Home News TV-News

„Karlsplatz“ startet: Neue Late-Night-Show mit Eva Karl Faltermeier

"Karlsplatz"

Kabarett, Comedy & Chaos donnerstags um 22 Uhr im BR

18.09.2025, 08.00 Uhr
von Paula Oferath
In der Late-Night-Show "Karlsplatz" spricht Eva Karl Faltermeier mit prominenten Gästen über alltägliche und absurde Themen. Die neue Staffel verspricht humorvolle Begegnungen und spannende Showeinlagen.
Karlsplatz
Alec Völkel von The BossHoss ist in der ersten Folge der neuen Staffel der Late-Night-Show "Karlsplatz" bei Eva Karl Faltermeier auf der Couch zu Gast.  Fotoquelle: BR/Redseven Entertainment GmbH/Martina Bogdahn
Karlsplatz
Die beliebte Kabarettistin und Moderatorin Eva Karl Faltermeier gewann 2021 den Bayerischen Kabarettpreis.   Fotoquelle: BR/Redseven Entertainment GmbH/Martina Bogdahn
Karlsplatz
Auch die deutsche Kabarettistin und Kinderbuchautorin Sara Brandhuber performt auf der Bühne.   Fotoquelle: BR/Redseven Entertainment GmbH/Martina Bogdahn
Karlsplatz
Das Thema der neusten Folge "Karlsplatz": Freundschaft. Dazu gibt es eine ordentliche Portion Humor und eine überraschende Showeinlage.   Fotoquelle: BR/Redseven Entertainment GmbH/Martina Bogdahn
Karlsplatz
Der deutsche Sänger Alec Völkel ist in den neuen Folgen der beliebten Late-Night-Show "Karlsplatz" zu Gast.  Fotoquelle: BR/Redseven Entertainment GmbH/Martina Bogdahn

Wenn die Nacht hereinbricht, tauchen die großen und manchmal skurrilen Fragen des Lebens auf – mal wird es wichtig, mal völlig nebensächlich, aber immer fliegen die Gedanken. Genau so ist es in der Late-Night-Show "Karlsplatz". Die charmante und witzige Gastgeberin Eva Karl Faltermeier, bayerische Kabarettistin und Moderatorin, lädt jede Woche bekannte Persönlichkeiten ein.

BR
Karlsplatz
Late-Night-Show • 18.09.2025 • 22:00 Uhr

Die gebürtige Regensburgerin mit dunklem Haar und markanter großer Brille spricht mit ihren Gästen über den routinierten Alltag, kuriose Begebenheiten und alles, was dazwischenliegt. Dazu gibt es eine ordentliche Portion Humor, mitreißende Musik und überraschende Showeinlagen.

Eva Karl Faltermeier ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kabarettpreis

Eva Karl Faltermeier studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Spanische Philologie. Die zweifache Mutter wurde 2021 mit dem renommierten Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Die neuen Folgen "Karlsplatz" laufen immer donnerstags, um 22 Uhr.

Derzeit beliebt:
>>"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein
>>"Jimmy Kimmel Live" aus dem Programm genommen - Er äußerte sich zu Charlie Kirk
>>ARD-Hammer: Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ geht weiter
>>Magische Musiknächte auf Kloster Banz – mit Stars und Newcomern

In der ersten Episode sind Alec Völkel von The BossHoss, Schauspieler Simon Schwarz und Sänger Manuel Rubey zu Gast bei der fröhlichen jungen Frau. Thema: Freundschaft. Sie plaudern, liefern witzige Comedy und eine Live-Performance, die selbst die sonst so redselige Eva sprachlos macht.



Weitere prominente Gäste der beliebten Sendung sind Lisa Feller, Ruth Moschner und Lutz van der Horst. Auch Fußballstar Mario Basler und Entertainer Matze Knop sind dabei. Manchmal wird es sogar familiär: In der "Kartoffelsalat-Challenge" tritt Evas Vater Joseph gegen den Starkoch Anton Schmaus an.

Karlsplatz – Do. 18.09. – BR: 22.00 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
Erfolgsrezept
Unterhaltungschef Markus Küttner
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden
"Das war dann mal weg"
Das war dann mal weg
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Jubiläum der "Goldenen Henne" mit doppelter Premiere
"Goldene Henne"
"Goldene Henne 2025"
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
Verwechslung
Deutscher Fernsehpreis 2025
Kann Zankl den unschuldigen Vater vor dem Knast retten?
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
Bald nicht mehr Ochsenknecht?
Cheyenne Ochsenknecht
ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
Spielschulden und Medienkritik
Tom Bartels
Matthias Mangiapane enthüllt sein Monatsgehalt
Reality-Star
The Power
„Black Rabbit“: Netflix-Thriller mit Jude Law & Jason Bateman
Brüderlicher Kampf
"Black Rabbit" | Netflix
Deutsch-türkische RomCom "She Said Maybe" startet auf Netflix
Liebes-Wirrwarr
She Said Maybe
Selbstversorger statt Starallüren – wie tickt Andreas Ehrlich?
Zauberhaftes Leben
Andreas Ehrlich im Interview
Tom Bartels über Mario Götzes WM-Tor, Albträume und den Preis des Erfolgs
WM-Triumph 2014
Tom Bartels
Schauspielerin rechnet mit Bürokratie im Gesundheitssystem ab
"Politisch läuft da viel schief"
Ulrike C. Tscharre im Interview
Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln
Heidis Oktoberfest
Heidi Klum bei der "Abendschau"
So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
Hollywood-Ikone verstorben
Robert Redford und Sibylle Szaggars
"David und Goliath": Wenn Krankenhauspersonal an seine Grenzen stößt
Klinikalltag
Ulrike C. Tscharre im Interview
Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten
Hat es sich gelohnt?
"Die Stefan Raab Show"
Robert Redford: Der stille Titan Hollywoods ist tot
Mit 89 Jahren
Robert Redford
Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?
Gesundheitliche Probleme
Norbert Rier
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"