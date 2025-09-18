„Karlsplatz“ startet: Neue Late-Night-Show mit Eva Karl Faltermeier

Wenn die Nacht hereinbricht, tauchen die großen und manchmal skurrilen Fragen des Lebens auf – mal wird es wichtig, mal völlig nebensächlich, aber immer fliegen die Gedanken. Genau so ist es in der Late-Night-Show "Karlsplatz". Die charmante und witzige Gastgeberin Eva Karl Faltermeier, bayerische Kabarettistin und Moderatorin, lädt jede Woche bekannte Persönlichkeiten ein.

Karlsplatz Late-Night-Show • 18.09.2025 • 22:00 Uhr

Die gebürtige Regensburgerin mit dunklem Haar und markanter großer Brille spricht mit ihren Gästen über den routinierten Alltag, kuriose Begebenheiten und alles, was dazwischenliegt. Dazu gibt es eine ordentliche Portion Humor, mitreißende Musik und überraschende Showeinlagen.

Eva Karl Faltermeier ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kabarettpreis Eva Karl Faltermeier studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Spanische Philologie. Die zweifache Mutter wurde 2021 mit dem renommierten Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Die neuen Folgen "Karlsplatz" laufen immer donnerstags, um 22 Uhr.

In der ersten Episode sind Alec Völkel von The BossHoss, Schauspieler Simon Schwarz und Sänger Manuel Rubey zu Gast bei der fröhlichen jungen Frau. Thema: Freundschaft. Sie plaudern, liefern witzige Comedy und eine Live-Performance, die selbst die sonst so redselige Eva sprachlos macht.

Weitere prominente Gäste der beliebten Sendung sind Lisa Feller, Ruth Moschner und Lutz van der Horst. Auch Fußballstar Mario Basler und Entertainer Matze Knop sind dabei. Manchmal wird es sogar familiär: In der "Kartoffelsalat-Challenge" tritt Evas Vater Joseph gegen den Starkoch Anton Schmaus an.

Karlsplatz – Do. 18.09. – BR: 22.00 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.