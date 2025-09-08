Home News Star-News

Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin

Ex-Liebe

Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin

08.09.2025, 11.27 Uhr
von Pamela Haridi
Für viele gehören Giovanni und Jana Ina Zarrella zusammen Pech und Schwefel. Erinnert sich heute noch jemand an die Dame, die Giovannis Herz vor Jana Ina eroberte hatte?
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Bevor Giovanni Zarrella glücklich mit seiner Jana Ina wurde, gab es noch eine andere bekannte Frau in seinem Leben.  Fotoquelle: Fotomontage: picture alliance / ABBfoto; picture alliance / Fryderyk Gabowicz

Giovanni und Jana Ina seit zwei Jahrzehnten ein Traumpaar

Ein Paar wie aus dem Bilderbuch: Giovanni Zarrella(47) und Jana Ina Zarrella (48). Seit 2004 zusammen, seit 2005 verheiratet, zwei Kinder, eigene TV-Shows und bis heute so verliebt wie am ersten Tag. Gerade feierten sie Porzellanhochzeit – 20 Jahre Eheglück, öffentlich zelebriert mit emotionalen Worten und Fotos auf Instagram. Dort schwärmte Jana Ina: „Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden.“ Wie konnte Giovanni Zarrella ohne seine Jana Ina jemals durchs Leben gehen? Vor gut 21 Jahren schlug das Herz des Musikers noch für eine andere Frau – und die war damals genauso berühmt wie er.

DAS Popstar-Paar der frühen 2000er

Anfang der 2000er tobte in Deutschland der „Popstars“-Hype. Aus der ersten Staffel der RTL II-Castingshow gingen mit Sandy Mölling (44), Lucy Diakovska (49), Jessica Wahls (48), Najda Benaissa (43) und Vanessa Petruo (45) die „No Angels“ hervor. Ein Jahr später, 2001, stand Giovanni Zarrella vor der „Popstars“-Jury. Neben Ross Anthony (51), Hila Bronstein (42), Shaham Joyce (46), Faiz Mangat (45) und Indira Weis (45) wurde der damals 23-Jährige in die Band „Bro'Sis“ gewählt. Es dauerte nicht lange, bis sich der smarte Italiener und die heutige Wahl-Kalifornierin Vanessa kennen und lieben lernten.


Vanessa Petruo, Fotoquelle: picture alliance / Fryderyk Gabowicz

Derzeit beliebt:
>>Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren
>>„Big Brother“ à la Knossi: MontanaBlack, Mia Julia & Peter Ludolf dabei
>>Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!
>>Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"

„Daylight In Your Eyes“ – aber nicht länger

Die Jugendzeitschrift BRAVO feierte sie als neues Traumpaar: gemeinsame Interviews, romantische Cover, große Liebesschwüre. „So entdeckten wir unsere Liebe“ und „Unsere Liebe stirbt nie“, davon waren beide damals fest überzeugt. Doch sie starb – und zwar schneller, als Fans es verkraften konnten. Die Druckerschwärze der BRAVO war noch nicht ganz getrocknet, als das Paar seine Trennung bekanntgab. Giovanni fand sein Glück wenig später mit Jana Ina. Und Vanessa? Die schlug eine ganz andere Richtung ein, nämlich als promovierte Neurowissenschaftlerin.



Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Eine glückliche Beziehung, ein luxuriöses Liebesnest, ein gemeinsamer Job: Amira Aly (32) und Christian Düren (35) scheinen das Glückslos gezogen zu haben. In der neuen Quiz-Show „Deutschlands dümmster Promi“ stehen sie als Moderatoren-Duo vor der Kamera. Mit „BILD“ sprach das Paar erstmals ausführlicher über sein gemeinsames Liebesglück.
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren

Den fünf „No Angels“ flog einer davon

Nach drei erfolgreichen Jahren, über fünf Millionen verkauften Tonträgern, vier Nummer-1-Hits und ebenso vielen Spitzenalben, lösten sich die „No Angels“ 2003 auf. 2007 wagte die Girlband ein erstes, kurzes Comeback. Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum fanden sie ein drittes Mal zusammen. Doch eine der fünf Frauen fehlt seit dem Aus im Jahr 2003. Vanessa Petruo kehrte bei keiner der Re-Unions zurück. Dabei galt sie als einer der kreativen Köpfe der Band: Sie hatte sogar am Nummer-1-Hit „Something About Us“ mitgeschrieben. Petruo versuchte sich als Solokünstlerin. Sie veröffentlichte Songs wie „Drama Queen“ und „Hot Blooded Woman“ – leider blieb der große Solo-Erfolg aus. Als Songwriterin, Synchronsprecherin und Schauspielerin blieb sie dennoch in der Medienlandschaft aktiv. 2014 gab sie ihren endgültigen Rückzug aus der Öffentlichkeit bekannt.

Warum kehrte sie nicht mehr zu den „No Angels“ zurück?

Auf die Frage, warum sie nicht Teil des neuen „No Angels“-Kapitels sein wolle, antwortete die Sängerin auf ihrem privaten Instagram-Account 2021 ausführlich: „Mein Leben hat sich in eine andere Richtung entwickelt. […] Es ist wichtig zu wissen, dass es keinen Groll oder Streit zwischen mir und den anderen gibt. Wir haben uns einfach auseinandergelebt und gehen nun unterschiedliche Wege. Unsere gemeinsame Zeit in der Band werde ich immer in Ehren halten und bin dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben.“

Vom Rampenlicht ins Labor

Weiter schrieb sie: "Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht und ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt – ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreative Energie auf andere Weise auszudrücken." Vanessa absolvierte ein Fernstudium der Psychologie an der Fernuniversität in Hagen. Dieses schloss sie mit dem Titel „Bachelor of Science“ ab. Bevor sie ein Masterstudium in kognitiven Neurowissenschaften an der Technischen Universität Dresden absolvierte und dieses mit dem „Master of Science“ abschloss, war sie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung als Studentische Hilfskraft tätig. 2018 promovierte das Multitalent im Bereich der kognitiven Neurophysiologie als „Doctor rerum naturalium“ (Dr. rer. nat.) mit magna cum laude.

Ein neues Leben und eine neue Liebe

Vanessa heißt mit kompletten Nachnamen übrigens Petruo-Zink. Den zweiten Namen steuerte ihr Ehemann Nicolas Zink bei, den sie während ihrer Zeit als Doktorandin am Universitätsklinikum Dresden kennenlernte und vor einiger Zeit heiratete. Seit 2020 lebt das Paar zurückgezogen in Los Angeles. Hier arbeitete Vanessa als Postdoktorandin an der University of Southern California und forschte im „Brain & Music Lab“ des USC Brain & Creativity Institute. Inzwischen ist sie dort nicht mehr tätig.

Zwei Glückliche in unterschiedlichen Welten

Während Giovanni Zarrella mit Jana Ina auf roten Teppichen um die Wette strahlt, im ZDF seine eigene Samstagabendshow moderiert und von Fans umjubelt wird, lebt Vanessa Petruo-Zink weit abseits des Rampenlichts. Keine Kameras, kein Blitzlichtgewitter – stattdessen wissenschaftliche Lektüre, Laborforschung und Vorlesungen. Dennoch: Wer die Nullerjahre miterlebt hat weiß noch genau wie es war, als Giovanni und Vanessa DAS Teenie-Traumpaar waren. Zwei Leben, zwei Karrieren – und doch zwei völlig unterschiedliche Wege.

Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Nach einem Schicksalsschlag stürzte Giovanni Zarrella in ein tiefes Loch – und führte ein Doppelleben, das er Jana Ina jahrelang verschwieg.
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Von der Kritik zum Goldregen: "Layla"-DJ Robin verdient Rekordsummen
Der große Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen
Schlagerstars
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Streit vorbei? Thomas Anders spricht plötzlich versöhnlich über Bohlen
Modern Talking
Dieter Bohlen und Thomas Anders zu Zeiten von Modern Talking
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause
"Wer wird Millionär"
"Wer wird Millionär"
"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?
Kritik
Tatort: Flash
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe
Über 1.000 Drehtage: ARD-Doku enthüllt Europas wilde Geheimnisse
"Erlebnis Erde: Faszination Europa (1)"
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
„NCIS“-Spin-off: Tony & Ziva zurück – mit neuem Privileg am Set
Erfolgsreichste Krimiserie der Welt
Cote de Pablo und Michael Weatherly
"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
Promi-Blamagen bei Quizduell: Wer patzt am schlimmsten?
"Gefragt – Gejagt"
Gefragt - Gejagt
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz
"Der Vater der Braut"
"Der Vater der Braut"
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright