"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein

Für Schauspielerin Jessica Ginkel geht es hoch hinaus – direkt in den Hubschrauber! Auf aktuellen Fotos von den „Bergretter“-Dreharbeiten, die auch von den Darstellern selbst geteilt wurden, ist die 44-Jährige bestens gelaunt zu sehen. Serienfans erinnern sich: Von 2006 bis 2009 verkörperte sie bei RTL in „GZSZ“ die Rolle der Caroline Neustädter. Jetzt zeigt sie sich auf den neuen Aufnahmen gemeinsam mit „Bergretter“-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel. Weitere Bilder zeigen sie zwischen den Hubschrauber-Piloten Robert Lohr und Michael Pasche.

Jessica Ginkel ist in der 17. Staffel dabei Offenbar spielt sie eine Episodenrolle namens Claudia Eder – mehr ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen sollen im Herbst ausgestrahlt werden.

Die Schauspielerin stand von 2006 bis 2009 für die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera und war danach in weiteren Produktionen des Privatsenders zu sehen. Auch für das ZDF schlüpfte sie bereits in verschiedene Rollen, unter anderem in "Inga Lindström – Familienfest in Sommerby". Zuletzt spielte sie seit 2024 in der Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" mit, die ebenfalls von RTL produziert wurde.

