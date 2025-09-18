Home News TV-News

Heidi Klum lädt ein: Riesengaudi beim „HeidiFest“ in München

Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show

18.09.2025, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
Heidi Klum verwandelt das Münchner Hofbräuhaus in eine Bühne für das HeidiFest. Mit Promis, Musik und viel Bier stimmt die TV-Ikone auf das Oktoberfest 2025 ein.
Heidi Klum feiert im Münchner Hofbräuhaus das "HeidiFest" mit Promis, Musik und Bier.

Schon wieder sichert sich Heidi Klum die Prime-Time am Donnerstagabend auf ProSieben – doch diesmal verteilt sie keine Fotos an Models, sondern Brezeln und Bier an eine Schar sehr illustrer Gäste. Die 52-Jährige lädt zum "HeidiFest" ins Hofbräuhaus in München ein.

Musikshow • 18.09.2025 • 20:15 Uhr

Wo könnte eine Pre-Wiesn-Party besser stattfinden als dort, wo eingeschenktes Bier und ausgelassene Stimmung seit jeher zu Hause sind. Das Besondere: Die Party, gewissermaßen eine Einstimmung aufs beginnende Münchner Oktoberfest, wird als Schlager-Show live im Free-TV übertragen.

Heidi Klums Gästeliste: Thomas Anders, Jürgen Drews und Co.

Dirndl und Lederhose werden nicht reichen, um in dem beliebten Brauhaus schunkeln zu können. Denn Heidi Klum selbst entscheidet, wer kommen darf und wer sich das Spektakel vor dem Bildschirm anschauen kann. Neben Heidis Familie werden zahlreiche Prominente erwartet, die den Maßkrug fest im Griff haben, während auf der Bühne bekannte Künstler wie Kerstin Ott, Jürgen Drews, Thomas Anders, Ross Antony, Münchener Freiheit und viele mehr für musikalische Highlights sorgen.

Doch wie kommt Heidi Klum eigentlich auf die Idee, das "HeidiFest" zu feiern? Schon im letzten Jahr tanzte sie mit ihren "Germany's Next Topmodel"-Models fröhlich durchs Hofbräuhaus – und offenbar sprang dabei der Funke über. Jetzt will Heidi das Hofbräuhaus mit rund 1.000 Gästen füllen.

"HeidiFest" im Hofbräuhaus: Kommen die FC Bayern-Stars?

Natürlich übernimmt Heidi die Moderation persönlich und macht die Party so zu einem echten TV-Ereignis, das schon vor dem offiziellen Anstich Lust auf das Oktoberfest wecken soll. Ob Ehemann Tom Kaulitz, als leidenschaftlicher FC Bayern-Fan, bei der Wahl des Veranstaltungsortes seine Finger im Spiel hatte, und ob vielleicht auch Fußballstars unter den Gästen sind? Es bleibt spannend.

Feiern kann die Frau aus Bergisch Gladbach definitiv – ihre legendären Halloween-Partys sind längst weltweit bekannt. Steht jetzt der Beginn einer neuen Ära bevor?

Am Samstag nach dem "HeidiFest" startet dann das Oktoberfest 2025 in München, das bis zum 5. Oktober gefeiert wird.

HeidiFest – Do. 18.09. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

