen Song von und mit Howard Carpendale singen.
Kerstin Ott zählt zu den Stammgästen von "Die Giovanni Zarrella Show".

Howard Carpendale zählt zu den größten Stars der Schlagerwelt und verzauberte die Musikwelt nicht zuletzt mit der deutschsprachigen Version von Umberto Tozzis "Ti Amo" oder "Hello Again". Am 14. Januar 1946 wurde der Sänger im südafrikanischen Durban geboren und ist verantwortlich für viele Hits.

Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale
Musik-Show • 20.09.2025 • 20:15 Uhr

Howard Carpendale: 2026 feiert er 80. Geburtstag und 60-jähriges Bühnenjubiläum

Im kommenden Jahr feiert Howard Carpendale nicht nur seinen 80. Geburtstag, sondern auch sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Grund genug für seinen guten Freund Giovanni Zarrella, dem 79-Jährigen schon jetzt eine eigene Show zu widmen: "Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" wurde bereits im August aufgezeichnet und wurde nun zur besten Sendezeit im ZDF ausgestrahlt.

In der dreistündigen Sendung drehte sich alles um das Lebenswerk des Schlagersängers, der natürlich auch selbst den ein oder anderen Hit zum Besten gab. So sang Carpendale unter anderem mit Kerstin Ott, Ben Zucker, Beatrice Egli und Gregor Meyle zusammen. Wie gewohnt griff auch der Gastgeber Giovanni Zarrella immer wieder mal selbst zum Mikrofon, um gemeinsam mit seinem Ehrengast zu singen.

Jürgen Drews nach drei Jahren wieder auf der Showbühne

Popstar Sasha interpretierte sein persönliches Lieblingslied von Howard Carpendale und verknüpfte den Auftritt mit einer berührenden Anekdote. Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters präsentierten gemeinsam ein Medley mit aktuellen Hits von Howard Carpendale. Außerdem traten Paul Young und Wencke Myhre auf. Die norwegische Sängerin ist eine langjährige Wegbegleiterin Carpendales. Beide waren mehrfach in der legendären "ZDF-Hitparade" zu Gast.



Der unanfechtbare Höhepunkt der Show war jedoch der Auftritt von Jürgen Drews: Ende 2022 zog sich der als "König von Mallorca" bekannte Sänger aufgrund seiner unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie aus dem Showgeschäft zurück. Das Erste zeigte die im Oktober 2022 aufgezeichnete Show "Der große Schlagerabschied" Anfang 2023. Fast drei Jahre später zeigt sich Drews zu Ehren seines guten Freundes nun erstmals wieder auf einer Showbühne. Gemeinsam mit Carpendale sang er im Duett.

Howard Caprendale lange in der Rolle des Mentors von Giovanni Zarrella

Neben den musikalischen Auftritten gab es in der Show auch etliche Gespräche mit engen Weggefährten des fast 80-jährigen Howard Carpendale: Sein Sohn, der Moderator Wayne Carpendale sprach über seine Dokumentation "Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale" (abrufbar in der ARD Mediathek). Thomas Anders berichtete von seinem Muscial "Hello! Again?". Es verwendet Songs von Howard Carpendale, einen davon, "Das Lied das Leben heißt", sang Alexander Klaws in der Sendung. Weitere Talkgäste waren die Schlagersängerin Ireen Sheer und der Comedian Atze Schröder.

"Giovanni ist mein Freund", schwärmte Howard Carpendale kürzlich im gemeinsamen "Bild"-Interview über den Moderator und Sänger: "Zwischen uns stimmt einfach die Chemie. Wir empfinden eine große Sympathie füreinander." Auch Zarrella fand warme Worte: "Howard hat mich nach meinen ersten Samstagabend-Shows immer am Sonntag angerufen und meinte, 'Junge, wenn ich Dir ein bisschen was sagen und raten darf ...' Dann gab er mir Ratschläge, was ich noch besser machen könnte."

Irgendwann, so erinnerte er sich weiter, habe Carpendale ihn dann nicht mehr angerufen: "Als ich ihn dann irgendwann traf und fragte, warum er sich nicht mehr nach meinen Sendungen melden würde, antwortete er: Es gibt keinen Grund mehr. Du weißt jetzt, wie es geht. Das fand ich total schön."

Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale – Sa. 20.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

