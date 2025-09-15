Home News Star-News

Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star

Podcast mit Barbara Schöneberger

Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star

15.09.2025, 15.31 Uhr
von Gianluca Reucher
In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" überrascht Veronica Ferres mit einem Kuss-Geständnis: Die Schauspielerin teilt ihre Erfahrung und Schwärmereien über Hollywood-Stars.
Veronica Ferres
Veronica Ferres hat im Podcast verraten, welchen Schauspieler sie gerne noch küssen würde.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka
Barbara Schöneberger
Barbara Schöneberger hatte Veronica Ferres in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Gast.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Veronica Ferres (60) hat in ihrer langen Schauspiel-Karriere schon einiges erlebt – und auch einige geküsst, wie sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger verrät. In der neusten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" entlockt die Moderatorin ihrem Gast, wer dennoch nach wie vor ganz oben auf ihrer intimen Liste steht.

Veronica Ferres: Mit diesem Hollywood-Star kam es zum Kuss

So erzählt Ferres, dass sie einst einen Film mit Hollywood-Star Christopher Lambert gedreht habe – "Das Geheimnis der Wale". Da horcht Schöneberger auf: "Sieht der noch so gut aus? Der hatte so einen kleinen Silberblick, oder? Wir waren doch alle verliebt in den!", ist die 51-Jährige völlig aus dem Häuschen und möchte von der Schauspielerin wissen, ob sie den "Highlander"-Star gar komplett kleidungslos gesehen habe. "Ne, aber geküsst", berichtet Ferres und lacht.

Da staunt Barbara Schöneberger nicht schlecht. "Du hast sie ja alle geküsst. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast sie wirklich alle geküsst", behauptet sie von der langjährigen Darstellerin, die 1996 mit ihrer Rolle in "Das Superweib" einem großen Publikum bekannt wurde. Die Podcast-Gastgeberin hakt weiter nach: "Ist es noch so, dass noch einer übrig ist auf dieser Welt, wo man sagt, den nehme ich mir noch vor?" Mit der Antwort hat die Moderatorin allerdings nicht gerechnet ...

Derzeit beliebt:
>>RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
>>Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
>>Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
>>Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger

Für diesen Hollywood-Star schwärmt Veronica Ferres

"Ja, Arnold Schwarzenegger", gibt die Schauspielerin zu, dass sie offenbar den "Terminator" höchstpersönlich im Visier hat. Von dieser Wahl hält die Moderatorin jedoch nicht allzu viel: "Ob das jetzt so ein guter Küsser ist, ehrlich gesagt ... Der hat ein sehr großes Gebiss – also wenig Lippe, viel Gebiss. Ich weiß nicht, ob das die ideale Kombination ist", analysiert sie nachdenklich.



Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Der NDR präsentiert mit Wotan Wilke Möhring und Denis Moschitto das neue Ermittler-Duo des Bundespolizei-"Tatorts". Der Zweiteiler "Ein guter Tag/Schwarzer Schnee" bildet den Auftakt und behandelt brisante Themen wie jugendliche Auftragskiller und die Mocro-Mafia.
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto

Ferres schwärmt: "Aber ich finde den mega! Wie der seine Karriere irgendwie noch mal nach vorne geschossen hat." Vor allem, wie ehrgeizig der inzwischen 78-jährige Österreicher seine Ziele verfolgt habe, beeindrucke die gebürtige Solingerin. Gemeinsam vor der Kamera standen die zwei Stars noch nicht. Sollte es jemals so weit kommen, wäre Ferres aber wohl die letzte Person, die sich gegen eine Kuss-Szene mit dem ehemaligen Bodybuilder wehren würde ...

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Peinliche Panne! Judith Rakers verschickt Unterwäsche-Fotos
Dating-Missgeschick
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten
Heidi Klum soll vermitteln
Bill Kaulitz
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger
West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
Preisverleihung geplatzt
Donald Trump
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special