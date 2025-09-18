Home News TV-News

Sonderausgabe

"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag

18.09.2025, 14.15 Uhr
von Melanie Ludewigt
Giovanni Zarrella präsentiert am 20. September eine besondere Ausgabe seiner Show zu Ehren von Howard Carpendale. Diese Stars sind dabei!
Am kommenden Samstag, den 20. September 2025, um 20:15 Uhr, zeigt das ZDF eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". Diesmal steht die Sendung unter dem besonderen Motto: „Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale“. In der Dortmunder Westfalenhalle werden die bevorstehenden Jubiläen der Schlagerlegende gefeiert: sein 80. Geburtstag und sein 60-jähriges Bühnenjubiläum im kommenden Jahr.

Giovanni Zarrella moderiert seit 2021 mehrmals im Jahr seine Musikshow, in der der italienische Musiker am Samstag auch selbst auftreten wird. Zudem können sich die Zuschauenden auf Auftritte aktueller Schlagerstars, internationale Popgrößen sowie persönliche Gespräche zu Ehren des Jubilars freuen - ein Abend voller Musik, Emotionen und Erinnerungen.

Diese Stars sind in der neuen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" dabei

  • Howard Carpendale
  • Jürgen Drews
  • Kerstin Ott
  • Beatrice Egli
  • Ben Zucker
  • Nik P.
  • Alexander Klaws
  • Gregor Meyle
  • Sasha
  • Julia Lindholm
  • Linda Hesse
  • Tim Peters
  • Paul Young
  • Ireen Sheer
  • Thomas Hermanns
  • Atze Schröder

Die Gästeliste verspricht einen abwechslungsreichen Mix aus verschiedenen Genres und Generationen. Dabei sind Musikstars wie Kerstin Ott, Beatrice Egli, Ben Zucker, Nik P., Alexander Klaws und Gregor Meyle. Für einen besonderen Moment sorgt Popstar Sasha, der nicht nur seinen persönlichen Favoriten aus dem Repertoire von Howard Carpendale singt, sondern auch die Geschichte hinter dieser Hommage erzählt. Wenn Carpendales enge Weggefährtin Wencke Myhre die Bühne betritt, weht ein Hauch Nostalgie aus der Zeit der legendären „ZDF-Hitparade” durch die Westfalenhalle. Im Kontrast dazu bringt die junge Schlagergeneration – Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters – frische Energie ein und feiert Howard Carpendale mit einem Medley seiner aktuellen Hits. Mit Paul Young betritt eine Pop-Ikone der 80er-Jahre die Bühne, die weltweit gefeierte Hits landete.

Er ist der große Star des Abends

Im Mittelpunkt des Abends steht Howard Carpendale mit seinem musikalischen Lebenswerk. Der deutsch-südafrikanische Sänger begeistert seit Jahrzehnten Schlagerfans und Musikliebhaber. In der Samstagabendshow werden nicht nur seine größten Hits in frischen Live-Arrangements präsentiert, sondern auch ein Duett mit Jürgen Drews, der für diesen Abend noch einmal auf die Bühne zurückkehrt.



Neben den musikalischen Höhepunkten kommen in Talkrunden Wayne Carpendale und Ireen Sheer zu Wort, die persönliche Geschichten und Erinnerungen mit Howard Carpendale teilen. Für humorvolle Akzente sorgen zudem Thomas Hermanns und Atze Schröder.

Das erwartet Zuschauer in der "Giovanni Zarrella Show"

Carpendale beschrieb die Aufzeichnung als sehr emotional und als einen der Höhepunkte seiner Karriere. Über die vielen Gäste zeigte er sich dankbar – zu allen habe er eine besondere Verbindung. Auch für Giovanni Zarrella ist es ein besonders emotionaler Abend, denn die Musik von Howard Carpendale habe ihn schon als Kind begleitet. Ihm nun zu Ehren seines 60. Bühnenjubiläums einen ganzen Abend widmen zu dürfen, habe eine große Bedeutung für ihn, wie er dem ZDF verriet.

Wer die Sendung am kommenden Samstag verpasst, kann sie in der ZDF-Mediathek und über die ZDF App nachträglich ansehen.

