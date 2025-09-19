Home News TV-News

ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"

Brillen-Panne

ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"

19.09.2025, 11.46 Uhr
von Gianluca Reucher
Die ARD hat einen peinlichen Logikfehler in der Serie "In aller Freundschaft" zugegeben. Dr. Roland Heilmann, gespielt von Thomas Rühmann, war plötzlich ohne seine Brille zu sehen, was bei den Zuschauern für Empörung sorgte.
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Dieser Fehler entrüstete die Fans von "In aller Freundschaft": Dr. Heilmann (Thomas Rühmann) untersucht Razak Amari (Reza Brojerdi), trägt dabei aber nicht die Brille, die ihm gerade verordnet wurde.  Fotoquelle: MDR/Sebastian Kiss

Die ARD hat einen peinlichen Fauxpas zugegeben: In der Serie "In aller Freundschaft" unterlief dem Sender ein übler Logikfehler, der bei vielen Fans nicht unbemerkt blieb. Auf Social Media machten sie ihrem Ärger Luft.

Die ARD-Serie "In aller Freundschaft" ist seit 1998 ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms und hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Doch kürzlich sorgte ein peinlicher Fehler für Unmut bei den Zuschauenden.

In der 1106. Episode mit dem Titel "Von Igeln und Mäusen" war Dr. Roland Heilmann (gespielt von Thomas Rühmann) plötzlich ohne seine Brille zu sehen – sogar während einer Operation.

Dieser Fehler war umso auffälliger, da der Arzt in den vorangegangenen Folgen mit einem massiven Sehproblem zu kämpfen hatte. In einer Episode zuvor ("Zusammenprall") war ihm eine Lese- und Arbeitsbrille verordnet worden, um seine eingeschränkte Sehkraft zu korrigieren. Doch plötzlich war die Brille spurlos verschwunden ...

"Die Brille wurde für diese Folge schlichtweg vergessen"

Die Fans bemerkten den Logikfehler sofort und machten ihrem Ärger auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Serie Luft. "Ich würde gerne wissen, was das für eine Wunderbrille war, mit der Herr Heilmann vorige Woche wieder so gut sehen konnte. Nun ist ein Wunder geschehen, er braucht sie nicht mehr", schrieb ein Zuschauer sarkastisch auf Facebook. Andere schlugen ähnliche Töne an: "Die nicht vorhandene Brille von Dr. Heilmann fiel mir gleich zu Beginn auf. Ich dachte noch, welch wundersame Heilung."

Die Reaktionen der Fans blieben nicht unbeachtet. Die Produktion reagierte auf die vielen Kommentare – und räumte den Fehler ein. In einer Erklärung hieß es: "Es handelt sich bei Rolands Brille um eine Lese- und Arbeitsbrille und ja, unserem Team ist ein Fehler unterlaufen. Da hat keine einzelne Person Schuld, sondern die Brille wurde für diese Folge schlichtweg vergessen! Das ist ein Fehler, der uns nicht mehr passieren sollte, aber auch wir sind nur Menschen." An anderer Stelle wurde wiederholt: "Da hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen."

"In aller Freundschaft" läuft immer dienstags um 21 Uhr im Ersten.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "In aller Freundschaft" finden Sie hier

