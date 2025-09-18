Home News TV-News

"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein

Wer ist es?

"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein

18.09.2025, 09.50 Uhr
von Friederike Hilz
Eine ehemalige GZSZ-Darstellerin ist in der ZDF-Serie "Bergretter" in einer Episodenrolle zu sehen. Fotos vom Set zeigen die Schauspielerin.
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Der GZSZ-Cast aus dem Jahr 2006  Fotoquelle: picture alliance / Sascha Radke
Jessica Ginkel
Jessica Ginkel, hier bei der Berlinale 2024, wird wohl ab Herbst in "Die Bergretter" zu sehen sein.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Für Schauspielerin Jessica Ginkel geht es hoch hinaus – direkt in den Hubschrauber! Auf aktuellen Fotos von den „Bergretter“-Dreharbeiten, die auch von den Darstellern selbst geteilt wurden, ist die 44-Jährige bestens gelaunt zu sehen. Serienfans erinnern sich: Von 2006 bis 2009 verkörperte sie bei RTL in „GZSZ“ die Rolle der Caroline Neustädter. Jetzt zeigt sie sich auf den neuen Aufnahmen gemeinsam mit „Bergretter“-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel. Weitere Bilder zeigen sie zwischen den Hubschrauber-Piloten Robert Lohr und Michael Pasche.

Jessica Ginkel ist in der 17. Staffel dabei

Offenbar spielt sie eine Episodenrolle namens Claudia Eder – mehr ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen sollen im Herbst ausgestrahlt werden.

Die Schauspielerin stand von 2006 bis 2009 für die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera und war danach in weiteren Produktionen des Privatsenders zu sehen. Auch für das ZDF schlüpfte sie bereits in verschiedene Rollen, unter anderem in "Inga Lindström – Familienfest in Sommerby". Zuletzt spielte sie seit 2024 in der Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" mit, die ebenfalls von RTL produziert wurde.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

