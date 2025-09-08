Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin

Giovanni und Jana Ina seit zwei Jahrzehnten ein Traumpaar Ein Paar wie aus dem Bilderbuch: Giovanni Zarrella(47) und Jana Ina Zarrella (48). Seit 2004 zusammen, seit 2005 verheiratet, zwei Kinder, eigene TV-Shows und bis heute so verliebt wie am ersten Tag. Gerade feierten sie Porzellanhochzeit – 20 Jahre Eheglück, öffentlich zelebriert mit emotionalen Worten und Fotos auf Instagram. Dort schwärmte Jana Ina: „Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden.“ Wie konnte Giovanni Zarrella ohne seine Jana Ina jemals durchs Leben gehen? Vor gut 21 Jahren schlug das Herz des Musikers noch für eine andere Frau – und die war damals genauso berühmt wie er.

DAS Popstar-Paar der frühen 2000er Anfang der 2000er tobte in Deutschland der „Popstars“-Hype. Aus der ersten Staffel der RTL II-Castingshow gingen mit Sandy Mölling (44), Lucy Diakovska (49), Jessica Wahls (48), Najda Benaissa (43) und Vanessa Petruo (45) die „No Angels“ hervor. Ein Jahr später, 2001, stand Giovanni Zarrella vor der „Popstars“-Jury. Neben Ross Anthony (51), Hila Bronstein (42), Shaham Joyce (46), Faiz Mangat (45) und Indira Weis (45) wurde der damals 23-Jährige in die Band „Bro'Sis“ gewählt. Es dauerte nicht lange, bis sich der smarte Italiener und die heutige Wahl-Kalifornierin Vanessa kennen und lieben lernten.



Vanessa Petruo, Fotoquelle: picture alliance / Fryderyk Gabowicz

„Daylight In Your Eyes“ – aber nicht länger Die Jugendzeitschrift BRAVO feierte sie als neues Traumpaar: gemeinsame Interviews, romantische Cover, große Liebesschwüre. „So entdeckten wir unsere Liebe“ und „Unsere Liebe stirbt nie“, davon waren beide damals fest überzeugt. Doch sie starb – und zwar schneller, als Fans es verkraften konnten. Die Druckerschwärze der BRAVO war noch nicht ganz getrocknet, als das Paar seine Trennung bekanntgab. Giovanni fand sein Glück wenig später mit Jana Ina. Und Vanessa? Die schlug eine ganz andere Richtung ein, nämlich als promovierte Neurowissenschaftlerin.

Den fünf „No Angels“ flog einer davon Nach drei erfolgreichen Jahren, über fünf Millionen verkauften Tonträgern, vier Nummer-1-Hits und ebenso vielen Spitzenalben, lösten sich die „No Angels“ 2003 auf. 2007 wagte die Girlband ein erstes, kurzes Comeback. Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum fanden sie ein drittes Mal zusammen. Doch eine der fünf Frauen fehlt seit dem Aus im Jahr 2003. Vanessa Petruo kehrte bei keiner der Re-Unions zurück. Dabei galt sie als einer der kreativen Köpfe der Band: Sie hatte sogar am Nummer-1-Hit „Something About Us“ mitgeschrieben. Petruo versuchte sich als Solokünstlerin. Sie veröffentlichte Songs wie „Drama Queen“ und „Hot Blooded Woman“ – leider blieb der große Solo-Erfolg aus. Als Songwriterin, Synchronsprecherin und Schauspielerin blieb sie dennoch in der Medienlandschaft aktiv. 2014 gab sie ihren endgültigen Rückzug aus der Öffentlichkeit bekannt.

Warum kehrte sie nicht mehr zu den „No Angels“ zurück? Auf die Frage, warum sie nicht Teil des neuen „No Angels“-Kapitels sein wolle, antwortete die Sängerin auf ihrem privaten Instagram-Account 2021 ausführlich: „Mein Leben hat sich in eine andere Richtung entwickelt. […] Es ist wichtig zu wissen, dass es keinen Groll oder Streit zwischen mir und den anderen gibt. Wir haben uns einfach auseinandergelebt und gehen nun unterschiedliche Wege. Unsere gemeinsame Zeit in der Band werde ich immer in Ehren halten und bin dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben.“

Vom Rampenlicht ins Labor Weiter schrieb sie: "Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht und ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt – ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreative Energie auf andere Weise auszudrücken." Vanessa absolvierte ein Fernstudium der Psychologie an der Fernuniversität in Hagen. Dieses schloss sie mit dem Titel „Bachelor of Science“ ab. Bevor sie ein Masterstudium in kognitiven Neurowissenschaften an der Technischen Universität Dresden absolvierte und dieses mit dem „Master of Science“ abschloss, war sie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung als Studentische Hilfskraft tätig. 2018 promovierte das Multitalent im Bereich der kognitiven Neurophysiologie als „Doctor rerum naturalium“ (Dr. rer. nat.) mit magna cum laude.

Ein neues Leben und eine neue Liebe Vanessa heißt mit kompletten Nachnamen übrigens Petruo-Zink. Den zweiten Namen steuerte ihr Ehemann Nicolas Zink bei, den sie während ihrer Zeit als Doktorandin am Universitätsklinikum Dresden kennenlernte und vor einiger Zeit heiratete. Seit 2020 lebt das Paar zurückgezogen in Los Angeles. Hier arbeitete Vanessa als Postdoktorandin an der University of Southern California und forschte im „Brain & Music Lab“ des USC Brain & Creativity Institute. Inzwischen ist sie dort nicht mehr tätig.

Zwei Glückliche in unterschiedlichen Welten Während Giovanni Zarrella mit Jana Ina auf roten Teppichen um die Wette strahlt, im ZDF seine eigene Samstagabendshow moderiert und von Fans umjubelt wird, lebt Vanessa Petruo-Zink weit abseits des Rampenlichts. Keine Kameras, kein Blitzlichtgewitter – stattdessen wissenschaftliche Lektüre, Laborforschung und Vorlesungen. Dennoch: Wer die Nullerjahre miterlebt hat weiß noch genau wie es war, als Giovanni und Vanessa DAS Teenie-Traumpaar waren. Zwei Leben, zwei Karrieren – und doch zwei völlig unterschiedliche Wege.