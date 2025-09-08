Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten

Sie waren nur Kollegen Das Ende mit Oliver Pocher (47) war der Anfang mit Christian Düren. Als Amira mit Nachnamen noch Pocher hieß, kannte sie Düren beiläufig. Sie waren Kollegen. „Wir sind uns öfter über den Weg gelaufen. Aber ich habe mir nie etwas dabei gedacht. Ich hatte meine Familie, Christian sein privates Umfeld“, verriet Amira im Bild-Interview. Im Dezember 2023 begann schließlich ihre Liebesgeschichte, und schon im Januar 2024 verbrachten Amira und Christian ihren ersten gemeinsamen Urlaub in Kapstadt. Erst durch diesen erfuhren auch ihre Familien von der Beziehung. „Meine Mutter hat tatsächlich die Fotos aus Kapstadt in 'Bild' gesehen. Meine ganze Familie liebt Amira. Der größte Fan ist meine Oma", so der „taff“-Moderator. Und auch Amiras Mutter schien begeistert: „Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich.“

Kein klassischer Jahrestag Die 32-Jährige hat den Richtigen gefunden und kann ihr Glück kaum fassen. Vor allem könne sie sich immer auf ihren Christian verlassen. Der drei Jahre ältere Journalist beschrieb Amira als eine „spannende Frau“. Der Öffentlichkeit präsentierte sich das frischverliebte Paar erstmals auf der Berliner Fashion Week. Im Juli 2024 machten sie ihre Liebe offiziell. „Wir haben nicht diesen klassischen Jahrestag“, so die Österreicherin. „Wir sind seit grob anderthalb Jahren zusammen.“ „Als ich Amira kennenlernte, hatte ich mir gerade eine Eigentumswohnung in Köln gekauft“, erinnerte sich Düren. Der Entschluss zum Zusammenziehen sei dann rasch gefallen: „Damit wir einen festen Ort haben.“ Zunächst wohnte das Paar in seiner Eigentumswohnung, heute in einem nach Amiras Vorstellungen neu erbauten Haus.

Das luxuriöse Eigenheim Der Umzugsstress steckt ihnen noch in den Knochen, denn vor wenigen Tagen erst zog die Patchwork-Familie in ihr neues luxuriöses Eigenheim. Dieses ist ein Fertighaus im Holzriegelbau mit Glaskuppel und großen Fenstern. Es wurde in einzelnen Segmenten aus Amiras Heimat Österreich angeliefert. Die Moderatorin plante den Bau selbst und finanzierte diesen auch alleine. Mit dem Ergebnis ist sie mehr als glücklich: „Es ist alles noch sehr surreal. Ich schaue mir das an und denke, wow, was hast du getan? Es ist etwas, das ich mir so nie erträumt habe. Dass dieses Haus mal so stehen wird und ich hier leben darf. Was ich da geschaffen habe, die letzten Monate und Jahre, das zu koordinieren... Oft muss ich mich noch kneifen. Mein Kopf hat es noch nicht ganz realisiert", betonte sie gegenüber BUNTE.de. Auch ihre beiden Söhne (4 und 5) aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher seien begeistert: „Die lieben es“, so Amira.

"Christian ist eher der Kopf. Ich bin der Bauchmensch" Während Amira die berühmten drei Worte „Ich liebe dich“ beinahe inflationär an ihren Christian richtet, hält sich dieser mit verbalen Liebeserklärungen eher zurück. Der 35-Jährige zeige seine Liebe durch sein Verhalten und viele kleine Gesten. „Von Tag eins an bringt mir Christian jeden Morgen meinen Kaffee ans Bett. Ich dachte, das würde irgendwann mal aufhören. Aber er zieht es durch“, schwärmte Amira. Er beweise ihr jeden Tag, dass er an ihrer Seite stehe. „Komme, was wolle.“ Welche Eigenschaft schätzen sie am jeweils anderen? Für Amira sticht Christians familiäre, aufmerksame und verlässliche Art heraus. Dem ProSieben-Entertainer hat es vor allem Amiras Lebenseinstellung angetan: „Sie handelt immer nach Gefühl. Sie sieht erst einmal nichts Negatives in anderen Menschen.“

Was sagt ihr Ex dazu? Oliver Pocher, der stets betonte, dass die Trennung von Amira nicht von ihm ausgegangen sei, und diese ihm das Herz gebrochen habe, äußerte sich in einem RTL-Interview zum neuen Liebesglück seiner Ex: „Wenn sie glücklich ist, dann freut mich das für sie. Es ist wie schon gesagt, jeder reagiert anders auf das, was er ins Bett bekommt. Also von daher alles gut. Wenn die Spaß hat … wunderbar.“ Pocher und Aly trennten sich im Jahr 2023. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Söhne hervor. Nach ihrem Ehe-Aus gingen sie noch betont freundschaftlich miteinander um, bis schließlich der öffentliche Rosenkrieg ausbrach. Heute ist glücklicherweise Gras über die Sache gewachsen.

Erster gemeinsamer Job als Moderatorenpaar Am 01.09.2025 feierten Aly und Düren Premiere mit der Präsentation ihrer ersten gemeinsamen Fernsehshow „Deutschlands dümmster Promi“, die ab sofort montags auf ProSieben zu sehen ist. Gegenüber BUNTE.de sprach der Moderator über die Zusammenarbeit mit seiner Partnerin: „Es war spannend. Wir haben das erste Mal gesehen: Wie funktionieren wir gemeinsam vor der Kamera? Wie arbeitet der beziehungsweise die andere eigentlich? Und das Gefühl war ein ganz anderes, weil die Person, die neben einem stand, einem natürlich sehr vertraut war.“

Vor seiner Zusage ging er zunächst in sich, zum einen wegen des Titels der Sendung, zum anderen, weil er Berufliches und Privates bisher voneinander trennte: „Ich habe diese Erfahrung vorher auch nie gemacht, dass ich so eng mit meiner Partnerin zusammengearbeitet habe. Deswegen muss man da schon mal nachdenken.“ Dann jedoch habe ihre erste Doppelmoderation als Paar Spaß gemacht – „und darum ging es uns“. Amira beschrieb die Zusammenarbeit mit folgenden Worten: „Es hat sich sehr gut ergänzt. Ich war eher der Good Cop und Christian eher der Bad Cop. Aber ich finde, auch er ist mit der Zeit weicher geworden und war am Ende ganz handzahm zu unseren Final-Kandidaten. Das Schöne an dem Format war einfach, dass wir uns alle wohlgefühlt haben, auch die Kandidaten.“

„Deutschlands dümmster Promi“ Das Show-Konzept ist einfach erklärt: Wer bei Aufgaben zu Wissen, Logik, Buchstabieren und vielen weiteren am besten abschneidet, fliegt raus. Wer am längsten mitspielt, gewinnt den ehrenwerten Titel „Deutschlands dümmster Promi“. Als Kandidaten sind dabei: Nachrichtensprecher Marc Bator (52), Ex-Fußballer Mario Basler (56), die Reality-Stars Alessia Herren (23) und Calvin Kleinen (33), Moderatorin Gülcan Kamps (42) sowie die Politiker-Kinder Gloria-Sophie Burkandt (26), Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58), sowie Joe Laschet (36), Sohn des früheren CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (64). Am 01.09. verabschiedete sich bereits Marc Bator. Die verbliebenen Kandidaten kämpfen in den kommenden fünf Folgen um den Titel. „Deutschlands dümmster Promi“ läuft immer montags um 20.15 Uhr auf ProSieben und parallel dazu im Livestream sowie als Wiederholung bei Joyn.

„Ein bisschen mehr Ruhe und normalen Alltag“ Ob es für Amira und Christian in Zukunft weitere Formate geben wird, steht natürlich in den Sternen. Amira wünscht sich nach den ereignisreichen Monaten vor allem: „Ein bisschen mehr Ruhe und normalen Alltag. Das Haus genießen zu können, weiter arbeiten zu dürfen, und dass die Kinder glücklich und zufrieden groß werden können.“