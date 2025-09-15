Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star

Veronica Ferres (60) hat in ihrer langen Schauspiel-Karriere schon einiges erlebt – und auch einige geküsst, wie sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger verrät. In der neusten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" entlockt die Moderatorin ihrem Gast, wer dennoch nach wie vor ganz oben auf ihrer intimen Liste steht.

Veronica Ferres: Mit diesem Hollywood-Star kam es zum Kuss So erzählt Ferres, dass sie einst einen Film mit Hollywood-Star Christopher Lambert gedreht habe – "Das Geheimnis der Wale". Da horcht Schöneberger auf: "Sieht der noch so gut aus? Der hatte so einen kleinen Silberblick, oder? Wir waren doch alle verliebt in den!", ist die 51-Jährige völlig aus dem Häuschen und möchte von der Schauspielerin wissen, ob sie den "Highlander"-Star gar komplett kleidungslos gesehen habe. "Ne, aber geküsst", berichtet Ferres und lacht.

Da staunt Barbara Schöneberger nicht schlecht. "Du hast sie ja alle geküsst. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast sie wirklich alle geküsst", behauptet sie von der langjährigen Darstellerin, die 1996 mit ihrer Rolle in "Das Superweib" einem großen Publikum bekannt wurde. Die Podcast-Gastgeberin hakt weiter nach: "Ist es noch so, dass noch einer übrig ist auf dieser Welt, wo man sagt, den nehme ich mir noch vor?" Mit der Antwort hat die Moderatorin allerdings nicht gerechnet ...

Für diesen Hollywood-Star schwärmt Veronica Ferres "Ja, Arnold Schwarzenegger", gibt die Schauspielerin zu, dass sie offenbar den "Terminator" höchstpersönlich im Visier hat. Von dieser Wahl hält die Moderatorin jedoch nicht allzu viel: "Ob das jetzt so ein guter Küsser ist, ehrlich gesagt ... Der hat ein sehr großes Gebiss – also wenig Lippe, viel Gebiss. Ich weiß nicht, ob das die ideale Kombination ist", analysiert sie nachdenklich.

Ferres schwärmt: "Aber ich finde den mega! Wie der seine Karriere irgendwie noch mal nach vorne geschossen hat." Vor allem, wie ehrgeizig der inzwischen 78-jährige Österreicher seine Ziele verfolgt habe, beeindrucke die gebürtige Solingerin. Gemeinsam vor der Kamera standen die zwei Stars noch nicht. Sollte es jemals so weit kommen, wäre Ferres aber wohl die letzte Person, die sich gegen eine Kuss-Szene mit dem ehemaligen Bodybuilder wehren würde ...

